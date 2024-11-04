«Мы играем против системы». Безумные приключения Моуриньо с «Фенербахче»

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сегодня, 14:30

Жозе разнёс турецкое судейство.

«Фенербахче» не доверяет арбитрам

Скандалы в турецком футболе – часть процесса. Чего только не было, включительно с избиениями арбитров. Тогда отличился давних друг и соратник по партии вождя турецкого народа Эрдогана. Президенту пришлось проведывать судью в больнице. Моуриньо пока не бил арбитров ногами. Но хотел бы. Жозе вчера пытался исполнить трюк из прошлого, когда в дорогом костюме и знаменитом темном пальто прокатывался по бровке на коленях, празднуя победный гол «Порту» или «Челси».

Но ткань спортивного костюма не позволила Моуриньо проехаться по газону на коленях, зацепился за траву и сделал кувырок. После этого попал в объятия к голкиперу «Фенербахче», ведь их команда забила победный мяч на 102-й минуте скандального выездного поединка против «Трабзонсора». Хотя клуб из Стамбула сумел вырвать победу, пошли претензии профессионального жалобщика Моуриньо. Жозе выдал очень длинное интервью после матча, и не сдерживался в оценках судейства:

Мы не видели на после судью VAR , в поле бегал молодой арбитр, но рефери матча был именно Караогнал. Человек-невидимка стал самым важным в матче. Мне что-то говорили в клубе про этого рефери. Я тогда им не поверил, но получилось ещё хуже, чем мне сообщали. Мы играем против хороших соперников и против системы. Это сложно. Мы играем против VAR , против системы. Вот поэтому я так эмоционально праздновал. Мы не сдадимся. Я злюсь на людей из «Фенербахче», которые пригласили меня сюда, не рассказав половины правда о чемпионате. Если бы я знал всю правду, то отказал бы «Фенербахче».

Классический Моуриньо, но его глобальная оценка верна. «Галатасарай» – сильная команда, что видно по их матчам в Европе. А также по составу, где в атаке Икарди и Осимхен. Но стоит признать, что в Турции, где отдаляются от стандартов правосудия в футболе, слишком много «невидимых героев». А поскольку футбол — любимая национальная забава турецкого народа, и эмоции там всегда захлестывают через край, то Жозе попал в идеальный край для длительных и колких интервью.

Супер-Лига – очень скандальный турнир

Тяжело поверить, что турецкие арбитры независимые. Можно сказать два слова, чтобы стало понятно, какая у них манера работы. Джюнейт Чакыр. Известный арбитры был участником многих важных поединков. И нередко поступал нелогично, словно работает не на закон, а на боссов УЕФА . В Турции многих арбитров посещает неожиданная слепота в очевидных эпизодах. Даже система повторов не всегда помогает исправлять ошибки, из-за чего закипают команды.

«Трабзонспор» известного тренера Шенола Гюнеша – приличный соперник. Фанаты у клуба невероятные. Подготовили сразу два огромных баннера на игру против «Фенербахче». Использовали изображение Ататюрка и вспомнили легенд клуба. И смогли дважды огорчить оборону команды Моуриньо с пенальти. Игра получилась качественной. Матч «Трабзонспора» и «Фенербахче» был намного увлекательнее, чем поединок «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Команды поначалу не реализовали моменты. Судья из-за фола в атаке отменил гол «Трабзонспора», на что «Фенербахче» ответил контратакой с мячом Фреда. А затем включились арбитры. В ворота клуба из Стамбула поставили два пенальти. Защитники цепляли соперников, но отменим важный момент. Обе команды хулиганили. Кривляния, симуляции, желание упасть, атаки на арбитра, толчки и стычки в борьбе. Невероятно грязный подход, вечно выпрашивали карточки.

Но «Фенербахче» не сдался. Джеко быстро сравнял счет, а на 102-й минуте Амрабат включился в борьбу и забил победный гол. Не сказать, что в конкретном поединке «Фенербахче» засудили. Иначе бы нашли повод отменить гол Джеко после симуляции соперника, увидев фол в атаке. Но арбитраж вправду нервный. Судьи совсем не справляются с дикими командами. В результате получаются такие безумные шоу и развязки, когда обе команды ненавидят судейство.

Беда лишь в том, что Моуриньо устал от таких приключений. Заявлял, что его задача – жить в радости. В Стамбуле будет иначе. Поэтому важно, чтобы Жозе не психанул и не ушел в отставку весной. Моуриньо понимает, что дальше по курсу у него национальные сборные, где работать чуть спокойнее. Но сейчас Жозе поглощен задачей превращения «Фенербахче» в команду, которая может выигрывать постоянно. Пока не всегда получается, но проиграли в чемпионат лишь фавориту.

Цель Моуриньо – обойти «Галатасарай»

Не сомневаемся, что возможны ошибки арбитров в пользу самого «Фенербахче». Чемпионат Турции ровно такой, как стереотипное представление о нем. Футболисты допускают смешные ошибки, а талантливые ребята забивают классные мячи. На забывайте, что Гюлер пошел в «Реал» из «Фенербахче». Живость компенсирует отсутствие игровых порядков, как в сборной Турции. Футболисты классные, ветераны известные, но многое портят судьи поединков.

Скандалов можно было избежать, если бы работали качественнее. Были периоды, когда фортуна вдруг улыбалась «Истанбулу». Команду называли «карманным клубом Эрдогана». Но фанаты китов турецкого футбола хотят видеть с «золотом» своих. Поэтому даже президент отошел в сторонку, чтобы не злить народ. Два года назад чемпионом стал «Трабзонспор», выиграли впервые с 1984-го года. Дальше дважды подряд побеждал «Галатасарай», переживший кризис.

«Фенербахче» не был чемпионом Турции с далекого 2014-го года, более десяти лет. Для клуба такого масштаба это слишком долго. Пригласили французского вингера Сент-Максимена, опытного серба Тадича, боснийского форварда Джеко, бразильского хавбека Фреда, марокканцев Амрабата и Эн-Несери. У «Фенербахче» сильный состав. Также есть Шиманьски, экс-игрок «Динамо», серб Костич и хорватский голкипер Ливакович. «Фенербахче» вложил деньги в команду.

Моуриньо сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Только идеальный путь «Галатасарая» – 9 побед и 1 ничья, мешает Жозе идти на вершине. Пять очков — неприятный отрыв, но «Фенербахче», если получится во втором круге отомстить «Галатасараю» за насмешки, будет в борьбе за титул. Моуриньо не сушит игру новой команды. А по характеру в Турции на своем месте. Нужен наставит, который выгрызет чемпионство спустя десять лет, сделали правильный выбор.