Сперцян может выбрать «Ювентус», а «Зенит» ищет защитника. В РПЛ началась трансферная зима

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18 декабря 2024, 14:15

А ЦСКА охотится за напарником Дзюбы.

Сперцяну снова надо сделать выбор

Можно остаться в «Краснодаре» и продолжить чемпионскую борьбу. Но в случае неудачного выступления Эдуарда или команды перейти в серьезный клуб станет сложнее. В первой части сезона армянский хавбек не показал свой лучший футбол. В прошлом был ближе к стандартам качества для серьезных лиг. Если Тиаго Мотта и его аналитики увидели в Сперцяне игрока для «Ювентуса», то надо действовать зимой.

Сперцян умеет сыграть в стиле молодого Головина, который тоже интересовал туринский клуб. Но в ЦСКА выбрали «Монако», поскольку знали владельцев клуба и хотели получить больше денег. «Краснодар» отказывал «Аяксу» и другим командам, когда приходили за Сперцяном. Интересно, какая сумма трансфера устроит Галицкого? Выбор сделать непросто, поскольку Сперцян важен для «горожан», но давно думал уехать.

Ждут жирного приглашения в стиле Сафонова в ПСЖ . Если зовут в «Ювентус», а не в «Торино», то нет смысла отказываться. Дважды Мотта просить не будет. Молодому тренеру не нравятся ничьи команды, которая играет в Лиге чемпионов и сражается за место под солнцем в Серии А. Сперцян точно подходит для итальянского футбола. У него будет шанс на выход в основе «бьянконери» без звезд класса Погба и Пирло.

«Зенит» не взял Даку и ищет латераля

Аршавин подтвердил, что летом выбор в атаку был между Даку и Соболевым. Забыл добавить Кордобу, колумбиец входил в сферу интересов «Зенита». Поставили на Александра, потому что у него российский паспорт. Также экс-форвард «Спартака» лучше ведет силовую борьбу, а Даку по характеристикам чаще похож на Кассьерру. Если бы не сомневались в Матео, то хватало бы Глушенкова и Соболева. Но у новичков были преграды.

Второго форварда Максима сложно вписать в стандартные схемы Семака. А тяжелый нападающий «Спартака» Соболев не заиграл и не забивал голы, что сразу опускает настроение футболиста до нуля. Кассьерра тоже не баловал. Но вряд ли Семак пойдет за ещё одним нападающим. Деньги потрачены, взяли Гонду. Молодой аргентинец тоже не привязан к правому флангу, а у него есть голевые действия, как у Мостового.

Но если «Зенит» продолжает играть по схеме «4-3-3», то важно добавить надежности в обороне. Барриос менялся местами с Клаудиньо и Венделом, уходил выше в схеме. Но опорник сам не поймал все атаки, особенно фланговые. Дуглас Сантос слева приучил к эталонной игре, а вот справа у Семака проблемы. Выбрали Волкова из «Краснодара», но тот травмировался. Караваеву не доверяют, а Мантуан – атакующий игрок.

В ЦСКА признали отсутствие баланса

Если «Зениту» только надо придумать, кого подписать на правый край – подозреваем, рассмотрят ребят из «Локомотива» и «Ростова», если нужен человек с паспортом, то в ЦСКА определились и с позицией, и именем зимнего новичка. Сербский тренер Николич хочет видеть в составе «армейцев» полузащитника «Акрона» Стефана Лончара. Опытный черногорец стал одним из открытий первой части сезона, успевая всюду.

Разрушал, когда нужно было, отдавал последние передачи и забивал сам. Поскольку намного моложе, чем ветеран Пьянич, то сможет играть от штрафной до штрафной площади. Зделар и Мухин не устраивают, а Обляков полезен в линии атаки. У Ивана должна вырасти результативность, если у него за спиной появится надежный напарник. Есть лишь два важных момента. Первый – трансферный бан «армейцев».

Попробуют перевести деньги в Нидерланды, чтобы разрешили зимние переходы. Второй момент – «Акрон» вряд ли хочет расставаться с Лончаром. Если агент Стефана не догадался включить в контракт пункт о приглашении клубов РПЛ из верхней части таблицы, то будут проблемы на переговорах. В «Акрон» хавбек попал за 75 тысяч евро, «армейцам» придется заплатить больше. Это если у них есть деньги на новичков.

«Локомотив» хочет отпустить Тикнизяна

Агенты Наира активизировались после первой части сезона в РПЛ . К зимней паузе Тикнизян провел лишь 8 матчей в основе из 18, причем очень редко работал как левый латераль, чаще выходил на фланге в атаке. Универсальный игрок забил ЦСКА , родному клубу, но тот гол случился в августе. Пиняев не дал армянину наиграться в основе «Локомотива» в нападении. А в обороне чаще ставили на Сильянова.

Сейчас косяком пошли слухи о зарубежных командах. Вспоминали «Севилью», причем представитель футболиста подтверждал наличие интереса. В «Монце» и «Бетисе» не спешат подыгрывать игроку и его агенту, подтверждая переговоры. Но раз запустили волну, а Галактионов не заинтересован в Тикнизяне как основном левом защитнике или вингере, то это шаги в правильном направлении для всех.

«Локомотив» получит деньги как минимум за аренду. Армянин попробует себя в зарубежном чемпионате. Игрок молодой, всего 25 лет, но уже достаточно опытный, чтобы не хотеть сидеть на лавке. Тикнизяну надо было уйти раньше, но всё испортили переговоры с «Зенитом». Когда скауты зарубежных клубов узнали детали тех встреч, то остыли к идее пригласить гордого армянина. Но зимой подумают снова.

«Спартак» изучает аргентинский рынок

После успехов недешевых и сильных футболистов руководство «Лукойла» может выдать Станковичу крупную сумму на новичка. Если летом искали до последнего дня опорника и вингера, причем в двух случаях охотились за футболистами с ценником в районе 10 миллионов евро, то после серии свежих побед Деян точно выбьет у боссов «Спартака» деньги на точечное усиление. Причем нужен не один игрок.

Кроме правого защитника пригодится латераль, который сильнее Денисова, нужен центральный хавбек. Чтобы и мяч отбирал, и первый пас на Барко отдавал. Такой человек появится, особенно если клуб покинет Мартинс. Другие команды проявляют к Кристоферу интерес, а его самоотдача в последних поединках года намекает, что хавбек хотел запомниться скаутам, которые изучают «Спартак».

Продав Мартинса, можно подписать человека в опорную зону. Это может быть Глебов из «Ростова», но также изучали аргентинский рынок. Смотрели в сторону ещё одного парня из «Ривер Плейта», хорошего знакомого плеймейкера Барко. Эсекьель может привести в команду 22-летнего хавбека Сантьяго Симона. Ценник солидный – около 15 млн евро, но успех Угальде показал, что молодые делают разницу.

Такие футболисты являются перспективными ставками, в отличие от ветеранов. «Спартак» ведь подписал форварда Жозе, который не сумел набрать форму и оказался за бортом основы. Теперь с ним проблемы. Лучше подписать дороже Симона, если пойдет в «Спартак». Аргентинец в этом году существенно прибавил по работе без мяча, и пасы в разрез у него классные. Может сыграться с Умяровым.