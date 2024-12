Амедео Пинчети — капитан «Конте Верде», на борту которого четыре сборные команды и четыре арбитра добирались на первый чемпионат мира 1930 года

1734457422

17 декабря 2024, 20:43

Турбоход Конте Верде два года строился в Шотландии, на верфи компании W. Beardmore & Co. Ltd в Глазго для итальянской компании Lloyd Sabaudo Societa Anonima per Azioni из Генуи.

Корабль был спущен на воду в октябре 1922 года, а завершён постройкой был 4 апреля 1923 года. К тому времени первый корабль данной серии Конте Россо уже совершил свои первые трансатлантические рейсы.

Это были два практически неотличимых судна, ставшие первыми трансатлантическими лайнерами, построенными после Первой мировой войны и крупнейшими на тот момент итальянскими лайнерами.

18 апреля 1923 года оба судна стояли в порту Генуи:

23 апреля 1923 Конте Верде отправился в свой самый первый рейс. Маршрут был Генуя — Буэнос-Айрес, через Вильфранш-сюр-Мер (Франция), Барселону (Испания), Рио-де-Жанейро и Сантус (Бразилия), Монтевидео (Уругвай).

Первым капитаном Конте Верде был 43-летний Амедео Пинчети, капитан-ветеран, как написано на одном из ресурсов в интернете. По возрасту вроде и не ветеран. По опыту — настоящий морской волк.

В прошлой статье я упомянул Марко Партелли из Генуи, парню 30 лет. Он родственник капитана Пинчети. Родители Марко (а до этого и их родители) собирали и хранят материалы, связанные со знаменитым предком.

Поэтому, с разрешения Марко, я буду пользоваться фото или газетными вырезками, которые он мне прислал. Документы практически не публиковались ранее (уж на русском языке — однозначно!).

Во-первых, Марко является внуком Марии Адрианы Пинчети. Его бабушке сейчас 98 лет, она ещё в хорошей памяти. Сама Мария Адриана Пинчети была племянницей капитана Амедео Пинчети, т.е. дочерью брата капитана. А этого младшего брата звали Армандо.

Итак, Амедео Пинчети родился 5 марта 1880 года в Генуе. Вот его карточка учёта от 31 мая 1944 года:

Родился и рос Пинчети в доме 7 по улице Corso Carbonara в Генуе. Потом до конца жизни проживал на променаде, улице Corso Italia 16/9, с видом на море.

Роста он был небольшого, 1,66 м указано в документе, волосы каштановые с проседью, глаза каштановые.

И здесь мы видим собственноручную подпись капитана Пинчети.

Есть в семейном архиве и фото с первого его рейса на Конте Верде.

На самом фото гораздо позже проставлена дата — 24 апреля 1923. А на обороте чьей-то рукой карандашом написано «Conte Verde», 24/4/1923. Viaggio 10.

Последняя фраза означает, что это был 10-й рейс Амедео Пинчети. Марко предполагает, что надпись, возможно, делал его прадедушка Армандо. А вот что за подсчёт? — вероятно, в качестве капитана. Через океан он и в 1908 уже ходил. Так что опытный был капитан:

На фото виден как раз капитанский мостик.

Есть фото и с офицерами своего экипажа:

Капитан стоит по центру, у него горизонтальная планка на груди.

У Амедео Пинчети есть фото гораздо раннего периода. Вот в 1908 он в составе экипажа Regina d’Italia в Нью-Йорке:

На этом фото Пинчети 27 лет, он сидит крайний слева (по фото).

В каких только передрягах за долгие годы плавания через Атлантику не побывал капитан Пинчети.

Самым запоминающимся было 7-часовое преследование пассажирского судна под командованием Амедео Пинчети тремя подводными лодками.

Случилось это 23 июля 1916 года. Шла мировая война. Французским и итальянским пассажирским судам, которые шли по Средиземному морю и далее по океану, устанавливали на корме две пушки. В команде обязательно был пушкарь, экипаж был обучен обращению с орудиями.

