Самые безумные выходные футбольного года. Проиграли все, от «Баварии» до «Барселоны»

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16 декабря 2024, 10:07

Что происходит с грандами?

Поражение «Барселоны» от «Леганеса» продлило черную серию. Многие лидеры потеряли очки. Никого больше не удивляют ничьи «Ювентуса», они спаслись на 95-й минуте. Мотта набрал меньше пунктов, чем Аллегри, заслуживший весной увольнение. А вот поражение «Баварии» – сюрприз. Компани впервые уступил в Бундеслиге. «Манчестер Сити» наказан за занудность Амадом Диалло. «Манчестер Юнайтед», тринадцатый клуб в АПЛ , обыграл в гостях четырехкратных чемпионов. Что за чертовщина? «Реал» с трудом завоевал ничью 3:3. У «Арсенала» и «Ливерпуля» две мировые. Упустили идеальный момент оторваться от Гвардиолы. В Германии нестабильный в еврокубках «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт», открытие сезона. Только ПСЖ не подвел поклонников, трижды забили «Лиону». Но до этого у Луиса Энрике было две мировые. Впрочем, «Монако» и «Марсель» тоже теряют очки. Странный отрезок, важно найти причины таких результатов.

Тренерский кризис

Работу Аморима и Гвардиолы в дерби Манчестера можно смело оценивать на три с минусом из пяти баллов. Анчелотти часто ошибается. У Компани полно тренерских ляпов, наставник «Баварии» без опыта, но соперники в Германии пока его прощали. Но фаворит уступил без Кейна. Ещё «Бавария» вылетела от «Байера» в Кубке Германии. В Леверкузене базируется один из немногих прогрессирующих тренеров сезона. Хотя Алонсо не лидирует всюду, он умен и хитер, как Арне Слот. Но даже голландцу сложно. Нет подпитки отечественных тренеров в Англии, где осталось после свежих отставок всего два местных наставника, но Дайч и Хау не претендуют на титул. Только в Серии А сейчас разборки преимущественно итальянцев, но не всегда эти специалисты спокойные и стабильные. Тренеры сейчас не в лучшей форме, и это сразу сказывается на стабильности. Флик в «Барселоне» вошел в привычную фазу «испортить впечатление».

Смена поколений

Ямалю 17 лет, а Левандовски 36, Роберт мог быть отцом Ламина. Понятно, что в основном молодые ребята в грандах старше, где-то возраста Вирца, которому 21 год. Но идет смена поколений, причем процесс плохо контролируется тренерами. Хаотичные закупки не всегда срабатывают, как у «Реала» с Мбаппе, поисками латералей и хавбеков вместо Каземиро и Крооса. Не хочется бурчать об отношении молодых игроков к жизни, но дети новых времен хуже концентрируются. Месси мог месяцами оттачивать мастерство. Молодые отвлекаются легче. В результате одна команда, вроде «Барселоны», иногда великолепная, а затем уступает «Леганесу» и «Лас-Пальмасу». Смена поколений зацепила множество великих клубов. Некоторые команды прошли кризисный этап более успешно. Сравните состав «Ливерпуля» в первом финале ЛЧ с Клоппом и сейчас, осталось лишь четыре человека. Но «красные» угадали с тренером, повезло.

Самовнушение

Ученые предупреждали. Проводили исследования, что спортивные результаты атлетов падают, когда те внушают себе, что не справляются с нагрузками. Подсчеты показывают, что сейчас подавляющее большинство игроков не проводит критически больше времени на поле. Только маньяки, вроде Бруну Фернандеша и Гризманна, играют постоянно. В старые времена таких людей тоже было несколько штук. Но звезды футбола так часто жаловались на нагрузки, что сработало самовнушение. Футболисты убедили себя, что всё разваливается. Заметно по «Реалу», двум клубам из Манчестера (хотя Аморим пытается остановить цунами) и «Барселоне». Напоминает массовое помешательство в США . Сейчас самолеты и звезды в небе воспринимают за загадочные вражеские или инопланетные дроны. Официальные власти требуют сбивать объекты, хотя часто это снятая на камеру Венера, невинная планета. Самовнушение работает.

Состояние звёзд

Возьмем список футболистов по рыночной стоимости. Холанд в ужасном состоянии, открыться под передачу не может. Винисиус чаще вспоминает мам арбитров плохими словами, чем проводит великие матчи, как в прошлом сезоне. Беллингем забивает, но до этого Джуд был в жестком кризисе. Мбаппе – без комментариев. Не посадили за изнасилование, уже хорошо. Фоден – провал, Вальверде без мяча тоже не радует. Родриго в запасе «Реала», точно не лучший его сезон. Райс год назад был круче. Родри восстанавливается после травмы. Эдегор дарит соперникам контратаки, сам после повреждения. Разумеется, есть звезды в прекрасной форме – Салах, Кейн, Ямаль, Рафинья. Мусиала, Вирц, Палмер и Сака тоже красавцы во многих матчах. Разыгрался Тюрам в «Интере», заинтересовал грандов. Но слишком многие в состоянии Холанда и Мбаппе, это автоматически влияет на качество футбола грандов.

Минусы селекции

«Арсенал» отправил в отставку директора Эду. У «Манчестер Сити» смена менеджера, уходит Бегиристайн. Совладелец МЮ назвал Эшуорта одним из лучших стратегов в футболе, и это правда. А теперь Дэн может перейти в «Арсенал», «красные дьяволы» его уволили. У «Барселоны» нет денег на селекцию. У «Реала» решает Перес, а сеньор родился в мире, где в состав его любимого клуба не смогли бы взять Винисиуса. Флорентино было 12 лет, когда фанаты и звезды «Реала» затравили чемпиона мира Диди, поскольку хавбек оказался слишком черным для выступлений за мадридцев. Спустя почти семьдесят лет мир другой, но в футболе по-прежнему нельзя развиваться без крутой селекции. Есть вопросы к «Баварии», МЮ , ПСЖ и многим другим клубам по подбору кадров. Даже хаотичный стиль «Челси» не сработал. Просто Мареске повезло с Палмером и дадут право продать 20 человек и набрать свою основу в итоге.

Дисбаланс денег