Миру нужно Эль Класико в воскресенье. Анчелотти и Флик должны сыграть в финале Суперкубка Испании

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08 января 2025, 13:51

Осталось победить в полуфиналах.

Испанцы зарабатывают в Саудовской Аравии

Полуфиналы и финалы Суперкубка Испании пройдут в стране, где живет Роналду. Хотя итальянский эксперимент не получился успешным, трибуны на матчах клубов Серии А в гостях не были заполненными, «Реал» и «Барселона» рассчитывают собрать больше зрителей. Мбаппе и Левандовски могут сыграть между собой в воскресенье, если фавориты не подведут футбольную публику в полуфиналах. Сегодня стартуют каталонцы, у них более сложный соперник – «Атлетик». У бывшего тренера «Барселоны» Вальверде классная команда. Хотя сложно угнаться за лидерами Ла Лиги, баски на четвертой строчке в двух очках от команды Флика. Ханси раздарил очки в последних турах. С «Атлетиком» играли в августе, когда были в форме, Ямаль и Левандовски принесли победу 2:1.

В Саудовской Аравии оба могут выйти на поле. Хорошая новость для каталонцев. В лазарете только голкипер тер Штеген. Посмотрим, кого отправят в ворота, ведь есть выбор между молодым Пеньей и опытным Щесны. Курильщик набрал форму и дебютировал за «Барселону». Ждём привычный состав, даже Ольмо в заявке. Но не факт, что Дани выйдет на поле. Можно выпустить Гави и Касадо в центр, а на позиции десятки использовать Педри. У Флика было много осечек, немец понимает важность поединка против «Атлетика». Есть только опция победы, остальные варианты не рассматривают. Вот только год назад баски уже обыгрывали «Барселону» в Кубке Испании. В прошлом Суперкубке Вальверде не играл, но от нового трофея Эрнесто точно не откажется. Враг серьезный.

У «Реала» соперник чуть проще. Сыграют в четверг против «Мальорки». Есть хорошие новости – из лазарета выбрался Алаба. Защитник долго набирал форму, а теперь в заявке. Нет Карвахаля и Милитао, вместе с Вальехо они составляют список потерь «Реала». «Мальорка» обыгрывала фаворита два года назад. А в августе забрали очки у Анчелотти, когда Мбаппе не разобрался на стандарте и упустил опекаемого игрока. Ничья 1:1 показала наставнику финалистов прошлогоднего Кубка Короля, что даже с таким грозным соперником можно сыграть на результат. Но только в неудачный для «Реала» вечер. Разница в классе слишком большая. В теории у Мбаппе, Винисиуса и Родриго не должно быть проблем против шестой команды Примеры. Если «Барселона» выйдет в финал, то быть Эль Класико.

Анчелотти и Флик озадачили в новом сезоне

У Карло в прошлом году пять кубков. Но даже самый верный фанат «Реала» не скажет, что его команда провела год равномерно и всегда радовала. У Флика хороший старт, но у немца есть плохая привычка терять контроль над ситуацией после яркого дебюта. Так и получилось. «Барселона» не такая успешная, как в теплую пору года. В Саудовской Аравии сейчас не жарко, футбольная погода. В воскресенье может пойти дождь, но футболисты самого высокого уровня не должны бояться влажности. Роналду кивает, что в стране шейхов сложно играть, но не в январе. Анчелотти и Флик должны учесть свои ошибки. Видны тренерские промахи. Карло долго пробует интегрировать в схемы Мбаппе, который отказывается играть чистую «девятку», ведь Килиану удобнее работать с креном на левый фланг, где место занято Винисиусом.

Бразильца дисквалифицировали в чемпионате, но в Суперкубке сможет выйти на поле против «Мальорки» в полуфинале. Постарается показать максимум, ведь пропустит матчи в Ла Лиге. Анчелотти повезло с универсальностью Камавинга, хавбек помогает Вальверде в опорной зоне. А послушный Тчуамени занял место в центре защиты. Карвахаля справа подменяет опытный Васкес. Карло повезло, что Лукас не покинул «Реал», где не имеет стабильной игровой практики и получит в конкуренты Александер-Арнольда в будущем сезоне. У «Реала» полно людей, умеющих дождаться подарков соперников, как было с Беллингемом в концовке матча против «Валенсии». Но напомним, что пока Винисиуса не удалили, а ветеран Модрич не спас голом после выхода на замену, фаворит сезона рисковал проиграть скромным «Лос Чес».

У Флика тоже проблемы, независимо от уровня оппонента. Поражение от «Атлетико» из Мадрида стало шестым для тренера за сезон. Упустили контратаку с передачей на свежего форварда Серлота. У «Атлетика» впереди братья Уильямсы, они не слабее, чем норвежец. Соперник прекрасно знает каталонцев. Для Флика игра против Вальверде вряд ли станет легкой прогулкой. «Атлетик» не проигрывает на протяжении 15 матчей всех турниров. Хотя у них нет возможности скупать ценных игроков пачками, ведь нужны только баски, команда из Бильбао опасная. Мало забивают, но терпеливые ребята. Кроме Уильямсов, выделялся атакующий хавбек Сансет. Жаль, что у него травма. Зато на поле Симон, чемпион Европы и основной голкипер «Атлетика». «Барселоне» нельзя расслабляться, им не повезло с оппонентом в полуфинале.

Новое Эль Класико пройдет под знаком реванша

Если «Реал» пройдет дальше, то Эль Класико будет в любом случае. Матч против «Атлетика» тоже так называется, ведь клубы никогда не покидали Примеру. Но веселее игра Карло против Ханси. В прошлой серии каталонцы выиграли 0:4 на «Сантьяго Бернабеу». Президент Перес такие проколы не забывает, как и Анчелотти. Хотя тогда «Барселона» была веселее, а «Реал» чаще страдал, эти нюансы не будут важны. У клуба из Мадрида, если в финале против них сыграет «Барселона», а не «Атлетик», ровно одна задача – месть. Поражения с большой разницей в столице Испании случались редко. Каталонцы умеют собраться на Эль Класико, но у Анчелотти более опытный коллектив с немалым количеством крутых исполнителей.

Мбаппе стал лучшим футболистом «Реала» в декабре. Также ему нужен первый гол в Эль Класико. При всем уважении к Вальверде и ещё одному баску Аррасате, тренирующему «Мальорку», футбольный мир не откажется от дополнительного матча «Реала» против «Барселоны» в январе. Особенно в финале, где будет обладатель трофея. Суперкубок Испании в новом формате точно стал интереснее. Трижды за последние годы побеждал «Реал», один раз трофей достался «Барселоне». «Атлетик» тоже выигрывал, а вот «Мальорки» не было в финалах более двадцати лет. Прекрасно, что команды отдохнули во время рождественской паузы. В Кубке Короля на днях играли резервисты, все силы бросят на бои в пустыне.