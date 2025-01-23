Футболисты МЮ и «Тоттенхэма» недостойны лидерства в Лиге Европы. Фавориты турнира огорчили

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сегодня, 10:07

Сильные команды недовольны результатами.

Лига Европы отличается от старшей сестры. Новый формат сделал Лигу чемпионов веселее. Начали проигрывать киты турнира, и это здорово. А в Лиге Европы, где разница по возможностям ощущается не меньше, наоборот получили серию непонятных результатов из-за низкого уровня футбола фаворитов. Ничем не оправдать неудачи ряда приличных клубов. Осталось одно исключение – «Лацио». Пока не проигрывали и лидируют. А вот «Атлетик» вчера проиграл 4:1 «Бешикташу» Сульшера. А теперь ругаем тех, кто оступался заметно чаще.

«Порту» выиграл всего два матча

До начала турнира после серии симуляций португальцы оказались фаворитами Лиги Европы. И «драконы» не оправдали прогноз. У команды всего две победы. После трех поражений в новом году «Порту» уволил молодого тренера Витора Бруну. Посмотрим, кто возглавит бывшую команду Консейсау. Само решение Сержиу перевернуть страницу стало предвестником неудач. В Лиге Европы уступали норвежским «молниям» из «Будё-Глимт». Эмоциональная ничья с МЮ 3:3 настроила на домашние победы. А на выезде «драконы» не дышали огнём, теряя очки. У команды рваный футбол, хотя по-прежнему сильный состав с талантливыми игроками, вроде испанского форварда Омородиона.

«Тоттенхэм» развил серию неудач

Стартовали нормально, обыграли средних соперников. А дальше Постекоглу увидел поражение в Стамбуле от «Галатасарая». Для грека по происхождению, пускай с турецкой фамилией, не самый приятный опыт. «Шпоры» пробовали обыграть «Рому» и «Рейнджерс», но пережили две мировые. Ситуация не такая страшная, как в АПЛ , где шесть туров без побед. И хвастаться нечем, ведь в Лиге Европы нет «Арсенала» и «Ливерпуля». «Тоттенхэм» может жаловаться на травмы, играя против самых сильных соперников дома. Но в Лиге Европы у них матчи с «Хоффенхаймом» и «Эльфсборгом». Нельзя уступать немцам и шведам, ссылаясь на выход в раунд плей-офф с места ниже восьмого.

Победы МЮ в Европе не убеждают

Пока команда Аморима не играет как будущий победитель ЛЕ . При этом у букмекеров – а значит и у многих фанатов, именно МЮ на первом месте. Но этих «красных дьяволов» назвали худшей командой в истории клуба. Сделал это главный тренер Аморим. После домашнего поражения от «Брайтона» в АПЛ португальский тренер в раздевалке перевернул стол, ударил ногой стул, разбил телевизор. Перенял привычки у сэра Алекса Фергюсона. Бутсами никому брови не рассекал, у шотландца был такой эпизод с Бекхэмом, но кричал по делу. У Аморима 7 поражений в 15 матчах с «Манчестер Юнайтед». Не стоит выдумывать, будто три победы в Лиге Европы серьезно изменили странную команду.

«Ницца» опустилась на дно в таблице

Во Франции команда в первой пятерке. «Монако» впереди лишь на один пункт. «Ницца» сражается за путевку в Лигу чемпионов. А в Лиге Европы они выше только киевского «Динамо». Накануне ветеран Ярмоленко сделал дубль против «Галатасарая», спас от поражения – сыграли 3:3. «Ницца» сегодня сыграет с «Эльфсборгом» на выезде. Если наберут очки, то немножко поднимутся в таблице. Но для клуба топ-5 соседство с аутсайдерами всегда плохой знак. «Ницца» не выиграла ни одного из шести матчей в ЛЕ . Были две ничьи, причем первая против «Реала Сосьедад». В тот вечер не смотрелись ужасно. Но дальше французы получили по четыре гола от «Лацио» и «Рейнджерс». Полный провал.

В «Фенербахче» не слушают Моуриньо

Турецкий клуб вымучил две победы с разницей в один мяч. А если оценивать кадровые возможности и сравнивать с результатами – две мировые, два поражения, то «Фенербахче» не оправдывает ожиданий руководства. Думали, что опытный Моуриньо, единственный тренер в истории с победами в трех действующих еврокубках, сможет вывести турецкую команду в плей-офф без приключений. Пока в правильной зоне, но в нижней части таблицы. У «Фенербахче» наметилась серия побед в чемпионате. А теперь посмотрим, перенесут ли форму на Лигу Европы. В Турции на шесть очков уступают «Галатасараю». В Лиге Европы играть предстоит против одного из лидеров в таблице – французского «Лиона».

В «Роме» пытаются вспомнить успехи

Римляне выиграли Лигу конференций и были в финале Лиги Европы с Моуриньо. В команде остались футболисты, игравшие в тех финалах. Появились приличные новички, в атаке есть чемпион мира Дибала и лучший снайпер прошлого испанского сезона Довбик. Состав лучше, чем результаты в Серии А. Хотя в Лиге Европы тоже нечем хвастаться. Радовались ничьей против «Тоттенхэма». Отыгрались в добавленное время после гола Хуммельса. Но даже с Раньери им непросто работать стабильнее. «Рома» проиграла шведскому «Эльфсборгу», хотя у этой команды немного успехов. По качеству игры «волки» тоже не выделяются, как их соседи в таблице, вроде «Ференцвароша». Слишком много осечек.

«Славия» не пользуется своим опытом

Чешский клуб котировался бездушной машиной выше «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Такой результат симуляций сезона легко понять. У «Славии» хороший коэффициент УЕФА . Проще говоря, пражский клуб часто появлялся в плей-офф Лиг конференций и Европы. Выступали достойно, дрались и нравились зрителям. В новом сезоне «Славия» стартовала с победы над болгарским «Лудогорцем», а дальше собрала серию из пяти плохих матчей. Четыре поражения подряд. Соперники часто были крепкими – «Атлетик» и «Айнтрахт» представляют знаменитые лиги, а «Фенербахче» с деньгами. «Славия» раньше не боялась богачей из Лиги Европы, а теперь проиграли даже странному «Андерлехту».