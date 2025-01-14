«Юве» потерял тренера перед важным матчем. Играют против нестабильной «тёмной лошадки» Серии А

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сегодня, 12:54

Могут зацепить победу.

Суперкубок закончился слишком быстро

Бергамаски сейчас голодны. Они почувствовали, что могут не просто бороться за мини-сенсации в турнирах, но и на трофеи претендовать. В прошлом сезоне банда Джан Пьеро Гасперини уже забрала Лигу Европы – теперь есть неплохие шансы на победу в Серии А, определённые надежды на Кубок. Плюс команда разыгрывала Суперкубок.

Для «Аталанты» этот титул имел большее значение, чем для «Интера». Но «нерадзурри» быстро отправили бергамасков домой. Миланцы хорошо подготовились к игре. Быстро проходили давление соперника – с помощью резких атак команда легко находила свободные зоны и создавала остроту в финальной трети. Сейчас «Аталанта» среди претендентов на чемпионство в Серии А, но недавняя игра с «Интером» показала разницу в классе.

Чаще допускают ошибки

Без вопросов – «Аталанта» выдала шикарную серию, которой и обратила на себя внимание. Коллектив выдал девятиматчевую победную серию в конце октября-начале декабря. Если говорить только о матчах чемпионата Италии, там серия без поражений составила 13 туров. И в 11 матчах к ряду бергамаски одерживали победу.

Сейчас в игре «Аталанты» что-то надломилось. Ошибаться стали чаще – ещё в конце года бергамаски потеряли очки с «Лацио». Понятно, что римляне – «тёмная лошадка» турнира. Но против других грандов им не хватало сил зацепиться за очки. Затем последовали 0:2 от «Интера» и вылет из Суперкубка. Тоже объяснимо – «нерадзурри» набрали форму. И всё же ранее банда Гасперинив таких матчах проявляла себя лучше. Теперь ещё один тревожный звоночек – ничья с «Удинезе» (0:0). На этом фоне «Аталанта» уже упустила лидерство и откатилась сразу на третье место. (до лидирующего «Наполи» – пять очков).

Выносливость заканчивается

Бергамаски – работяги, которые выдерживают жёсткие требования Гасперини. Это приносит результат – причём такой, которого никто не ожидал. Команду ещё летом точно не видели в чемпионской гонке. Но «Аталанта» сделала рывок. Другое дело, что такой подход к футболу влечёт и определённые последствия. Философия Гасперини, которая позволяет приблизиться к чемпионству, одновременно отдаляет от него.

Команда играет в крайне энергозатратный футбол. На короткой дистанции футболисты в оптимальной форме показывают то, что хочет видеть тренер. Но позднее вмешивается усталость – и бергамаски идут на спад. Сейчас нащупывается как раз такой этап. «Наполи» и «Интер» воспользовались заминкой конкурента – и «Аталанта» уже третья. А ведь наслаиваются игры ЛЧ . Это тоже аукнется, но чуть позднее.

Мотте нужны трансферы

Пока «Аталанта», «Наполи» и «Лацио» удивляют всех попаданием в первую четвёрку, «Юве» и «Милан» откатились на второй план. В «старой синьоре» началась глобальная перестройка, руководит которой Тиаго Мотта. Менеджер получил летом солидное усиление – туринцы потратились на 168 млн евро (больше всех в Серии А). И это, судя по всему, только начало.

Зимой «Юве» планирует громкие сделки – есть минимум три кандидата. Из МЮ «бьянконери» хотят пригласить сразу двоих футболистов. Усиление для группы атаки видят в Маркусе Рэшфорде и Джошуа Зиркзее. Англичанин для туринцев не в приоритете, а вот голландец успел поработать с Моттой в «Болонье» – это был плодотворный союз. У Джошуа в МЮ не складывается – стоит попробовать воссоединиться с бывшим тренером.

Помимо них в списках есть защитник «Барсы» Рональд Араухо – в этом случае туринцы надеются на аренду. Правда, договориться с каталонцами сложно – те хотят включить в сделку обязательство выкупа (да и вообще больше не уверены в необходимости трансфера – решается вопрос восстановления Иньиго Мартинеса).

Лучшему бомбардиру ищут другую команду

С уходом Криштиану Роналду и Пауло Дибалы «Юве» лишился своих лидеров атаки, потерявшей статус гегемона команде, позарез был нужен новый бомбардир. Им стал Душан Влахович. Серба активно критиковали, он выбивался из общей игровой модели – и всё равно забивал. В двух сезонах к ряду Душан становился лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

Теперь форвард подстраивается под требования Мотты. Конечно, получается не очень – но показательно, что даже в таких условиях именно Влахович – снова лучший бомбардир «Юве». И всё же туринцы ищут способ избавиться от серба. Когда вышли на МЮ с предложением по Зиркзее, одним из вариантов был обмен – «бьянконери» были готовы отдать за Джошуа Влаховича.

Уход форварда, видимо, – дело решённое. Его только не хотят отпускать бесплатно – в качестве альтернативы рассматривают Коло-Муани и Фюллькруга.

У «бергамасков» не складывается с «Юве»

В шести последних официальных матчах «Аталанта» не может обыграть «бьянконери». Понятно, что и победа только одна – ещё пять раз команды играли вничью. Но более трёх лет без побед – тревожный показатель. Бергамаскам будет тяжело противостоять «старой синьоре» даже дома.

Прогноз Soccer.ru: проходи этот матч месяцем ранее, фаворит был бы очевиден. Теперь «Аталанта» не в такой уж устрашающей форме и сама грешит ошибками. С другой стороны, «Юве» к этому поединку подходит без главного тренера – Тиаго Мотта получил дисквалификацию из-за стычки с Ваноли во время дерби с «Торино». Учитывая всё это, поставим на ничью.