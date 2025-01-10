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«Боруссия» знает, как остановить даже чемпионский «Байер». Шахину нужен рывок в топ-3

10 января 2025, 13:16
Боруссия Д - Байер

Но у команды нет прочного основания.

«Боруссия» – середняк минимум до следующего сезона

В преддверии Нового года главный тренер «чёрно-жёлтых» Нури Шахин подвёл промежуточные итоги сезона для команды:

Мы определенно ещё не находимся там, где видим себя в Бундеслиге, где нам нужно быть. У нас кризис результатов, я не могу об этом говорить. И мы должны преодолеть его вместе. То, что на это смотрят критически, в том числе и я, совершенно нормально. У нас было слишком много взлетов и падений. Я уже видел в этом году, в каком направлении могут пойти дела, если мы будем стабильными.

Чёткая и лаконичная оценка «Боруссии». Команду возглавил неопытный тренер, эксперимент с Шахином – огромный риск. Дортмундцев натурально трясёт, они теряют очки с командами ниже классом (1:5 от «Штутгарта», 1:2 от «Униона», 1:1 с Мёнхенгладбахом, 1:3 от «Майнца») и даже аутсайдерами (1:1 с «Хоффенхаймом», 1:2 от «Аугсбурга»).

Наиболее лаконичный пример – матч с «Реалом». «Сливочные» просто не вышли на первый тайм и отдали преимущество в два мяча. Но сам же Шахин своими заменами позволил сопернику выдать камбэк. «Боруссия» Шахина – пока откровенно сырой проект. И это минимум на год, а может, и на несколько сезонов.

Могут претендовать только на неоднозначное усиление

У дортмундцев скромные ресурсы – это донор для топ-клубов, а не европейский гранд. И «чёрно-жёлтые» нашли свой сектор на рынке. Топ-трансферы им недоступны, зато можно претендовать на «сбитых лётчиков». Прошлой зимой трансферной удачей стал Джейдон Санчо. Англичанин давно не показывал свой прайм, а на старте сезона-23/24 ещё и разругался с тен Хагом. Гранды на него просто не обратили внимание – слишком неоднозначный кандидат. Зато «Боруссия» смогла арендовать вингера по выгодным условиям.

На этот раз «чёрно-жёлтые» захотели повторить финт, теперь с Маркусом Рэшфордом. Вингера тоже отцепили от основы (вернулся лишь недавно) – и всем ясно, что летом он покинет родной клуб. Дортмундцы хотели оформить аренду до окончания сезона, самому футболисту такой вариант мог быть интересен (покидать европейский топ-чемпионат он не хочет). Правда, теперь шансов на успех меньше, поскольку аренда может оказаться слишком дорогой. Да и спрос на футболиста немаленький – в погоню включился в том числе «Милан».

Алонсо оживил «фармацевтов»

Когда после феерического прошлого сезона в текущем «Байер» откатился на окраину топ-5, никто не удивлялся – такой эффект напрашивался. В первых 10 турах «фармацевты» шесть раз теряли очки, даже с «Хольштайн Килем», «Штутгартом» и «Бохумом». С опозданием, но магия вновь начала работать. Леверкузенцы побеждают в восьми играх кряду (пять из них – в рамках Бундеслиги). На этом отрезке выбили «Баварию» из Кубка Германии, разобрались с «Интером» в Лиге чемпионов. В чемпионате вплотную подобрались к мюнхенцам: отставание составляет всего четыре очка. «Байер» на сильнейшем подъёме.

Шик и Вирц в огне

В последних пяти турах команда Алонсо пропустила всего пять мячей, при этом забила 16. Снова себя проявили лидеры атаки. Ренессанса Патрика Шика вообще мало кто ожидал. Чех сверкнул в команде три года назад, но на следующий сезон начал мучиться из-за травм. К моменту, когда Патрик вернулся в строй, у «фармацевтов» засиял Бонифац, а Шик ушёл в тень. Теперь ситуация обратная. Патрик стал получать больше практики – и в момент, когда леверкузенцы пошли на взлёт, чех забил восемь мячей.

У Вирца был спад после ударного старта – в первых четырёх турах Флориан не оставался без результативных действий, зато в следующих пяти играх полностью растворился на поле. Лишь в ноябре полузащитник смог вернуться в форму – пошли ассисты, голы. А в недавнем поединке с «Фрайбургом» хавбек вообще выдал перформанс, поучаствовав в четырёх голах «фармацевтов» из пяти.

Летом будет тяжело

Алонсо ждали в «Реале», Вирца хотят «Бавария», «Ман Сити» и другие топ-клубы Европы. Минувшим летом спрос был едва ли не на всех из состава «Байера». Тогда игроки последовали примеру тренера и не стали уходить – клубу хотели отдать должное. Это решение грозило стать главной ошибкой в их карьере. Многое в успехе «Байера» было завязано на идеальном стечении обстоятельств. Не повторится «магия» – будет ли на игроков спрос? Теперь становится ясно, что «фармацевты» продолжают развиваться и больше не полагаются так сильно на свою «магию» в концовках матчей.

По этой причине Леверкузен может выжать максимум из текущего состава сейчас, по этой же причине очень тяжело придётся далее. Спрос на лидеров команды и главного тренера только увеличится. Они показали свою стабильность и устойчивость к высочайшим нагрузкам (теперь к «Байеру» относятся как к топ-клубу, план против них соответствующий – плюс добавилась Лига чемпионов). Удержать костяк второе межсезонье подряд не получится, кто-то обязательно уйдёт. А может, и большая часть.

Дортмундцы – неудобный соперник для «Байера»

Несмотря на сказку «фармацевтов» в прошлом сезоне, «Боруссия» банде Алонсо не покорилась. Два матча – две ничьих. И это в самый успешный сезон «Байера» за последние годы. До этого дортмундцы дважды наносили «Байеру» поражение, оба раза сыграв на «ноль». Если брать отрезок из последних 20 игр, статистика тоже неубедительная: 11 поражений, четыре ничьих и всего пять побед.

Прогноз Soccer.ru: и всё же сейчас слишком велика разница в классе, в стабильности, в опыте. Победа будет за «Байером».

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 января в 13:51
ничего не имею против Шахина))) бытность игроков Боруссии, турок радовал игрой за Дортмунд.
но как тренер, он слабоват.
надеюсь, это матч станет последний матч Нури Шахина во главе дортмундской Боруссии! Команда при нем превращается в середняка.
а вот Байеру к новому году удалось вернуть ту самую фирменную игру и форму, которая у аспириновых была в чемпионском сезоне.
и обыграли в кубковом матче Баварию в Мюнхене.
а еще добились важной победы с Интером, который к тому моменту проиграл в сезоне только один раз.
наконец исчезли поражения и обидные ничьи с середняками Бундеслиги.
Боруссия играет дома, но фаворит матча Байер.
пора Шахина уволит и назначит номального грамотного тренера,
который не только способен вытащить Боруссию на вершину Бундеслиги
но и внести новые идеи в футбол Боруссии.
Игорь Тюдор как раз подходит команде)))
мой прогноз 0-3 победа Байера.
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