Сразу по выходу корабля Re d’Italia из Генуи экипаж расчехлил орудия — на всякий случай. И он случился. Это грузовое судно следовало в США без захода в какие-либо порты. В 200 милях от Генуи, в районе Балеарских островов, были замечены 6 перископов позади судна. Три подводные лодки, выстроившись в ряд, на приличной скорости, но на перископной глубине, пытались догнать корабль.

Лодки шли примерно со скоростью 12 узлов. Но капитан знал, что новые субмарины, всплыв на поверхность, могли давать и все 18 узлов.

Поэтому капитан Пинчети приказал пушкарю с командой открыть огонь, не давая лодкам возможности для всплытия. Третьим выстрелом подняло огромный столб мутной воды, и одна пара перископов с ближайшей подлодки исчезла под водой (навсегда). Но две другие лодки продолжили погоню.

Капитан приказал собрать в машинном отделении все смены, кочегарили на всю, и вместо привычных 11 узлов корабль разогнался до максимально возможных 12. Всего выпустили 15 снарядов из своих 3-дюймовых пушек, больше не попали. Но обе подлодки через 7 с половиной часов погони отстали и ушли на один из Балеарских островов. Всё это время судно двигалось зигзагами, опасаясь торпедных атак, и всегда кормой с пушками в сторону подлодок.

Спокойствие капитана передалось всей команде, все работали слаженно и эффективно.

Вот и пушкарь со своей командой из американской газеты:

В 1919 была ещё одна встреча с подлодкой, и вновь в июле, и вновь капитан Пинчети был на Re d’Italia, и вновь Господь хранил его и его экипаж.

А в сентябре 1925 капитан Амедео Пинчети сберёг свой фешенебельный Конте Верде от неминуемого пожара в порту на реке Гудзон, в Америке. Конте Верде стоял пришвартованный, по два каната с кормы и носа крепко удерживали корабль. Но огонь по причалу возник внезапно и распространялся стремительно, пожирая и суда.

Капитан Пинчети быстро отдал команду перерубить все 4 каната и увёл корабль на середину реки. Его манёвру последовали и некоторые другие корабли.

Вспоминают также происшествие в 1926. Среди итальянских эмигрантов в Южную Америку на борту Конте Верде возникли политические распри. Поддерживавшие режим Муссолини запели фашистскую песню Giovinezza. Но большая часть пассажиров в ответ дружно запели знаменитую Bandiera Rosso (Красное знамя). Капитану пришлось развести непримиримых по разным частям своего громадного корабля.

Иногда капитан Пинчети командовал и Конте Россо. Оба корабля ходили вначале в Буэнос-Айрес, позже их переключили на рейс в Нью-Йорк.

Вот Амедео Пинчети в качестве капитана корабля Конте Россо:

В один из рейсов в США капитан взял с собой и жену, у них получилось свадебное путешествие:

Каких только знаменитостей не перевозили через океан корабли под командованием Амедео Пинчети.

Вот, например, капитан Пинчети в боксёрских перчатках имитирует бой с именитым итальянским боксёром Бруно Фраттини:

С таким надёжным, хладнокровным и опытным капитаном любое плавание было безопасным.

Послам, консулам, графьям и прочим пассажирам первого класса было где почувствовать себя в неге и комфорте на борту что Конте Верде, что Конте Россо. Я не случайно упомянул про графьёв. Ведь название кораблей переводится с итальянского как «Граф Зелёный» и «Граф Красный». Названы в честь реальных исторических личностей из 14 века.

Вот что написано об интерьерах Конте Верде в одной из книг:

Большая часть бортовых систем и механических компонентов была построена в Шотландии.

Однако мебель и украшения были изготовлены в Италии, а затем отправлены на место для установки на корабль.

В оформлении интерьера участвовали выдающиеся художники, в том числе очень известные братья Коппеде, а также флорентийские ремесленники.

Столовая первого класса была потрясающе красива.

Стены полностью покрыты инкрустированными и позолоченными кожаными панелями.

