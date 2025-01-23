«Манчестер Сити» на грани вылета из Лиги чемпионов. Баркола и Дембеле устроили камбэк ПСЖ

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сегодня, 01:56

Фаворит проиграл в Париже.

Луис Энрике настраивался переиграть Гвардиолу

«Манчестер Сити» раньше был сильнее, чем ПСЖ . Но если говорить о фазах развития команд, то обе на этапе перестройки. Даже в кризисе. От парижан убежали Неймар, Месси и Мбаппе. Но команде Луиса Энрике развиваться намного проще. Во Франции нет такого давления, как в АПЛ на «Манчестер Сити». Перестройка в Лиге 1 плавная, ведь Витинье, Руису и Невешу не мешают сыграться и катать мяч. А вот «горожан» их привычный подход больше не спасает. Гвардиола проигрывал дома и уступал в Европе.

Англичане пропустили в концовке первого тайма. Но по ходу результативной атаки её участник зашел за линию офсайда коленной чашечкой. Ещё на обычном повторе без графики было заметно, что ПСЖ не повезло. Хакими удачно прошил защитников, положившись на рикошет, но арбитр справедливо отменил взятие ворот. А вот у ПСЖ правом вето пользовался голкипер Доннарумма. Джанлуиджи потащил очень сложный удар Савиньо. А на старте матча была другая опасная попытка «Манчестер Сити».

Обе команды понимали – нужна лишь победа. После персональных неудач против коллег из «Арсенала» и «Баварии» Энрике прижали к стенке. Бывший тренер «Барселоны» встретил создателя великого состава, который позже достался Луису. А сейчас Гвардиола не в лучшем настроении. Энрике знает, как личная жизнь влияет на работу. Брал паузу, когда болела его дочь. У Гвардиолы всё не настолько трагично. Распался многолетний брак, поскольку жена Кристина устала делить Хосепа с футболом.

«Манчестер Сити» победил, забрали Гвардиолу. А в дождливом Париже до перерыва не побеждал футбол. Энрике представил классическую испанскую схему «4-3-3». Хозяева переживали, что не сможет сыграть ветеран ПСЖ Маркиньос, но бразилец вышел. А вот новичка Кварацхелию нельзя заявить, пока идёт основной этап турнира. Хвичу добавят лишь в плей-офф, если туда попадут. Сегодня Баркола, по чью футбольную душу пришел грузин, менялся флангами с Дуэ, пытался доказать ПСЖ полезность в атаке.

Главными везунчиками стали джокеры обеих команд

У «Манчестер Сити» увидели схему «4-2-3-1». Гвардиола не стал мудрить после победы над «Ипсвичем». Справа в защите у него снова сыграл Нуньеш. Универсальный хавбек, которого тренер гонял на левый фланг атаки. Именно на эту позицию после перерыва вышел Грилиш вместо Савиньо. В результате после серии рикошетов от Доннаруммы и Маркиньоса мяч попал точно на ногу Джеку. Хотя англичанин год прожил без голов за «Манчестер Сити», недавно прервал голодовку. И забил в Париже, порадовал тренера.

Кварацхелии и его молодой жене Нице вряд ли нравились события на поле в те минуты. Сначала под густым дождем французам не везло. На «Манчестер Сити» работали отскоки. После гола Грилиша быстро забил Холанд после неудачной попытки прервать прострел. Эрлинг был незаметен в первом тайме, снова призрак с огромной зарплатой. Но с метра в простой ситуации норвежец промахивается редко. Заполучив преимущество, «Манчестер Сити» оставалось не наделать глупостей в защите без ушедшего Диаша.

Не получилось, ведь Рико Льюис неудачно сыграл слева, а Гвардиол в центре защиты. У Луиса Энрике были свои замены. Испанский тренер выпустил Дембеле. После классного прохода Баркола левым флангом его коллеге Усману осталось не промахнуться из идеальной позиции. Ковачич и другие футболисты «Манчестер Сити» упустили двух быстрых футболистов ПСЖ . За несколько минут зрители увидели три мяча, хотя первый тайм оказался нулевым по голам. Луис Энрике понял, что его команда может переломить ход игры.

Англичанам повезло с голами, на которые пытался ответить смелый Баркола. Брэдли удалось спрятаться от слабой сейчас защиты «Манчестер Сити». Без Диаша оборона «горожан» трещала по швам. Пошла открытая игра, удобная для молодой команды из Парижа. Луис Энрике сожалел, что у него нет своего Луиса Суареса. Центрального форварда французам давно не хватает. Но после двух неудач у ворот Доннаруммы дважды удалось поразить ворота Эдерсона. Баркола правильно занял позицию и добил мяч в сетку ворот.

В критический момент «Манчестер Сити» подвела оборона

Счет стал 2:2, игра на нервах продолжилась. Вышел центрфорвард Гонсалу Рамуш, хотя активнее были крайние нападающие Дембеле и Баркола, которые брали игру на себя и старались часто бить по воротам. Рамуш скидывал им мяч, а вот у «Манчестер Сити» разладилась игра. Гвардиола выпустил двух свежих полузащитников в надежде, что получится зацепиться за мяч. План не работал, до Гюндогана передачи не доходили. Французы после второго гола были лучше, чем «горожане». Англичане не сумели сбить темп соперника.

В раздетом футболе лучше себя чувствовала команда Луиса Энрике. «Манчестер Сити» в какой-то момент откровенно испугался, что быстро пропустит третий мяч. Промокший тренер ПСЖ апеллировал к арбитру, ведь его команда активнее работала в прессинге. Достаточно было одной удачной атаки. Хотя при высоких линиях французы легко могли нарваться на контратаку. Показательно, что в финальной четверти матча «Манчестер Сити» не мог отобрать у соперника мяч. Номинальная сила не работает, когда ползаешь полем.

Команда Гвардиолы поставила на случайности. Гол Грилиша пришел после рикошетов, а мяч Холанда после неудачного перехвата. Показательно, что третий гол ПСЖ забил именно Жоау Невеш. Именно он неудачно подставился под прострел Грилиша перед голом Холанда. Португалец открылся на дальней штанге после подачи с фланга. Очередная дикая ошибка обороны «Манчестер Сити». Упустили хавбека, который в падении головой переправил мяч в ворота Эдерсона. Команда Гвардиолы снова упустила преимущество 2:0.