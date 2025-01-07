Слот замахнулся на достижение, которое не покорилось Клоппу. «Ливерпулю» нужен Кубок Лиги для шикарного сезона

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вчера, 19:06

В полуфинале сыграют с «Тоттенхэмом».

В компании провалившихся проектов

«Тоттенхэм» заходит на свой худший сезон в АПЛ за более чем 20 лет. Начиная с чемпионата-04/05, «шпоры» только раз финишировали за пределами первой десятки (11-е место по итогам сезона-07/08). Ещё ниже в 21-м веке оказывались только дважды (14-е место в сезоне-03/04 и 12-е – в кампании-00/01).

Сейчас команда Анге Постекоглу идёт на 12-й строчке. Стопроцентный провал, как ни посмотри. Причём «Тоттенхэм» оказался в компании других провальных проектов. Ниже идёт «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы регулярно вкладывают огромные деньги в усиление, а теперь ещё и закупались под конкретного тренера, привели футболистов Эрику тен Хагу, который выдал провальный предыдущий сезон и спасся только победой в Кубке Англии. В активе «красных дьяволов» 23 очка. Столько же набрал «Вест Хэм». За «молотобойцами» нет многолетней истории побед, но владельцы готовы это исправить, поэтому тоже вышли на рынок и поддержали нового тренера Хулена Лопетеги трансферами. Не срослось. «Тоттенхэм» страдает от похожих проблем.

«Шпоры» умеют портить кровь топам

Это главный парадокс «Тоттенхэма». Команда ужасно играет с соперниками ниже классом. В первом же туре потеряли очки с «Лестером», потом проиграли «Брайтону», «Пэлас», «Борнмуту», даже «Ипсвичу». Ещё были ничьи с «Вулвз» и «Фулхэмом». Но когда дело доходит до принципиальных поединков, «шпор» не узнать.

Лондонцы стали хозяевами Манчестера, обыграв и «Сити», и «Юнайтед», причём по два раза. В сентябре они просто разобрали «красных дьяволов». Затем последовали матчи с «горожанами». Сначала скромные 2:1, потом – разгром (4:0). В конце декабря лондонцы дома выдали футбольный праздник – с МЮ повели 2:0 и 4:2. Ради приличия позволили гостям забить третий.

Кроме них прилично пострадал «Челси» (повели 2:0, но упустили преимущество, проиграли 3:4), «Астон Вилла» (4:1), «Ливерпуль» (3:6 – в концовке было 3:5, «шпоры» заставили «красных» понервничать). Возможно, Постекоглу просто отличный мотиватор, поэтому на такие игры команда выходит с запредельным настроем.

Отложили нокаут «Арсенала»

«Ливерпуль» – абсолютный фаворит чемпионской гонки. Команда поймала химию со Слотом, плюс сникли очень сильные конкуренты. «Ман Сити» вообще смело из топ-5. В тройке остался «Арсенал» – только «канониры» тоже мучаются из-за травм, что сказывается на результатах. Сначала потеряли Эдегора, а после его возвращения – Сака. Как итог, у мерсисайдцев солидная фора в шесть очков (и матч в запасе).

В 20-м туре подопечные Микеля Артеты допустили очередную осечку, потеряли очки с «Брайтоном». Единственный мяч забил 17-летний воспитанник Итан Нванери, хотя моменты были и у остальных. «Чайки» наказали лондонцев за проблемы с реализацией. В тот момент «Ливерпуль» мог отправлять «Арсенал» в нокаут. Отрыв в восемь баллов с матчем в запасе (потенциально – 11 очков) наверстать практически невозможно. Но сами «красные» оступились с МЮ . Манкунианцы неожиданно упёрлись и вырвали ничью на «Энфилде». Причём сначала даже пришлось отыгрываться.

Мерсисайдцы хотят сделать то, что не удалось с Клоппом

В конце января 2024 года Клопп объявил, что по окончании сезона покинет «Ливерпуль». Это был идеальный момент – немец вытащил клуб из кризиса и быстро организовал перестройку, оформил фундамент нового проекта. Накопилась усталость, так что к выбору тренера стоило отнестись с уважением. И напоследок можно было подарить чудо-завершение сезона. Мерсисайдцы прошли в плей-офф ЛЕ и были фаворитами, продвигались к финалу Кубка Лиги, были среди фаворитов Кубка Англии и лидером АПЛ . Квадрупл в последний сезон с легендарным тренером – настоящая сказка. Тогда завершить начатое не удалось, не хватило опыта и запаса прочности. Весной команда посыпалась, на выходе забрали только Кубок Лиги.

Сейчас позиции «Ливерпуля» похожи на прошлогодние, только дела обстоят куда лучше. Лидеры набрались опыта и лучше знакомы с чемпионской гонкой, также сдали позиции конкуренты. Чтобы забрать титул, достаточно не растерять накопленное преимущество. В Кубке Лиги солидная конкуренция: полуфинал с «Тоттенхэмом» и в случае победы матч с кем-то из пары «Арсенал» – «Ньюкасл». Но даже так у клуба неплохие шансы. То же самое можно сказать о Кубке Англии. А главное – Лига чемпионов. «Ливерпуль» за шесть туров не проиграл ни разу и уже гарантировал себе место в плей-офф. В текущей форме мерсисайдцы будут фаворитами.

Лондонцы – аутсайдеры

За «красными» – тотальное преимущество в последних 20 встречах. 13 раз побеждали они, тогда как на счету «Тоттенхэма» только две победы. В последний раз «шпорам» не помогли даже домашние стены: к перерыву на табло горели 3:1, затем довели до 5:1. С 2018 года у «шпор» только одна победа. Это уже говорит о многом.

Прогноз Soccer.ru: Постекоглу нужен Кубок Лиги – менеджер сам говорил, что на второй сезон приносит клубу трофей. При этом за исключением этого турнира «Тоттенхэм» нигде не будет фаворитом. Но против «Ливерпуля» шансы призрачные, поскольку «красные» в шикарной форме. Команда Слота не будет распыляться в первом же матче и прагматично сведёт игру к минимальной победе.