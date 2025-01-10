«Боруссия» знает, как остановить даже чемпионский «Байер». Шахину нужен рывок в топ-3

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10 января 2025, 13:16

Но у команды нет прочного основания.

«Боруссия» – середняк минимум до следующего сезона

В преддверии Нового года главный тренер «чёрно-жёлтых» Нури Шахин подвёл промежуточные итоги сезона для команды:

Мы определенно ещё не находимся там, где видим себя в Бундеслиге, где нам нужно быть. У нас кризис результатов, я не могу об этом говорить. И мы должны преодолеть его вместе. То, что на это смотрят критически, в том числе и я, совершенно нормально. У нас было слишком много взлетов и падений. Я уже видел в этом году, в каком направлении могут пойти дела, если мы будем стабильными.

Чёткая и лаконичная оценка «Боруссии». Команду возглавил неопытный тренер, эксперимент с Шахином – огромный риск. Дортмундцев натурально трясёт, они теряют очки с командами ниже классом (1:5 от «Штутгарта», 1:2 от «Униона», 1:1 с Мёнхенгладбахом, 1:3 от «Майнца») и даже аутсайдерами (1:1 с «Хоффенхаймом», 1:2 от «Аугсбурга»).

Наиболее лаконичный пример – матч с «Реалом». «Сливочные» просто не вышли на первый тайм и отдали преимущество в два мяча. Но сам же Шахин своими заменами позволил сопернику выдать камбэк. «Боруссия» Шахина – пока откровенно сырой проект. И это минимум на год, а может, и на несколько сезонов.

Могут претендовать только на неоднозначное усиление

У дортмундцев скромные ресурсы – это донор для топ-клубов, а не европейский гранд. И «чёрно-жёлтые» нашли свой сектор на рынке. Топ-трансферы им недоступны, зато можно претендовать на «сбитых лётчиков». Прошлой зимой трансферной удачей стал Джейдон Санчо. Англичанин давно не показывал свой прайм, а на старте сезона-23/24 ещё и разругался с тен Хагом. Гранды на него просто не обратили внимание – слишком неоднозначный кандидат. Зато «Боруссия» смогла арендовать вингера по выгодным условиям.

На этот раз «чёрно-жёлтые» захотели повторить финт, теперь с Маркусом Рэшфордом. Вингера тоже отцепили от основы (вернулся лишь недавно) – и всем ясно, что летом он покинет родной клуб. Дортмундцы хотели оформить аренду до окончания сезона, самому футболисту такой вариант мог быть интересен (покидать европейский топ-чемпионат он не хочет). Правда, теперь шансов на успех меньше, поскольку аренда может оказаться слишком дорогой. Да и спрос на футболиста немаленький – в погоню включился в том числе «Милан».

Алонсо оживил «фармацевтов»

Когда после феерического прошлого сезона в текущем «Байер» откатился на окраину топ-5, никто не удивлялся – такой эффект напрашивался. В первых 10 турах «фармацевты» шесть раз теряли очки, даже с «Хольштайн Килем», «Штутгартом» и «Бохумом». С опозданием, но магия вновь начала работать. Леверкузенцы побеждают в восьми играх кряду (пять из них – в рамках Бундеслиги). На этом отрезке выбили «Баварию» из Кубка Германии, разобрались с «Интером» в Лиге чемпионов. В чемпионате вплотную подобрались к мюнхенцам: отставание составляет всего четыре очка. «Байер» на сильнейшем подъёме.

Шик и Вирц в огне

В последних пяти турах команда Алонсо пропустила всего пять мячей, при этом забила 16. Снова себя проявили лидеры атаки. Ренессанса Патрика Шика вообще мало кто ожидал. Чех сверкнул в команде три года назад, но на следующий сезон начал мучиться из-за травм. К моменту, когда Патрик вернулся в строй, у «фармацевтов» засиял Бонифац, а Шик ушёл в тень. Теперь ситуация обратная. Патрик стал получать больше практики – и в момент, когда леверкузенцы пошли на взлёт, чех забил восемь мячей.

У Вирца был спад после ударного старта – в первых четырёх турах Флориан не оставался без результативных действий, зато в следующих пяти играх полностью растворился на поле. Лишь в ноябре полузащитник смог вернуться в форму – пошли ассисты, голы. А в недавнем поединке с «Фрайбургом» хавбек вообще выдал перформанс, поучаствовав в четырёх голах «фармацевтов» из пяти.

Летом будет тяжело

Алонсо ждали в «Реале», Вирца хотят «Бавария», «Ман Сити» и другие топ-клубы Европы. Минувшим летом спрос был едва ли не на всех из состава «Байера». Тогда игроки последовали примеру тренера и не стали уходить – клубу хотели отдать должное. Это решение грозило стать главной ошибкой в их карьере. Многое в успехе «Байера» было завязано на идеальном стечении обстоятельств. Не повторится «магия» – будет ли на игроков спрос? Теперь становится ясно, что «фармацевты» продолжают развиваться и больше не полагаются так сильно на свою «магию» в концовках матчей.

По этой причине Леверкузен может выжать максимум из текущего состава сейчас, по этой же причине очень тяжело придётся далее. Спрос на лидеров команды и главного тренера только увеличится. Они показали свою стабильность и устойчивость к высочайшим нагрузкам (теперь к «Байеру» относятся как к топ-клубу, план против них соответствующий – плюс добавилась Лига чемпионов). Удержать костяк второе межсезонье подряд не получится, кто-то обязательно уйдёт. А может, и большая часть.

Дортмундцы – неудобный соперник для «Байера»

Несмотря на сказку «фармацевтов» в прошлом сезоне, «Боруссия» банде Алонсо не покорилась. Два матча – две ничьих. И это в самый успешный сезон «Байера» за последние годы. До этого дортмундцы дважды наносили «Байеру» поражение, оба раза сыграв на «ноль». Если брать отрезок из последних 20 игр, статистика тоже неубедительная: 11 поражений, четыре ничьих и всего пять побед.

Прогноз Soccer.ru: и всё же сейчас слишком велика разница в классе, в стабильности, в опыте. Победа будет за «Байером».