Оформление было выполнено в стиле итальянского ренессанса конца шестнадцатого века.

Доступ к нему был возможен из музыкальной комнаты через стеклянный компас.

Гобелен, столь же красивый, сколь и ценный, висел на стене напротив входа, как раз над большой лестницей, ведущей в нижнюю столовую.

Потолок украшали две картины, примечательные своей ценностью и размером, а необходимое освещение обеспечивала большая центральная люстра и множество потолочных светильников.

Три ряда столов на два, четыре и шесть человек были отделены друг от друга тремя рядами деревянных колонн, по четыре на каждую группу, которые, таким образом, разделяли помещение.

Кресла с деревянным каркасом были покрыты синим бархатом.

Картины и мозаики на стенах были предоставлены знаменитым домом Дюкро в Палермо.

Есть несколько цветных фото интерьера (скорее раскрашенных):

Это рекламный проспект.

А это почтовая открытка:

Вот так, например, выглядело кафе-веранда:

Как известно из официального списка пассажиров, прибывших в Монтевидео 5 июля 1930 года, европейские делегации размещались в каютах 2а класса.

Для сравнения приведём вид каюты люкс:

Вот так выглядели палубы 1 класса. Та, что была выше этажом, променад:

Ещё вариант для пассажиров побогаче:

А вот палуба и каюты для второго класса.

Каюта на 4 спальных места:

Были и на двоих каюты:

Были и такие 2-местные каюты 2 класса:

В сети можно найти фото и других богатых интерьеров Конте Верде.

Но вот такое фото в сети вряд ли вы встретите. Капитан Пинчети за столом с гостями в шикарном интерьере. Гости, правда, получились на фото с закрытыми глазами. Но рассмотрите получше интерьер:

Кстати, бразильская делегация ни в чём себе не отказала — они свои трое суток на борту Конте Верде провели в каютах класса 1а.

Как следует из воспоминаний разных участников путешествия в Монтевидео в 1930 году, Жюль Риме НИ РАЗУ за две с лишним недели плавания не спускался со своего этажа к футболистам.

Не появился он и на традиционной вечеринке в честь прохождения экватора. Как, впрочем, и Фёдор Шаляпин. Ну, они же путешествовали с жёнами.

А вечеринка эта была обязательным мероприятием на судне, пересекавшим экватор. Даже в годы Первой мировой войны, несмотря на опасность, эти фестивали-карнавалы проводились.

Для тех пассажиров, кто впервые в жизни пересекал экватор, происходил обряд морского крещения. Капитан корабля всегда участвовал в этом.

Перед капитаном склоняли свои головы все «новички». Капитан натренированным движением окроплял каплей-другой игристого вина все склонённые головы желающих покреститься по-морскому.

И крещение было бы неполным без ещё одного обязательного ритуала — все новокрещенцы получали новое имя, морское, мифическое. Частенько это были Ондины, Сирены, Конкильи, Зефиретто и многие другие персонажи из мифов. Самого именитого гостя нарекали Нептуном.

Было весело, гуляли допоздна. Вот фото участников такого карнавала на одном из рейсов:

В статье о путешествии сборной Югославии в Монтевидео на ЧМ -30 было подобное фото с футболистами.

Всегда почему-то пишут, что Конте Верде доставил в Монтевидео 3 сборные команды. На самом деле их было 4. Бразилия хоть и находится на одном континенте с Уругваем, но от Рио до Монтевидео 2 тысячи километров.

Частенько в качестве иллюстрации того, что и бразильцы тренировались на борту Конте Верде, приводят фото 1934 года, где на первом плане бежит Луиз Луз, а за ним Леонидас. Несуразица, никакого отношения к 1930 году.

И если бразильских футболистов всё-таки вспоминают как пассажиров Конте Верде, то вот об ещё одном арбитре не говорят никогда.

Кроме трёх европейских рефери — Джона Лангенуса и Анри Кристофа (Бельгия), и француза Жоржа Бальвэ — на борту Конте Верде на мундиаль направлялся и бразилец Жилберту де Алмейда Регу. Он был не только арбитром, но и членом технической комиссии сборной Бразилии, т.е. участвовал в формировании состава.

