В новой Лиге чемпионов в плей-офф рвутся упрямые середняки. Клубы из Франции выше «Реала»

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сегодня, 12:47

Успешны команды без опыта или денег.

«Монако»

Клуб Лиги 1 вернулся в Лигу чемпионов спустя шесть лет. У них нет опыта. Мбаппе и другие звезды давно уехали. Вчера Головин вышел лишь на замену, но его напарники не подвели. Хотя мячом владела «Астон Вилла», в домашней игре оборона «Монако» решила допускать ошибки, но не пропускать мячи. Единственного точного удара в дебюте встречи хватило для победы, которая позволила команде Головина набрать 13 пунктов. Даже 11 очков теоретически может хватить для выхода в плей-офф в нынешнем розыгрыше. Французы выполнили задачу за тур до конца. Остался выездной матч против «Интера». Тяжело будет ошарашить Индзаги победой. Скорее всего, «Монако» упустил шанс попасть в первую восьмерку. Хотя никто не мешает рискнуть, ведь ничего особо не теряют. Если проскочат в первую восьмерку, то пропустят два опасных матча стыкового раунда плей-офф. А если нет, то будут ждать имя первого соперника.

«Брюгге»

Успехи «Аталанты», которая вчера разнесла слабый «Штурм» 5:0, не должны удивлять. Один из лидеров Серии А рассердился после поражения от «Наполи». У Гасперини есть опыт победы в Лиге Европы. Сильные итальянцы высоко в таблице Лиги чемпионов. Вышли на четвертую строчку, претендуют на заветное место в элите. А вот «Брюгге», хотя у бельгийцев есть еврокубковый опыт, до начала турнира не котировался в списке претендентов на плей-офф. Но команда Ники Хайена оказалась упрямой. Разозлившись после стартового поражения от «Боруссии», бельгийцы обыграли «Грац», «Астон Виллу» и «Спортинг». Ничья с «Ювентусом» была делом техники, итальянцы помешаны на мировых. Сейчас «Брюгге» выше в таблице, чем «Реал», «Манчестер Сити» и ПСЖ . У команды есть молодые ценные игроки, вроде греческого вингера Цолиса и эквадорского защитника Ордоньеса. Успехи в Лиге чемпионов помогут им развить карьеру.

«Брест»

Сегодня у «Бреста» матч с «Шахтёром». Если обыграют одного из аутсайдеров турнира, то вернутся на третью строчку. Выше будут только «Ливерпуль» и «Барселона», которые провели свои матчи вчера. Дикая победа каталонцев над «Бенфикой» позволила фавориту сохранить позицию. А календарь позволяет «Бресту» мечтать о сенсации. Никто не думал, что выскочки из Франции – в новом сезоне на девятой строчке, отстают от ПСЖ почти на 20 пунктов, окажутся настолько успешными в дебютном сезоне Лиги чемпионов. Здесь отмечаем тренерскую работу Эрика Руа и упрямство футболистов. У «Бреста» нет чемпионских сезонов, как у «Брюгге». К ним сложнее заманить ценных игроков. Но средние французы оторвались против слабых соперников. Ещё вымучили очки с «Байером» и ПСВ . Осталось сыграть с «Шахтёром» и «Реалом». Матч против Мбаппе может стать прогулочным, если сегодня наберут три очка.

«Астон Вилла»

Ещё один дебютант. Как и «Монако», клуб из Бирмингема богатый. У них дорогие трансферы, крутой спортивный директор Мончи и проверенный в еврокубках наставник Эмери. Вот только для «Астон Виллы» этот сезон первый. Опыт часто помогал в Лиге чемпионов в старом формате. А в общей таблице некоторые гранды прозевали скачок середняков. «Астон Виллу» ждали в плей-офф, это клуб АПЛ . Но не думали, что будут претендовать на первую восьмерку. Невзирая на поражение от «Монако», клубу из Бирмингема есть чем похвастаться. Острыми козырьками порезали «Баварию», «Болонью» и «Лейпциг». С «Ювентусом», разумеется, была ничья. Поражение от «Брюгге» помешало, но англичане в последнем туре дома примут «Селтик». Если получится обыграть шотландцев, то Бирмингем, не считая «синей» его футбольной части, отпразднует первый в истории города выход их клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

ПСВ

На их месте могла быть «Црвена Звезда», если бы сербы грамотнее провели предыдущие туры. А вчера голландцы забили в Белграде трижды в первом тайме. Постарался известный ветеран. Позже после красной карточки гости пропустили дважды, но не отдали очки. ПСВ часто выступает в Лиге чемпионов. Но лишь дважды за 15 лет попадали в плей-офф. Новый формат дал им шанс. Календарь сильно влияет. Например, дебютанты из «Жироны» пострадали, когда им достались невероятно сложные соперники. А ПСВ повезло больше. Команда Петера Боса, бывшего тренера «Байера» и «Боруссии» из Дортмунда, отбилась в Париже от ПСЖ . Разгромили «Жирону» и победили «Шахтёр». Многие матчи были сложными для голландцев. У них слабая линия защиты, много пропускают. Зато показали волю к победе. Стартовое поражение от «Ювентуса» не смутило. Впрочем, голландцы пока не в плей-офф, нужны результаты конкурентов.

«Селтик»

Очаровательная Лига чемпионов теперь дает шанс на плей-офф команде, которая проиграла 1:7 в Дортмунде. Парадокс в том, что до этого шотландцы дома накидали пять мячей «Словану». Для «Селтика» забить пять раз за игру в Лиге чемпионов – большое событие. Немецкий прокол освежил их, сумели не проиграть в Бергамо «Аталанте». Та нулевая ничья позволила толковому тренеру Брендану Роджерсу, бывшему наставнику «Ливерпуля», подготовиться к победе над «Лейпцигом». Немцы среди тотальных неудачников турнира, шесть поражений в шести турах. А вот «Селтик» за счет ничьих подобрался к кульминации длинного пути из восьми туров. Сегодня шотландцы дома примут «Янг Бойз». Швейцарский клуб завершил борьбу за плей-офф, у них шесть поражений и последняя строчка в списке из 36 клубов. Если «Селтик» выиграет, а «Манчестер Сити» огорчит ПСЖ , то шотландцы будут ближе к играм плей-офф, чем команда Сафонова.