«Барса» деморализована перед Эль Класико. Проблемы с Ольмо и Араухо на руку «Реалу»

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вчера, 16:09

Эль Класико в финале Суперкубка – красивая афиша.

«Реал» – команда-противоречие

И в плане игры, и в плане результатов. «Сливочные» держат соперника в напряжении все 90 минут даже при не лучшей игре, потому что способны включиться на коротком отрезке и выдать магию. Это аксиома, которая подтверждается из года в год. В текущем сезоне подтверждение увидели в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии».

То же можно сказать о результатах в целом. Нынешний «Реал» точно не сильнее прошлогоднего, а может, даже слабее. Команда тяжело приживается с Килианом Мбаппе, пропала химия в игровых сочетаниях. Результат даётся на тоненького, на длительном отрезке потерялись Беллингем, Родриго, сам Мбаппе. И несмотря на это, команда держит марку качества.

Мадридцы вернулись в лидеры чемпионата Испании, идут в зоне плей-офф ЛЧ (этого достаточно – всерьёз «сливочных» надо оценивать уже в матчах на вылет). И сейчас готовятся к матчу за Суперкубок. При неоднозначной игре такие результаты являются аномальными.

Как минимум несколько лидеров оживают

И всё же постепенно ситуация налаживается. Осенью Джуд Беллингем вышел на разговор с Карло Анчелотти. Англичанин чувствовал, что с приходом Килиана ушёл в тень. Это в прошлом году он был главным бомбардиром команды наравне с Вини. Теперь этот статус делят бразилец и Килиан, а Джуда отправили ближе к центру поля. Хавбек просил больше задействовать его в завершающей стадии, чтобы вернуться в прошлогоднюю форму. И в ноябре Джуд поправил свою статистику. В промежутке с 13-го по 17-й тур англичанин забил шесть мячей и отдал три голевые. И в новом году уже оформил гол+пас в ворота «Валенсии», помог обыграть «Мальорку» в полуфинале Суперкубка.

Помимо него активизировался Мбаппе. Француз под конец года в восьми матчах во всех турнирах отметился шестью голами. Конечно, от таланта калибра Килиана ожидали куда большего: его видели лидером мадридцев, лицом обновлённого проекта. Но шесть мячей – уже лучше, чем ничего. «Сливочным» для побед хватает, тем более в форме Винисиус.

Каталонцы больше не разрывают

После мощнейшего старта «Барсу» и Флика не стеснялись короновать. В целом заслуженно. Команда под руководством немца вернулась в лидеры Ла Лиги и убежала в отрыв от «Атлетико» и «Реала». Те неожиданно долго вкатывались в сезон, чем можно было воспользоваться. Кроме того, объективной оценке мешала феерия в топ-матчах. «Блауграна» катком прошлась по «Баварии» (4:1), а в следующем же матче прибила «Реал» – 4:0. При таких результатах, на фоне ренессанса Левандовского, топ-формы Рафиньи и Ямаля, «Барсе» грех не поверить.

Но растеряли всю фору каталонцы так же стремительно, как набрали её. В ноябре «сине-гранатовые» выиграли только один матч Ла Лиги из четырёх, уступили «Сосьедаду» и «Лас-Пальмасу». В декабре картина такая же, на этот раз были поражения от «Леганеса» и «Атлетико», ничья с «Бетисом», единственная победа одержана над «Мальоркой». Сейчас «Барса» уже не лидер. И сама от «сливочных» отстала на пять очков.

Ситуация с Ольмо подрывает атмосферу в раздевалке

Вполне возможно, дело в смене тренера. Флик ставит более интенсивный футбол, агрессивный прессинг. Поначалу идеи приняли на ура, но позднее всплыла слабая выносливость – это исправимо на дистанции нескольких сезонов. Но для этого надо и атмосферу в раздевалке поддерживать. Между тем последние новости только подрывают командный дух.

К новому году всплыла острая проблема с регистрацией Дани Ольмо. Лига в регистрации отказала, её одобрили уже в январе, но она будет временной (пока не примут решение по апелляции клуба). Какое-никакое решение есть, но «Барса» и сам Ольмо остаются в подвешенном состоянии. Игроки команды шокированы и раздражены тем, что клуб не смог решить эту проблему за несколько месяцев. Это при том, что речь идёт о лидере.

Араухо, Рафинья, де Йонг. Кого-то из них придётся отпустить

На это наслаивается ситуация с контрактами. Соглашения с Араухо и де Йонгом действуют до лета 2026 года. О продлении необходимо позаботиться заранее. Когда по контракту останется год, что-то заработать на них будет сложно – уже зимой игроки смогут вести переговоры с клубами о переходе свободными агентами. При этом ни тот, ни другой не торопятся с решением.

С Рональдом вообще ситуация опасная. По последним данным, в частных беседах с одноклубниками уругваец отметил, что чувствует себя «выгоревшим». Неудивительно, ведь его не отдали в более стабильную «Баварию», а теперь в клубе и без Араухо приличная бригада центральных защитников. Добавить к этому постоянные проблемы «Барсы». Здесь футболист не может чувствовать себя безопасно. Игрока готов подхватить «Юве».

На де Йонга и Рафинью тоже есть спрос, раскошелиться готовы клубы Саудовской Аравии. И ситуация с Ольмо может подтолкнуть их на смену остановки. Словом, в «Барсе» очень неспокойно.

«Сливочные» помнят пощёчину на «Бернабеу»

В чемпионский сезон Хави «Барселона» вполне неплохо смотрелась на фоне «Реала». Тогда команды провели пять Эль Класико – и в трёх из них побеждали каталонцы. Это на следующий год «сливочные» прошлись по Ла Лиге и ЛЧ и выбили три из трёх в Эль Класико. В текущем сезоне наметился очередной слом. «Блауграна» с новым тренером крайне дерзко выиграла на «Сантьяго Бернабеу» – в гостях банда Флика оформила разгром (4:0). Это наверняка засело в памяти мадридцев.

Прогноз Soccer.ru: Обе команды неустойчивы. В пользу «Барсы» может сыграть настрой и мотивация, «Реал» часто берёт своё на индивидуальном мастерстве. У каталонцев в строю Ямаль и другие лидеры, плюс «Атлетик» они обыграли не так натужно, как «Реал» «Мальорку». Поставим на победу «сине-гранатовых».