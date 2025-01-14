У «Арсенала» череда ужасных матчей. Встретятся с палачом «Сити» и МЮ

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вчера, 19:18

Впереди дерби.

Две пощёчины

Последние игры для «канониров» – наиболее болезненные. Букайо Сака получил травму ещё в 17-м туре, в матче против «Кристал Пэлас». Но изначально отсутствие лидера удавалось компенсировать (1:0 с «Ипсвичем», 3:1 с «Брентфордом»). Однако по трём последним играм абсолютно ясно, что лондонцы не в форме.

С «Брайтоном» «Арсенал» сыграл вничью, а после этого случились два поражения подряд. И они тем обиднее, что нанесли их кризисные гранды «Ньюкасл» и МЮ . «Сороки» при этом теперь находятся на подъёме. Эдди Хау удалось переломить ситуацию, поэтому победа над «пушкарями» лишь укрепила боевой дух. Что касается поединка с «красными дьяволами», это аномалия.

Манкунианцы подходили к матчу еле живыми. В 2025 год команда вступила с четырьмя поражениями подряд, в том числе от андердога «Вулверхэмптона». К зоне вылета из АПЛ находились ближе, чем к еврокубкам, и в таком состоянии как-то зацепили очки с «Ливерпулем» (причём по игре должны были выигрывать). Но глобально это ни о чём не говорило. И даже так «канониры» не смогли подтвердить разницу в классе – 1:1 и поражение по пенальти.

Поиски в атаке

Испанский менеджер ищет оптимальное сочетание в группе атаки. Вылетел только Сака, но он давал такое качество, которое невозможно сохранить никакой заменой. Вдобавок травмировался Рахим Стерлинг. Профильных правых вингеров просто не оставалось. Был эксперимент с Итаном Нванери – делает же Ямаль разницу за «Барсу». Но в случае с юниором лондонцев желаемого эффекта добиться не удалось.

Сейчас на пустующей бровке играет либо кто-то из пары левых краёв Мартинелли/Троссард, либо Жезус. Для последнего это особенный шанс. Габи теряет место в старте, поскольку проиграл конкуренцию Хаверцу. Возможно, эта мотивация поможет ему заменить Сака на период отсутствия, но пока «канониры» мучаются.

Чистка состава

«Канониры» уже традиционно не предпринимают активных действий в зимнее окно. Артета вновь подтвердил, что если и ждать усиления, то лишь точечного. Так, годом ранее в Лондон пытались привезти форварда Айвена Тоуни, но тот остался в «Брентфорде». Сейчас проблема с качественным нападающим стоит так же остро. Хотели было включиться в борьбу за Мармуша, но того подхватил «Сити». Ещё есть вариант с Влаховичем.

Пока же «пушкари» готовятся расчищать состав. Видимо, Артета хочет усилить качество ротации. Поэтому идут переговоры о продаже Кирана Тирни (им заинтересовался «Селтик»), Александра Зинченко (его хочет «Боруссия»), Жоржиньо (тренер хотел бы его сохранить, но хавбеку предлагают продление на год, самому футболисту этого мало), в перспективе готовы расстаться с Габи Жезсуом и Томасом Партеем. Правда, нет смысла в продаже посреди сезона, если нет возможности сразу привести более качественную замену.

Самый нестабильный топ АПЛ

Феерические поединки с «Саутгемптоном» (5:0) и МЮ (4:3) сменились провальными – с «Ливерпулем» (3:6) и «Вулвз» (2:2). Так выходит, что «шпоры» часто шикарно смотрятся против топ-соперников (вспомните две победы над «Сити»), но абсолютно расхлябанные с командами ниже классом. В начале января снова одержали неожиданную победу – сломили «Ливерпуль» дома в матче Кубка Английской Лиги.

У такой аномалии есть вполне логичное объяснение – стиль тренера и эпидемия травм. Два фактора взаимосвязаны. Постекоглу упорно следует своей философии и сохраняет высокую линию прессинга, активный футбол, даже когда команда остаётся без основного вратаря Викарио, основной пары центрбеков Ромеро-ван де Вен и сменщика Дэвиса, левого защитника Удоджи. Помимо них в лазарете Бентанкур, Одоберт и Ришарлисон.

У Постекоглу слишком авантюрный стиль, чтобы следовать ему без лидеров обороны, но Анге не меняет план, а у «шпор» уходит земля из-под ног.

Подбирают неоднозначных игроков

Ввиду потерь главная цель «шпор» на зимнее трансферное окно состояла в поиске вратаря на время отсутствия Викарио. Подобрали Кински – и пока он выглядит как качественная подмена для Гильельмо. Другое дело, что в остальные линии тоже требуется полноценное усиление. А лондонцы пока присматриваются лишь к неоднозначным кандидатам.

Так, «Тоттенхэм» считается фаворитом в борьбе за Рандаля Коло Муани (пока речь идёт об аренде – «шпоры» конкурируют с «Юве» и МЮ ) и хочет арендовать Маркуса Рэшфорда. Года два назад это были отличные футболисты с топ-статистикой. Только сейчас ситуация резко изменилась. Маркус присматривает другую команду потому, что перестал давать результат в «Юнайтед». Рандаль разрывал в Бундеслиге за «Айнтрахт», но с переходом в ПСЖ просто растворился на поле. Неоднозначные трансферы, конечно, периодически дают результат, только топ-клубу на них жить стыдно.

Появилась разница в классе

В 20 последних поединках соседи идут на равных: восемь побед у «Арсенала», семь у «Тоттенхэма» и пять ничьих. Только начиная с сезона-22/23, «шпоры» ни разу не побеждали в дерби с «канонирами». Зато у тех четыре победы и одна ничья. Это как раз в момент, когда «Арсенал» закрепился.

Прогноз Soccer.ru: «канониры», конечно, далеки от оптимальной формы, но это всё ещё конкурент мерсисайдцев в чемпионской гонке. Они уже добывали необходимый результат в похожий момент и сделают это снова. Поставим на победу «Арсенала».