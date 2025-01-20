Футбольные вратари, за которыми стоит следить в 2025-м. В списке будущий конкурент Сафонова

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сегодня, 18:05

Не только ПСЖ ищет голкипера.

Гийом Ресте 19 лет, «Тулуза»

Луис Энрике после подписания Кварацхелии требует новые трансферы. Парижане легко побеждают дома. И хотят построить команду для успеха в Лиге чемпионов. ПСЖ мечтает забрать самого одаренного юного голкипера Франции и, быть может, всей Европы. В своей возрастной категории Ресте из «Тулузы» точно выделяется. Включали его в команду талантов, за которыми стоит следить в новом году. А если говорим строго о голкиперах, то даже Сафонов и Доннарумма пока в категории не старых вратарей, им по 25 лет. Джанлуиджи заманивают в «Интер», где есть ветеран Зоммер. Если итальянец уедет, то у ПСЖ будет два варианта. Первый – доверять Сафонову, найти ему резервиста. Второй – подписать Ресте под основу и устроить сравнение голкиперов. Скорее всего, так и поступят. Но слухи о переговорах парижан с Гийомом прямо говорят, что Доннарумма ищет новую команду. «Интер» лишь один из вариантов.

Анатолий Трубин, 23 года, «Бенфика»

Бывший голкипер «Шахтёра» не рвался сразу в команду уровня «Реала», как поступил Лунин. Зато Анатолий получил постоянную практику в воротах сильной «Бенфики». «Орлы» собрали тринадцать «сухих» матчей с Трубиным в основе. Неделю назад сыграли в финале Кубка португальской лиги против «Спортинга». Пришлось бить пенальти. Трубин взял решающий удар в серии. Анатолий спокоен и уверен на линии. Может прибавить по игре на выходах. Не боится играть ногами, хотя с дальними передачами ещё поработает. Молодой вратарь хладнокровный, а на это обращают внимание скауты больших клубов. Нет сомнений, что в ближайшее время Анатолий получит приглашение от элитной команды. А пока вместе с ветераном Ди Марией отпраздновал трофей. И продолжает сражаться за чемпионство в Португалии. «Спортинг» без Аморима теряет очки, «Бенфике» осталось отыграть три пункта.

Гиорги Мамардашвили, 24 года, «Валенсия»

Голкиперы меняют игру своих команд, но у «Валенсии» всё так запущено на уровне клуба и менеджеров из семейки Лимов, что даже известный грузин не справляется. «Лос Чес» на предпоследнем месте в таблице чемпионата Испании. Мамардашвили не смог вытащить много ударов. Гиорги в хвосте по проценту сейвов. Виноваты защитники «Валенсии». «Ливерпуль» правильно сделал, что выкупил контракт Мамардашвили прошлым летом. Прекрасный голкипер со временем заменит Алиссона. Но уйдет ли бразилец по итогам сезона? От ответа на вопрос зависит будущее Гиорги. Если Мамардашвили приедет в Ливерпуль, чтобы соперничать с Беккером, то окажется в положении Лунина в «Реале», где пока есть ветеран Куртуа. Тяжело ждать своего шанса, когда конкурент настолько крутой. «Ливерпуль» допустил лишь одну ошибку. Стоило отдать Мамардашвили в аренду в команду АПЛ , чтобы обжился.

Куимхин Келлехер, 26 лет, «Ливерпуль»

А вот и человек, которому надоело сидеть за спиной у Алиссона. Слоту повезло, что после травмы бразильца в команде был сильный ирландец. Келлехер подстраховал «Ливерпуль». Даже взял пенальти от Мбаппе. Но Куимхин старше, чем Ресте и Трубин, поэтому ему срочно нужно искать новый клуб. Благодаря классным матчам в основе «Ливерпуля» Келлехер обзавелся фанатами среди аналитиков, которые оценивают вратарей для клубов АПЛ . Конкуренция в лиге большая, немало серьезных голкиперов. Но как показывает опыт Кепы в «Борнмуте», лучше найти себе место в основе более скромной команды, чем отсиживаться на лавке «Челси» и «Реала». Ариссабалага сейчас счастливее, чем был в прошлых сезонах. Келлехеру тоже понравится в основе одной из команд АПЛ в будущем. Ирландец может вырасти, когда обзаведется опытом. У него классическая техника и хорошие природные данные.

Люка Шевалье, 23 года, «Лилль»

Ещё один талантливый французский голкипер. Шевалье – воспитанник «Лилля». Оказывался в аренде ради практики, теперь играет в основе. На его совести победа над «Реалом» в Лиге чемпионов. Люка взял двенадцать ударов от Винисиуса и других звёзд. У Шевалье есть минус – игра ногами, а также перепады формы. Но одно дело обороняться, когда перед тобой защитники «Лилля», а другое – попасть в большой клуб, где реже встречаешься с ударами. Люка выступает за команду, которая подвинула «Монако» с третьей строчки в Лиге 1. Шевалье пропустил всего 17 мячей. Лучше показатель только у дуэта Сафонова и Доннаруммы из ПСЖ – 16 голов. Разумеется, на молодого голкипера давно обратили внимание, хотя не все талантливые французы вырастают в мастеров. Вспоминается Ляфон. Подавал большие надежды, а теперь сражается за выживание с «Нантом». Шевалье постарается не повторить ошибки Альбана.

Диогу Кошта, 25 лет, «Порту»

Было бы странно не обратить внимание на основного голкипера сборной Португалии. У «Бенфики» есть Трубин, у «Спортинга» три голкипера, не всеми довольны. А вот у «Порту» в основе Кошта. Ему сейчас 25 лет, идеальный возраст для трансфера. Набрался опыта, но ещё может учиться. Кошта отличный голкипер, один из самых ценных в мире. После того, что Онана творил против «Брайтона», фанаты «Манчестер Юнайтед» забыли о знаменитых двойных сейвах Андре в этом сезоне. Игра камерунца вряд ли нравится Амориму. Ещё при тен Хаге говорили, что Кошта может перебраться в «Манчестер Юнайтед». А когда у команды появился португальский тренер, вероятность лишь выросла. Одно знаем точно – появление стабильного голкипера, который хорошо управляет линией и спокойно встречает атаки соперника, может существенно поднять уровень игры всего «Манчестер Юнайтед». Андре не успокоил команду.