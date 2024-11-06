ПСЖ ищет новых лидеров после ухода Мбаппе. Сафонов навязал конкуренцию чемпиону Европы

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сегодня, 14:07

Интересное соперничество.

Луис Энрике – требовательный тренер. Испанец жесткий от природы, ведь садист и мазохист в одном обличии. Звезда футбола, играл за «Реал» и «Барселону». Но не дорос до статуса легенды всех времен, поэтому осталась мотивация на работу тренером. Луис Энрике отчитывал даже Мбаппе. Знаем это точно, поскольку есть видео, где испанец объясняет Килиану, как нельзя играть в футбол на высоком уровне. Когда был нынешний форвард «Реала», то вопрос с главной звездой оставался закрытым, особенно после ухода Месси и Неймара. Но теперь без Мбаппе параллельно идут несколько процессов. Первый – поиски лидера, остальные – серия внутренних драк за место в основе. И начинается дискуссия с ворот, где неожиданно воспрял духом игрок из России.

Доннарумма – Сафонов

Матвей усыпил бдительность Джанлуиджи. Раздавал интервью, где называл себя вторым резервным голкипером. Заявлял, что понимает свою роль. А теперь, после нескольких не лучших матчей Доннаруммы, именно Сафонов сыграл против «Ланса». Один поединок, конечно, ничего не значит, поскольку Матвея не было в воротах ПСЖ больше месяца. Скорее всего, в матче с опасным «Атлетико» Симеоне с первых минут выйдет Доннарумма. Но Луис Энрике похвалил Матвея, что хорошо. А также пошутил, что выберет голкипера после чашки капучино. Сафонов играл против «Жироны», когда Доннарумма был травмирован. А поскольку Матвей лучше работает ногами, то у тренера дилемма. Для Сафонова любой матч в основе ПСЖ это хорошая реклама на будущее, независимо от планов Доннаруммы. Джанлуиджи может получить заманчивое приглашение в один из грандов за пределами Франции. Если согласится, то Сафонову лучше стать любимчиком тренера вратарей ПСЖ , а ещё лучше впечатлить Луиса Энрике.

Пачо – Шкриньяр – Беральдо

В ПСЖ знают основного правого латераля – марокканец Хакими родом из Мадрида, из школы «Реала». Также знают, что капитан Маркиньос будет играть в центре защиты, сколько позволит здоровье. Но вот второй центральный защитник — это снова спорная позиция. Самым именитым является Шкриньяр, потому что у словака Милана намного больше опыта в Лиге чемпионов, чем у эквадорца Пачо и молодого бразильца Беральдо. Вот только Шкриньяр оказался на лавке, а Уилльям Пачо в основе в Лиге чемпионов. Парня нашли в «Айнтрахте», 23-летний защитник обошелся в 40 млн евро. Луис Энрике искал именно такого напарника для Маркиньоса. С «Арсеналом» не справился, но будет попытка против Гризманна, Альвареса и Серлота. Надежная игра в обороне нужна ПСЖ для борьбы за три очка. Матчем с «Атлетико» Лига чемпионов не завершается, надо формировать надежную четвертку после травмы Люки Эрнандеса. Француз разорвал «кресты», вернется ориентировочно через месяц. До этого времени может получить сыгранного с Маркиньосом конкурента. Или вообще впереди трансфер за 100 млн евро.

Руис – Заир-Эмери

В футболе мало восемнадцатилетних футболистов, которые соперничают за место в основе с чемпионами Европы. У ПСЖ в центре поля два португальца. Витинья нужен, поскольку Луис Энрике доверяет его диспетчерским качествам. Молодой Невеш будет в старте, так как за него отвалили 60 млн евро. Стартовые ассисты позволили тренерскому штабу понять, как лучше использовать новичка. Но Фабиан Руис, который не сумел найти себе летом новую команду, невзирая на удачную игру на Евро, не хочет вечно сидеть на скамейке. В 28 лет футболисты вообще не любят сидеть на скамейке за спиной у 18-летних. Но в Лиге 1 Фабиан Руис сыграл в основе лишь в четырех матчах, а вот его молодые коллеги Невеш и Заир-Эмери наиграли больше минут. Но если тренер решит, что Руис подходит для матча против «Атлетико», то появится именно Фабиан. У гостей в центре поля опытные Коке и де Пауль. Хотя если Руис не радует Луиса Энрике высокой скоростью игры, то могут выпустить тройку молодых хавбеков.

Ли – Асенсио – Коло Муани

Все остальные дуэли – признак богатства ПСЖ и щедрости катарских шейхов. Они выбирают между отличным и замечательным. Сафонов против Доннаруммы – схватка одногодков, двух успешных вратарей с отличными статистическими показателями в прошлых сезонах. Шкриньяр, конечно, не прибавляет после скандального ухода из «Интера», но Милан опытный, а Пачо и Беральдо талантливые и молодые. Заир-Эмери среди лучших юных футболистов планеты, а его оппонент Руис – чемпион континента. Баркола слева и Дембеле справа – два шикарных вингера уровня сборной Франции. Грех жаловаться. Вот только Луис Энрике проиграл «Арсеналу», когда его команда не забила ни разу в Лондоне, а также сыграл 1:1 с ПСВ в домашнем поединке.