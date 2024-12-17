Исторический разгром в Риме. Действующий чемпион забил шесть голов команде-сенсации сезона

1734419329

17 декабря 2024, 10:08

Разобрали «тёмную лошадку».

Чемпионов принимала команда-открытие

Конкуренция в текущем розыгрыше Серии А высокая – и даже «Лацио», несмотря на тревожное межсезонье, оказался в числе лучших. Простой победы от выезда в Рим «нерадзурри» точно не ждали. Оказалось, что Марко Барони идеально подходит «орлам» и готов к вызову топ-клубом. «Лацио», ранее уже игравший во владение, быстро адаптировался к требованиям нового тренера.

Римляне после раскачки раскрылись с абсолютно новой стороны. Команда демонстрировала редкую стабильность и не давала соперникам ниже классом зацепиться за очки. На отрезке с пятого по 13-й тур «Лацио» потерпел лишь одно поражение – банда Барони шла в пятёрке, причём от лидирующего в чемпионате «Наполи» отставала только на один балл. Дополнительный эффект придавали результаты в Лиге Европы, там «Лацио» тоже феерит (пять побед, одна ничья).

Вдобавок к этому «орлы» смогли обыграть неаполитанцев в 15-м туре, до этого выбили команду Конте из Кубка. Правда, предшествующее поражение от «Пармы» не позволило пробиться в лидеры. В любом случае «Лацио» точно встречал «Интер» во всеоружии.

Хорошо справлялись с прессингом в первой половине

«Интер» не настаивает на владении. Индзаги больше фокусируется на быстрых атаках. Футбол «Лацио» наоборот заточен на владении – поэтому сценарий, при котором инициатива на мяче была за хозяевами, оказался выгоден всем. В то же время «нерадзурри» усложняли сопернику жизнь прессингом.

Римляне сталкивались с серьёзным давлением, особенно когда приходилось пасовать назад. Тюрам и Мартинес в такие моменты выбрасывались на центральных защитников с мячом, вынуждая отойти на свою половину. Высокое давление «Лацио» проходил за счёт быстрого паса. В центре поля быстро отыгрывались накоротке, за счёт чего находили свободное пространство. Плюс атаку направлял опорник Гендузи – француз отлично видит площадку, поэтому подсказывал партнёрам, куда дальше отправить мяч.

Счёт, конечно, разгромный, но аномалия в том, что в первые 30 минут как раз на стороне «Лацио» было безоговорочное игровое преимущество – хозяева даже по воротам били чаще, не давая ничего сделать сопернику (пять ударов у римлян, у «Интера» – ни одного).

У «Интера» идеально работали фланги

Первый гол пришёл с пенальти, который заработали после углового, но в трёх из пяти мячей задействовались фланги. Игра «нерадзурри» как раз заточена на это, плюс у Индзаги шикарный подбор игроков на позицию латераля. Основные – Федерико Димарко и Дензел Думфрис – дают высочайшее качество и разнообразие атакам, выполняют точнейшие подачи, нагружая штрафную. А на замену им есть Карлос Аугусто и Маттео Дармиан, оба могут заменить Феде и Дензела на короткой дистанции без ощутимой потери в качестве.

Вчерашний матч – лучшая иллюстрация роли флангов в футболе Индзаги. Думфрис и Димарко забили по голу и отдали по ассисту. Второй мяч вообще сообразили вдвоём: Дензел заметил Феде на свободном пространстве и отдал точную передачу к противоположной стороне штрафной. Гол, созданный двумя латералями. Позднее похожими действиями отличлися сам Федерико – только в его случае это была не длинная поперечная, а пас в глубину штрафной Карлосу Аугусто (вышедший на замену защитник вышел ближе к вратарской). До этого Думфрис забил с диагонали Мхитаряна.

Латерали задают ширину, но в финальной стадии атаки могут насыщать штрафную, в матче с «Лацио» такие действия были аномально эффективны.

Чудо реализации

То же самое можно сказать об игре всей команды – не наиграл «Интер» на разгромную победу. Нельзя сказать, что «Лацио» просто смели. И лишнее тому доказательство – при шести голах «нерадзурри» пробили в створ лишь семь раз. До первого гола с пенальти у миланцев почти не было моментов, к чужой штрафной подступили только ближе к перерыву. И на первом же угловом заработали 11-метровый.

К слову, и сами римляне виноваты в «сухом» поражении. На стартовом отрезке они и правда были активнее. Только за 90 минут в створ пробили лишь дважды. Соперник объективно их переиграл, диссонанс связан только с количеством голов миланцев.

«Нерадзурри» просыпаются, но есть проблема с форвардами

Первые туры для действующих чемпионов сложились ужасно. Стартовали с двух ничьих, двух побед и поражения. Причём уступили в миланском дерби (1:2), а по баллу подарили аутсайдерам – «Дженоа» и «Монце».

Но это оказался необходимый период пробуксовки. Дальше у «нерадзурри» пошло. Вот уже в 10 турах команда Индзаги не терпит поражений – на этом отрезке только «Юве» и «Наполи» заработали ничью, а с тем же «Лацио» (ещё один конкурент) «Интер» одержал победу. Незаметно коллектив вернулся в чемпионскую гонку на фоне тоже долго разгонявшейся «Аталанты» и просадки «Наполи». От бергамасков «Интер» отделяют какие-то три очка.

Другое дело, что не так всё гладко с форвардами. Маркус Тюрам вышел в главные бомбардиры команды и отметился уже 11 мячами в чемпионате (игроком заинтересовался «Ливерпуль»). Только обычно француз – скорее плеймейкер, подносчик снарядов для Лаутаро Мартинеса. А аргентинец как раз сдал. Всего пять голов за 13 матчей Серии А. Это объективно не его уровень.