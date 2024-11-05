Потрясающие «лесники». Легендарный клуб неожиданно оказался среди лидеров чемпионата Англии

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сегодня, 10:09

Разбираемся в нюансах.

Если вы посмотрите на верхушку турнирной таблицы чемпионата Англии после десяти туров, то глаз наверняка задержится на третьей строчке. Где среди выглядящих приемлемо или привычно «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Челси» затесался «Ноттингем Форест». Тот самый, который в прошлом сезоне едва спасся от вылета. А тут он претендентов на титул опережает и в зоне Лиги чемпионов идет. Для «лесников» это самая высокая позиция в АПЛ с 1998 года. Давайте посмотрим, какие факторы этому способствовали и что ждет команду в дальнейшем.

За первые десять туров «Ноттингем Форест» проиграл только один раз, пять матчей выиграл и четырежды сыграл вничью. Он идет в темпе легендарного «Лестера», который выиграл чемпионат Англии в сезоне-2015/16. Тогда шансы тоже были 5000 к 1. Причем у «лесников» на три «сухих» матча больше, чем у «лис» на том же отрезке.

Сила личности

Да, кто-то в Англии уже сравнивает нынешний «Ноттингем Форест» с тем самым «Лестером». Даже проводят аналогии между Джейми Варди и Крисом Вудом. Последний, конечно, выглядит феноменально на старте сезона. Он забил восемь голов в десяти первых турах.

Интересно, что «лесники» отчаянно все лето пытались найти себе нападающего на подмену Вуду и в поддержку ему. Были близки к Эдди Нкетиа, но он предпочел «Кристал Пэлас», а Сантьяго Хименес из «Фейеноорда» решил остаться в Роттердаме. Казалось, что «Ноттингем» входит в сезон с проблемами, но 32-летний новозеландец Вуд оказался в прекрасной форме. К слову, всего же команда забила 14 мячей, а у Криса – восемь. Он в одиночку наколотил больше половины голов своей команды. А с момента перехода из «Ньюкасла» в «Ноттингем Форест» Вуд забил 22 гола в 30 матчах Премьер-Лиги. Темп топ-форварда.

Только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» забил больше голов без учета пенальти, чем Вуд, начиная с конца декабря 2023 года. Это время берем за отсечку, потому что тогда «лесников» возглавил Нуну Эшпириту Санту. И при нем как раз Крис расцвел. Причем он выдает аномальную статистику. С момента начала сотрудничества с Нуну у него четвертый показатель реализации (32,8 процента) в АПЛ , а также превышение xG на пять мячей. Вместо ожидаемых 14 он забил 19 под руководством португальского специалиста.

Но в клубе всегда подчеркивали, что приоритетом является выстраивание надежной игры в обороне. Эту задачу решил приход Николы Миленковича из «Фиорентины». У него сложилось прекрасное взаимодействие с Мурильо. Главным образом, Миленкович дисциплинировал игру команды на стандартах. В прошлом сезоне 23 гола из 68 «лесники» пропустили после стандартов – это на четыре больше, чем у вылетевших из АПЛ «Лутона» и «Шеффилд Юнайтед». В этом сезоне у них пока один такой пропущенный мяч. И вторая по надежности оборона в лиге – только «Ливерпуль» пропустил меньше голов.

Добавили большого человека в атаку и большого человека в оборону – вот вам и результат. Это особенно контрастирует с тем, что устраивал «Ноттингем Форест» два года назад.

Спокойствие вместо лихорадки

Когда «Ноттингем Форест» вернулся-таки в Премьер-Лигу, руководству клуба снесло голову. Летом 2022 года «лесники» подписали рекордное количество новичков – 22 человека. Это целых два состава! Суматошный набор игроков вызывал вопросы и недоумение. Ни о какой стабильности речи не шло.

На фоне того безумия подготовка к текущему сезону выглядит просто образцом баланса. Во-первых, Нуну дали провести полноценную предсезонку. Во-вторых, летом купили всего шестерых игроков. И подошли к вопросу очень вдумчиво. Те же Миленкович и Эллиот Андерсон очень быстро влились в команду и повысили уровень ее игры.

Важно еще отметить, что «Ноттингем Форест» и за пределами футбольного поля вызывал неоднозначные эмоции. Например, клуб весной был лишен очков за нарушение финансового фэйр-плей, часто жаловался на судей. А уже недавно за сомнительный пост в соцсетях с критикой арбитра «лесники» получили штраф на 750 тысяч фунтов. Владелец клуба Эвангелос Маринакис за выходки в адрес судей забанен на пять матчей.

Да и Нуну тоже не подарок. Он в августе был оштрафован на 40 тысяч фунтов и дисквалифицирован на один матч за слова про рефери. Позднее получил бан еще на три игры. Само появление португальца в команде вызывало скепсис у многих поклонников. Все же он вернулся в Англию из Саудовской Аравии. Да, там он с «Аль-Иттихадом» выиграл чемпионат. Но фанаты в АПЛ больше помнили неудачи его с «Тоттенхэмом», а также регресс в «Вулверхэмптоне» по ходу их четырехлетних отношений после вроде бы неплохого выступления. Но пока Нуну оправдывает доверие руководства.

Сохранение формы

И все же, сможет ли «Ноттингем Форест» хотя бы приблизиться к сенсации «Лестера»? Вряд ли. И на то несколько причин. Одна из них исходит из преимуществ, описанных выше. Команда очень зависит от результативности Вуда. А он не так молод. Да и не может один игрок вывозить на длинном отрезке весьма среднюю по составу команду. То же касается Миленковича. Если у кого-то из них наступит спад или случится травма, то все может рухнуть.

А следующая причина кажется еще более явной. Это график матчей. Пять из десяти своих первых матчей в сезоне «лесники» провели против команд из числа семи слабейших на данный момент в АПЛ . Последние три победы добыли против «Кристал Пэлас», «Лестера» и «Вест Хэма», которые проваливают начало сезона.

С другой стороны, конечно, «Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Ливерпуль», сыграл вничью с «Брайтоном» и «Челси». В общем, не так и прост. Статистики из Opta рассчитали, что «лесники» превосходят свои ожидаемые очки на 2,23 балла, то есть они должны бы занимать пятое место.

А главная проверка команды пройдет буквально в течение ближайшего месяца. Стоит взглянуть на следующие пять матчей «лесников». Там «Ньюкасл» и «Ипсвич» дома, что выглядит терпимо. Но на выезде встречи с «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». И наверняка случится корректировка позиции. Либо же мы всерьез будем говорить о грядущей сенсации.