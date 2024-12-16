«Динамо» и «Спартак» догнали «Зенит». Команда Семака подпустила к себе не только «Краснодар»

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16 декабря 2024, 12:47

Оцените футбольные достижения клубов РПЛ .

Рекордсмены по голам

В прошлом сезоне на аналогичном отрезке команды Лички и Абаскаля значительно уступали по голам коллективу Семака. А сейчас у «Динамо», «Зенита» и «Спартака» по 36 собственных мячей к зимней паузе. У команд Лички и Семака также по одному автоголу, но это минимальная разница. Дальше идут «Краснодар» и «Локомотив», претендуют на звание самой результативной команды по итогам всего сезона. У «Ростова» вряд ли есть шанс обогнать «Зенит». А вот нападающие «Динамо» и «Спартака» недоработали в первой части сезона. Запомнился рывок Угальде, но у него была пауза без голов, как у Тюкавина из «Динамо». Команда Лички одновременно первая по ударам, выстрелам в створ и по ключевым пасам. Создавать моменты умеет не только Бителло. Пока Дуглас, Клаудиньо и Вендел сбавили в «Зените», конкуренты подтянулись. Батраков в «Локомотиве» не получил полной поддержки, но команда лучшего молодого игрока года выше «Зенита» по xG. А «Краснодар» близко по качеству шансов к «Динамо» и «Спартаку». Вот только Кордоба, Сперцян и Батчи простили некоторых соперников. Зато средние показатели у всех хорошие, у лидеров РПЛ высокая результативность. У «Динамо» и «Зенита» по 2 гола за игру в среднем.

Владение мячом и пасы

Две команды сознательно и часто катали мяч – «Зенит» и «Спартак». Один коллектив пытался играть в короткий пас, но забуксовал, а именно ЦСКА . Наконец, у «Локомотива», «Динамо» и даже «Краснодара» установка на пропуск поперечных ходов в пользу вертикального футбола, чтобы быстрее доставить мяч в финальную треть поля флангами и через длинный пас. Неудачно выносами играли только аутсайдеры. При этом даже Семак и Станкович дали установку на длинные передачи, у они удавались, ускоряли результативные атаки. А вот «Краснодару», «Локомотиву» и «Динамо» надо прибавить, чтобы успешнее переходить к атаке через вынос. Есть кому убегать – Кордоба, Воробьев и Тюкавин подходят для контратак, но не было качественной работы центральных защитников с длинными пасами. Угадываются рекордсмены по владению – «Зенит» и «Спартак». Угадываются лидеры по точным передачам, эти же команды. Но одиннадцать коллективов РПЛ допустили брак ниже 25 %, есть установка играть в футбол. Проблемы с точными пасами в основном у тех, кто ведет борьбу за выживание.

Прессинг и игра в отборе

«Зенит» на 12-й строчке по интенсивности прессинга, не хватает желания. А лидирует «Спартак». Угальде, Бонгонда, Маркиньос и Барко активно дрались за мячи. Хорошо включались, были перехваты и быстро возвращались к атакам. Также на неудачном отрезке соперники отдавали мяч «красно-белым», ведь те не могли выжать голы из такой стратегии. Похожий метод использовали против «Краснодара» в матчах, где команда Мусаева играла вничью. Прессинг – смелый метод, «Ростов» и «Динамо» из Махачкалы тоже им пользуется. А вот по отборам и перехватам предсказуемо первые места отошли середнякам и аутсайдерам. Лишь один фаворит сезона привычно высоко по борьбе, и это «Динамо». Вот только перехваты не удаются, Лаксальта нет в опорной зоне, как год назад. Фомин и Чавес набирали форму. Видно желание «Краснодара» и «Локомотива» получить такой козырь, но пока они уступают команде Лички. Также отметим одну особенность лидеров РПЛ . «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» спокойно бьют соперников по ногам, чтобы сорвать атаку. Жесткие не только «Рубин» и «Факел».

Самая надежная защита

Сложный пункт, поскольку меньше всех пропустили «Зенит» и «Краснодар», по 12 голов. Их линии обороны нельзя назвать надежными. Просто были классные выступления отдельных игроков вроде голкиперов Латышонка и Агкацева. А также именно эти клубы часто с мячом, поэтому реже позволяют бить по своим воротам. Похожим методом пользуется «Спартак», по воротам Максименко наносят всего по 9.4 удара за игру, это очень мало. Хвалим Бабича, сербский защитник организовал линию обороны в команде, где были проблемные фланги, нет постоянного сильного напарника в центре, а в середине поля нет опорника, ведь Умяров и Пруцев – созидатели. «Спартак» первый в таблице, если говорим о самом низком качестве моментов соперников. Следом идет ЦСКА , но там причины совсем другие. Команда Николича окапывалась широко и глубоко. У них тоже нет чистого опорника, но пропустили мало, ведь делали на это ставку. Оборона является невероятно важной для продвижения в таблице. Например, «Локомотив» и «Динамо» пропустили больше, чем клуб из Махачкалы, новичок РПЛ .

Серии игр без поражений

«Краснодар» обновил клубный рекорд, Мусаев не проигрывал в 16 первых турах нового чемпионата. А потом нарвались на «Спартак», у которого серия из шести побед. Но без поражений был отрезок в восемь туров. Если бы Станкович не отдал очки «Ахмату» и «Динамо» из Махачкалы, то сейчас в РПЛ шел бы на чистом первом месте. «Зенит», который догнал «Краснодар» по очкам, собрал бы серию из 9 матчей без поражений на старте сезона. Но Семак смазал концовку, два домашних поражения подряд не позволили захватить первую строчку. А вот «Динамо» именно в конце года выдало лучшую серию – семь матчей без поражений. Мешают лишь мировые, их слишком много. У «Локомотива» таких проблем нет. У них две серии по четыре победы подряд, а дальше поражения. Врагами некоторых претендентов на титул являются ничьи. У «Динамо» их 5, у «Краснодара» 6. Но борьба продолжится весной.

Главный вывод – «Зенит» подпустил конкурентов. В прошлом году они многое позволили «Краснодару» в первых 18 турах, тогда уступали Ивичу по очкам. Сейчас качество футбола фаворита не поднялось. При этом целая группа команд выступила ниже возможностей. «Краснодар» солидный растерял перевес, а «Спартак» включился слишком поздно. «Локомотив» чудил в защите, а «Динамо» собрало всего по крошке – и защита хромала, и в атаке с таким потенциалом можно выступать намного успешнее. Но статистика сейчас не в пользу Семака. Только если «Зенит» учтет ошибки прошлого и этого сезонов, а конкуренты вместо прогресса остановятся весной, хотя приобрели опыт, фаворит легко заберет седьмой подряд титул. А вот если успешные серии «Краснодара» и «Спартака» станут заразными, то зрители насладятся борьбой с участием пяти команд. «Динамо» и «Локомотиву» нет смысла сдаваться, надо рисковать и побеждать.