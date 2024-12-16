Исчезли Холанд, Мбаппе и Винисиус. Лучшие футболисты неожиданного сезона 2024/25

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16 декабря 2024, 15:54

Собираем претендентов на «Золотой мяч».

У нападающих «Манчестер Сити» и «Реала» будет шанс совершить камбэк во второй части сезона. Анчелотти в среду сыграет против «Пачуки» в финале Клубного ЧМ . «Барселона» дарит «Реалу» надежду на защиту чемпионского звания. Но у Винисиуса и Мбаппе точно не лучший сезон. А результативность Холанда в проходных матчах соединяется с его беззубостью во время сложной серии «горожан». Герои сейчас другие, настало время хвалить, а не ругать.

Мохамед Салах, «Ливерпуль»

У правого форварда «красных» был спад, но Салах вернулся. У Мо, как его все называют, классная статистика в «Ливерпуле». А дополнительные паузы, которые сейчас нужны ветерану, не мешают Мохамеду создавать голы в составе лидера в Лиге чемпионов и АПЛ . Великолепно играет вся команда, но у Салаха 16 голов и 13 ассистов во всех турнирах. Никогда в жизни египтянин не был так высоко в рейтинге «Золотого мяча», где его недолюбливают члены жюри. В прошлом сезоне не попал в топ-30, а сейчас лидирует.

Рафинья, «Барселона»

Сюрприз сезона. Всё лето в «Барселоне» открыто торговались с «Атлетиком» за Уильямса. Даже футболки с его фамилией печатали. Талантливый левый вингер должен был заменить Рафинью. Бывший игрок «Лидса» сразу в «Барселоне» не заиграл. Но у Лапорты не хватило денег одновременно на Ольмо и Уильямса, отказались от трансфера друга Ямаля. Теперь в атаке каталонцев заправляет Рафинья. Причем он так себя поставил в коллективе, что стал капитаном. Бразилец не второй Роналдиньо, но в классной форме.

Коул Палмер, «Челси»

Невероятно смешной парень. Палмер вызывает улыбку случайно, без усилий. Коул забавно отвечает на вопросы. У него смешной бег, словно из британских комедий. Нелепый и немножко напоминающий по «грации» Питера Крауча, Коул одновременно техничный и тонкий футболист. Хотя Мареска приказал всем в «Челси» отрицать участие в чемпионской борьбе, благодаря голам с пенальти и ассистам Палмера лондонцы ближе всех к «Ливерпулю» в таблице АПЛ . Палмер – самая глупая продажа «Манчестер Сити».

Ламин Ямаль, «Барселона»

В 17 лет Ямаль не может всегда спасать «Барселону» от неприятностей. Также важно, чтобы Флик менял правого вингера, ведь у врачей есть теория, что перегрузки в юности негативно сказываются на здоровье футболистов. Можно получить серию травм и угробить карьеру невероятному таланту. Ямаля надо беречь. Правый вингер запомнился голевыми пасами внешней стороной стопы, у него 9 ассистов в Ла Лиге, второй результат в топ-5. Ламин по праву получил награду лучшему молодому игроку года.

Харри Кейн, «Бавария»

Уже не смешно. Если «Бавария» не выиграет Бундеслигу, то Кейн снова останется без трофея, ведь из Кубка Германии фаворита выбил действующий чемпион страны «Байер». Боссов клуба из Мюнхена вечно спрашивают о подписании молодого форварда, и это странно. Неужели семье Кейна не понравилось в Германии, поэтому Харри, который всегда слушает жену и детей, вернется в АПЛ ? Посмотрим на планы «Манчестер Юнайтед». А пока видим рекорды Кейна в «Баварии». У англичанина 20 мячей и 6 ассистов.

Роберт Левандовски, «Барселона»

Польский нападающий вернулся как Салах. За весь прошлый сезон Роберт забил 19 голов в испанском чемпионате, а сейчас уже 16 мячей. Лидирует в гонке за «Золотую бутсу», лучший снайпер в топ-5. Иногда ветеран не может пробить голкипера, как было вчера против «Леганеса», но это не значит, что игрок в плохой форме. Промахи есть у всех. Роберт органично дополняет Ольмо, Ямаля и Рафинью, получил правильных напарников в хорошей форме. Персонально к центрфорварду мало вопросов.

Омар Мармуш, «Айнтрахт»

Главный сюрприз в топ-5. Забивает со штрафных, замечает напарников, активно перемещается по всему фронту атаки. Не исключаем, что египтянин рискнет сменить клуб зимой, поскольку «Айнтрахт» не претендует на победу в Бундеслиге и не играет в Лиге чемпионов. Мармушу надо действовать, пока получается почти всё. Покупателей волнует вопрос стабильности, ведь у Омара бывают средние поединки. Но поместите его в состав более сильной команды – Мармуш может засиять ещё ярче.

Виктор Дьёкереш, «Спортинг»

Голевая машина за пределами топ-5. Уход тренера Аморима в МЮ негативно сказался на «Спортинге». Португальцы проиграли четыре раза подряд, ухудшили свое положение в чемпионате, у «Бенфики» появился шанс зацепиться за чемпионскую борьбу. Но Дьёкереш забивал голы даже в матчах, когда у «львов» не получалось победить. Шведский нападающий старается держаться, ведь понимает, что ему лучше доиграть сезон в Португалии. Впрочем, решение Аморима может изменить зимние планы Виктора.

Джамал Мусиала, «Бавария»

На фоне других звезд сезона в Германии Мусиала немножко ушел в тень. Но для 21-летнего парня он невероятно разумный и зрелый футболист. Джамал радует «Баварию», ведь создал 9 голов в Бундеслиге и 5 в Лиге чемпионов. Есть вопросы к реакции Мусиалы и напарников в сложных матчах немецкого гранда в еврокубках, но Джамал не может побеждать сам, как и Ямаль в «Барселоне». Немецкий англичанин не исключает переезд в АПЛ , ведь не только «Манчестер Сити» будет искать новых лидеров.

Букайо Сака, «Арсенал»

Сака не все в Англии любят, поэтому вечно сравнивают с другими. Незачем так делать. Очевидно, что без Букайо «Арсенал» мог выпасть из чемпионской гонки. Речь о лучшем ассистенте в топ-5, у мастера навесить мяч на защитников «канониров» целых 10 ассистов. Лондонцы ставят на стандарты, а Сака умеет их исполнять. В движении тоже хорош. Поскольку англичанину лишь 23 года, у него есть прекрасные шансы оказаться суперзвездой в ближайшее время. Тогда за Букайо придут фавориты Лиги чемпионов.

Флориан Вирц, «Байер»

Вирц, как и Палмер – чистокровный футболист во всех смыслах. Не спрашивайте их, что такое теорема Пифагора, или откуда взялось «число пи». Вирц не фанат учебы, парень из футбольной семьи, папа управляет маленьким клубом, а родная сестра профессионально играет за «Вердер». Флориан – надежда мужской сборной Германии и трасферная цель многих грандов. Сестра говорит, что у Вирца есть суперсила, не волнуется на поле. Прекрасная наглость помогает в Лиге чемпионов и Бундеслиге.