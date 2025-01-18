Важный матч для чемпионской гонки Серии А. «Наполи» в огне, соперник – команда-открытие

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сегодня, 09:57

«Аталанта» доставит проблем, но у бергамасков наметился спад.

«Юве» остановил действующего победителя Лиги Европы

Парни Гасперини завершили 2024 год не очень, и 2025 год начали скверно. В последнем матче декабря коллектив поделил очки с «Лацио» – 1:1, хотя гости смотрелись намного острее римлян. «Орлы» даже заставили «Аталанту» отыгрываться – спаслись бергамаски лишь на 88-й минуте.

Через пару дней предстоял выезд в Саудовскую Аравию, где разыгрывался Суперкубок Италии. Там уже «Интер» нанёс «Аталанте» поражение. Бергамаски старались навязать сопернику свой футбол, но «нерадзурри» легко разбивали прессинг соперника быстрыми выпадами и длинными передачами.

После – ещё две ничьих в чемпионате, теперь с «Удинезе» и «Ювентусом». Туринцы тоже заставили бергамасков отыгрываться – на 54-й забил Калюлю, да и в целом игра проходила скорее по сценарию гостей. При этом команда Гасперини всё же дождалась момента, когда соперник потеряет концентрацию – на 78-й минуте сравнял Ретеги.

Бергамаски не проваливаются – но серия без побед наталкивает на определённые мысли.

Надо отбиваться от покупателей

«Аталанте» нужна глубина скамейки, чтобы удержаться на взятой высоте. При этом слухов о поиске усиления почти нет – зато есть риск потерять кого-то из лидеров. Особенно пристально нужно следить за группой атаки. У Лукмана, де Кетеларе и Ретеги образовалась отличная химия. Каждый способен решить исход эпизода – все стали полноценными лидерами бергамасков. Если на кого-то из этой троицы обратят внимание европейские гранды, никто не удивится. На Матео, например, уже сейчас засматривается «Ювентус».

Но интерес есть и к другим футболистам «Аталанты». Особенно устойчивый – к полузащитнику Эдерсону. У бразильца контракт до 2027 года, но он, по слухам, не собирается его продлевать. Бергамаски хотят заработать на футболисте в ближайшие трансферные окна. Помочь с этим готовы те же туринцы, также есть вариант с «Реалом» и «Манчестер Сити». Для всех ценник – 60 млн евро. Важно отложить расставание до лета – тем же «горожанам» игрок в центр поля нужен сейчас, но «Аталанте» нельзя в разгар сезона терять лидера.

Неаполитанцы вернулись в форму

Был у «Наполи» период просадки после удачного старта. Если в первых турах команда всех рвала, то в начале ноября ход сбавила. Виной тому календарь – предстояло подряд сыграть с двумя конкурентами по чемпионской гонке: «Аталантой» и «Интером». Бергамаскам парни Конте уступили, с «нерадзурри» сыграли вничью.

Ещё спустя месяц два поражения подряд нанёс «Лацио» – римляне помимо матча чемпионата забрали кубковый поединок. На этом фоне «Наполи» откатился в первой тройке и пропустил вперёд «Аталанту». Но Конте – всё же опытный менеджер. Специалист смог настроить команду на следующий отрезок – и вот уже в пяти турах кряду неаполитанцы не теряют очки.

Учатся жить без Хвичи

Сейчас главная цель для наставника – научить команду справляться без Хвичи Кварацхелии. Неаполитанцы потеряли одного из лидеров атаки, который брал игру на себя, не боялся идти в обводку и в целом делал это довольно удачно. На футболиста в зимнее трансферное окно вышел ПСЖ .

У стороны игрока уже возникали споры с клубом по новому контракту, футболист хотел сделать шаг вперёд в своей карьере. Сообщалось, что к декабрю стороны продвинулись в переговорах – но парижане оказались настойчивее. В ПСЖ зарплата Хвичи вырастет в пять раз по сравнению с окладом в «Наполи» – сами итальянцы получат 70 млн евро в три этапа.

Ангисса и Лукаку – на пике

У неаполитанцев нашлись лидеры, которые помогли предотвратить спад. Среди них – новичок команды Ромелу Лукаку. Давно стало ясно, что в чемпионате Италии ему комфортнее, чем в АПЛ . Здесь он был хорош что в «Интере», что в «Роме». Теперь показывает уровень за «Наполи» – и снова под руководством Конте. Ромелу на победном отрезке забивал «Удинезе», отдал голевую в матче с «Вероной», а с «Фиорентиной» оформил гол+пас.

Замбо-Ангисса продолжает раскрываться в атакующей стадии. В этой фазе игры ему стали больше доверять ещё в прошлом сезоне – теперь его статистика ещё лучше. У камерунца четыре гола в 20 матчах чемпионата – три из них он забил в последних пяти турах.

Новый оборот в чемпионской гонке

Ближе к декабрю в лидеры неожиданно вырвалась «Аталанта». «Наполи» просел, «Интер» только набирал обороты после неудачного старта – у бергамасков были те же проблемы, но включились они быстрее. При этом Антонио Конте успел вовремя прервать спад – иначе в гонку «Наполи» бы не вернулся.

Взятый темп бергамаски долго держать не смогли – и в итоге начали допускать ошибки. Теперь «Наполи» – снова лидер Серии А. Только преследователи стали ближе. И ещё опаснее от того, что в спину дышит «Интер». Миланцы отстали на три очка – но у них матч в запасе.

Скверная статистика дома

«Аталанта» выиграла последние две встречи с «Наполи» – но обе проходили в гостях. Дома бергамаскам с неаполитанцами везёт куда меньше. Коллектив проиграл три матча подряд на своём стадионе, а последняя победа датируется февралём 2021 года.

Прогноз Soccer.ru: в ноябре победа «Аталанты» была неожиданностью – неаполитанцы шли на полном ходу, а тут неожиданно получили 0:3. В этот раз бергамаски забуксовали, а «Наполи» набирает ход. Поставим на победу гостей.