«Барселона» устроила уникальную перестрелку в Лиссабоне. Рафинья перекрыл ошибки вратаря Щесного

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сегодня, 01:51

Девять голов и камбэк фаворита.

«Барселоне» нужен сильный голкипер

Каталонская команда напоминает героя известного фильма «Помни» режиссера Нолана. Там мужчина с редкой амнезией пытался разгадать страшную тайну. Человек забывал факты буквально через несколько минут. Никогда не понимал, кто друг, а кто враг. «Барселона» весь сезон вспоминает и забывает, как побеждать. Забивают пять мячей «Реалу», побеждая клуб, который в прошлом году взял пять трофеев. Забивают пять мячей «Бетису». А затем в гостях у «Хетафе» теряют очки в Ла Лиге.

Совсем недавно лидировали в чемпионате. Украдкой примеряли потерянную Хави корону. А теперь «Реал» Анчелотти на первой строчке. Команда Флика слишком часто пропускает «дешевые голы». Повлияла травма основного голкипера тер Штегена. Но Марк-Андре сам не был надежным во многих ключевых эпизодах. Немец легко мог поймать кураж. И также способен совершать дикие ошибки. Поляк Щесны, отправленный в «Ювентусе» на пенсию, мечтал его подменить в составе «Барселоне».

И подставил новую команду в Лиссабоне. «Бенфика» забила за первый тайм три мяча. Все от греческого форварда Павлидиса. А помог ему Щесны. Войцех зачем-то выскочил далеко из ворот и врезался в Бальде. Сопернику оставалось забить в пустые ворота. Затем Щесны опрометчиво срубил соперника в пределах штрафной площади и заработал пенальти. Повезло, что не было явного лишения голевой возможности, поэтому вратарь не получил красную карточку. Но Павлидис забил с «точки».

Огромный перекос в сторону нападения

Хотя справедливо хвалят опорника Касадо, радуются возвращению Гави после коварной травмы и отмечают игру Педри в промежуточных фазах игры, эта тройка пока не аналог бермудского треугольника Бускетса, Хави и Иньесты. Старые испанцы выше уровнем. Также были опытнее, когда «Барселона» выигрывала в Лиге чемпионов. А молодые ребята не готовы даже к победе в Лиге Европы. Не знаем, что будет через несколько лет. А пока опорную зону испанцев проскакивали под дождем.

Мог бы помочь опытный Де Йонг. Но Френки разочаровался в «Барселоне» и планирует уйти. У каталонцев реже претензии лишь к тройке атаки. Но не стоит забывать факты, которыми так опекался герой упомянутого фильма «Помни». Форварду Левандовскому сто лет. Поляк часто забивает, но Роберт закоренелый эгоист у чужих ворот. Упрямо не замечает напарников. Рафинью списывали прошлым летом. Бразилец поймал удачу, забил курьезный гол в Лиссабоне. Но это не молодой Неймар.

А Ямаль вчера был школьником. У вингера невероятный талант, но настолько юные футболисты зависимы от напарников. Когда Кунде идеально работает по правому флангу, а Касадо успевает прикрывать Ламина в прессинге, то можно создавать голы. Пока «Бенфика» не начала паниковать, «Барселона» катала мяч в высокой позиции с пустыми зонами за спинами своих хавбеков. Тогда вспоминают, что защитнику Кубарси лишь 17 лет, а его напарник Араухо недавно вел переговоры с «Ювентусом».

Каталонцы боятся неудобных соперников

К ним не относится «Реал», поскольку команда Анчелотти сама нагло раскрывается. Упрощали Ямалю, Левандовскому и Рафинье работу. У мадридцев есть проблемы в обороне, которыми многие воспользовались. Но вот когда «Барселона» встречает ребят в стиле «Хетафе», которым покажи палец – откусят руку, или симпатичную «Бенфику», то начинаются проблемы. Клуб из Лиссабона не впервые забил дома «Барселоне» много мячей. Тренер Лаже продумал тактику в нападении, но не в защите.

А три с половиной года назад команды уже играли в столице Португалии. Тогда «Бенфика» победила 3:0, а дубль сделал будущий форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. «Орлов» можно назвать неудобным соперником для каталонцев. А в Ла Лиге они уступали сильному по составу «Реалу Сосьедад». Проигрывали «Леганесу» и «Лас-Пальмасу». Не все в списке такие неудобные для «Барселоны», как «Хетафе». Вот с этими стабильно подписывают мировые в гостях. Но осечка за осечкой – скатываются.

Причем каталонцев предупреждали о таком развороте. Можно сказать, что не хватает ресурсов на идеальную скамейку? У «Реала» в случае травмы Куртуа есть Лунин. У тер Штегена не было достойного дублера. «Барселоне» некем заменить даже молодых ребят, вроде Касадо. Кунде справа без достойной альтернативы. Надо найти деньги, чтобы зарегистрировать новичков. У Левандовского нет крутого дублера, если не ставить Ольмо «ложным форвардом». Хотя эту схему Флик надежно не наиграл.

В неубедительных матчах часто виноват наставник

Не бывает слабых команд, которые могут дважды за сезон вынести «Реал». Возможно, в худшие для «сливочных» времена такие аномалии встречались, но это было давно и неправда. «Барселона» может играть красиво и побеждать размашисто. Игроки молодые и талантливые. Нет вопросов даже к тем, кто жестко ошибался в Лиссабоне, когда говорим о перспективности. А проблемы с деньгами не являются актуальными прямо сейчас, ведь на поле у «Барселоны» почти оптимальная основа.

Нет тер Штегена и Ольмо, но это два человека. Не сравнить с проблемами «Тоттенхэма» Постекоглу, где в лазарете целый состав с ключевыми футболистами разных линий. У Ханси Флика под рукой прекрасные мастера. Переключения от одного режима к другому, словно у «Барселоны» странная амнезия и они выборочно забывают, как играть на победу, происходит по вине немецкого тренера. Ещё когда Ханси приглашали, все в Германии напоминали, почему Флик не задерживается в грандах.