В архивах нашёлся документ о рейсе Конте Верде в 1925 году в Нью-Йорк, капитаном был Амедео Пинчети:

Кроме капитана здесь перечислены имена второго капитана, начальника машинного отделения, начальника санитарной службы, капеллана и заведующего каютами и всем гостиничным обслуживанием.

Кстати, в интернете вы можете чаще встретить перед именем капитана Пинчети такое сокращение: Cav. Uff. Это к кавалерии не имеет никакого отношения. Это пожизненный титул, присваеваемый выдающимся людям Италии. Cavaliere — это Рыцарь, Ufficiale — офицер. Кстати, младший брат Армандо также имел титул, он был Commendatore.

Есть несколько художественных книг, описывающих путешествие команд на борту Конте Верде к месту проведения ЧМ -30.

Книга на немецком языке Der Letzter Ball («Последний мяч»). В начале книги есть даже перечень действующих лиц. Кроме капитана Пинчети перечислены второй капитан Piero Calamai, первый офицер Bruto Cavesi и ещё несколько. У меня нет официальной информации об именах всех офицеров.

Что неприятно в этой книге — так путаница с датами. Конте Верде по версии автора отправился из Генуи 18 июня. И так далее. Диалоги и прочее придуманы, но некоторые детали весьма любопытны. В свободном доступе в сети всего пара-тройка десятков страниц. Идёт под рубрикой криминального чтива.

Название придумано не очень удачно. Да, пытались футболисты поиграть на борту мячом. Пару раз тот оказывался в океане. Но не до такой же степени, что совсем не было ни одного мяча. Люсьен Лоран вон из берета и газет умудрялся сварганить мяч и его пинали.

В другой, уже итальянской книге Palloni in mare dal Conte Verde («Мячи в море с Конте Верде») сюжет фантастический: якобы несколько итальянских полицейских были посланы в Монтевидео для изучения опыта охраны порядка на крупном мероприятии в преддверии ЧМ -34. Бред, конечно. Но кроме вымышленных персонажей масса реальных, с подробностями быта на корабле. Про капитана также хорошо написано (итальянец ведь).

Есть и другие книги, в том числе и массивная Storie e misteri del Mondiali di calcio, тоже итальянская.

Остаётся только одна загадка. В архивах есть списки пассажиров, прибывших на Конте Верде 5 июля 1930 года в Монтевидео. В конце списка один из уполномоченных офицеров или сам капитан ставит в этом документе свою подпись.

Фамилию капитана мы знаем. В немецкой книге нам поведали фамилию и второго капитана. Но вот в подписи не угадывается ни Pinceti, ни Calamai.

Вот эта подпись, между прочим, под словом Il Comandante (учтём и некую галочку перед этими словами):

Эта подпись стоит и в документах 1929, и 1930 года. Чья подпись — пока неизвестно.

В 1930 году Конте Верде в июле прибывал в Монтевидео уже в пятый раз. Он был 2 января, 22 февраля, 8 апреля, 22 мая.

Кстати говоря, во многих источниках, и в перечисленнных книгах, ошибочно указано, что Конте Верде прибыл в Монтевидео 4 июля. На самом деле судно пришло с запозданием из-за непогоды. И прибыло 5 июля, согласно аргентинской газете Critica в 15-00 местного времени.

Если учесть сообщение генуэзской газеты Il Lavoro о том, что вечером 20 июня в 21-00 Конте Верде отбыл из Генуи в дальнее плавание (с румынской делегацией на борту), то нетрудно подсчитать с учётом разницы во времени: корабль был в пути от Генуи до Монтевидео практически 15 суток, без 2 часов.

А закончен рейс был в Буэнос-Айресе в тот же день 5 июля 1930 года. Фёдор Шаляпин со своими женой и дочерями высадились на берег.

На фото Конте Верде в порту Буэнос-Айреса: