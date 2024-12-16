Чемпионские аргументы «Спартака» и «Краснодара». Трансферы мечты для лидеров РПЛ

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16 декабря 2024, 21:34

«Зениту» тоже нужны удачные сделки.

Состав Семака усилить сложнее всего. Летом уже набрали людей на проблемные позиции, и не сработало. Правый латераль Волков в лазарете. Форвард Соболев без голов. Плеймейкер Глушенков классно стартовал и сбавил. Довольны вратарем Латышонком. Но даже чемпионам нужно зимой придумать метод усиления заявки человеком, который будет на пике формы в решающих матчах. «Краснодару» и клубам из Москвы намного проще. У них целый список трансферных целей, если ЦСКА разрешат трансферы. Начнем именно с «армейцев».

ЦСКА . Опорный хавбек с пасом

Центральный нападающий тоже не помешает, если найти человека на голову выше по классу Мусаева и Гуарирапы. Но тут приходится быть скромнее. ЦСКА выбивает разрешения на трансферы, ведь их наказали за долг перед «Херенвеном» по сделке с Эджуке. Придумают схему перевода денег – смогут искать усиление. ЦСКА остро нуждается в опорнике с пасом, чтобы закрыл сразу две дороги. Первая – к Облякову и Файзуллаеву на полуфлангах, вторая – встреча контратак соперников. «Армейцы» могут играть лучше, но речь о команде с широкой защитой и без баланса в схеме. Причем крутой центральный хавбек им нужен несколько лет, но нет денег на звезду. Серб Зделар плох, а про своего Мухина успели забыть.

«Динамо». Опытные защитники

Бувач и Личка видят безобразные результаты в обороне, но при этом сами директор и тренер набрали странных людей в защиту и держатся за этих исполнителей. Народу вроде бы много, но никто не гарантирует Лещуку и Лунёву спокойные матчи. Есть ветераны, есть молодежь, но нет рекордного отрезка с «сухарями». «Динамо», если не подпишет крутого центрального защитника и сильного латераля, вряд ли сможет сыграть в защите так активно, как играют в атаке. Хотя есть претензии к эффективности, количество голов и моментов говорит в пользу «Динамо». А грубые ошибки Бальбуэны и использование на флангах опорника и центрбеков говорят в пользу трансферов. Нужны новые лидеры защиты.

«Локомотив». Центральный бек

Здесь та же ловушка, что у «Динамо». В центре обороны могут сыграть Фассон, Погостнов, Морозов, Ньямси, Монтес и опорник Баринов. Итого шесть человек на две позиции. Вот только в обороне у «Локомотива» столько системных явных ляпов, что неизбежно надо говорить о подписании своего Бабича, как у «Спартака», или Диего Косты, как у «Краснодара». Нужен зрелый человек, который сходу заиграет, чтобы с ним Лантратов смог спать спокойно перед матчами и праздновать серию без пропущенных мячей после поединков. «Локомотив» перспективный по составу, но они не угадали с двумя опытными игроками в центре защиты. Ньямси и Монтес разочаровали, и чем дольше играли – тем хуже получалось.

«Спартак». Глубинный диспетчер

Станковичу не понравились летние трансферы Амарала. Португальский спортивный директор покинул «Спартак» посреди сезона. Зимой надо подписывать новичков. Давно ведут Глебова из «Ростова». В концовке года любимец Карпина, который провалил старт чемпионата, собрался и набрал форму. Одна из опций, хотя Глебов вряд ли новый Фернандо. Отсылки к прошлому «Спартака» важны, ведь у них заиграл Барко – человек, который работает в стиле бразильца Алекса, бывшего лидера «красно-белых». Может показать себя у Станковича глубинный плеймейкер, который разгрузит Умярова для атак. Мартинс приободрился, но Зобнин потерялся. Нужен чемпионский фактор вроде Угальде, Бабича и Барко.

«Зенит». Центральный защитник

В первой части сезона нападение в РПЛ часто переигрывало оборону. Вратари держались, а вот центральные защитники посыпались во многих клубах. Понятно, что Семак также может присматривать человека на замену Клаудиньо и Венделу в роли центральных хавбеков рядом с опорником Барриосом. Но такой трансфер нужен, если при личном общении тренер увидел, что бразильцы окончательно потеряли мотивацию, о которой Семак говорил. Форварды Соболев и Кассьерра получат время, чтобы набрать форму. Гонду будет страховать их в центре атаки. Значит, нужен крутой центральный защитник для мгновенной стабилизации игры. А ещё для первого паса. Ракицкий в свое время помог Семаку пасами на Азмуна.

«Краснодар». Эффективный вингер

Глубина скамейки – слабое место «Краснодара». Форвард Смолов и атакующий хавбек Козлов не худшие в команде. Но у них не получилось провести осень на уровне основных игроков «горожан», когда выходили на замену вместе с диспетчером Кривцовым. Однако эти ребята стали разочарованием первой части сезона – не обеспечили Мусаеву комфортный отрыв в таблице. «Зенит» настиг «Краснодар» по очкам, опасное соседство. Как можно существенно улучшить игру «горожан» одним трансфером? Полагаем, выручит подписание вингера, который всё умеет сделать сам в атаке. Можно вспомнить времена шведа Классона. Са и Батчи ниже классом, «горожане» заждались вожака с фланга.