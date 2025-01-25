«Ювентус» едет к лидеру Серии А. Туринцам грозит первое поражение в чемпионате

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сегодня, 10:00

Поединок повлияет на чемпионскую гонку в Серии А.

Снова на ходу

А ведь неаполитанцы ближе к зиме забуксовали. Подопечные Антонио Конте уступили «Аталанте» и поделили очки с «Интером» – позднее в декабре дважды проиграли «Лацио» (римляне также выбили их из Кубка). В тот момент на подъёме были бергамаски – они и отобрали лидерство в Серии А. Казалось, сказка быстро закончилась – всё-таки совсем недавно «Наполи» боролся с кризисом, потерял стабильность. Невозможно так быстро вернуться в чемпионскую гонку и всерьёз претендовать на титул.

Правда, банда Конте быстро наверстала упущенное. После игры с римлянами неаполитанцы выдали серию из шести побед кряду. Разобрались с «Удинезе», «Дженоа», «Венецией», «Фиорентиной», «Вероной». А главное – в прошлые выходные отомстили «Аталанте» за матч первого круга.

Сами бергамаски к этому моменту сбавили ход, а «Интер» на том же отрезке потеряли очки с «Болоньей». Всё это позволило «Наполи» вернуться на вершину таблицы чемпионата. Уже январь близок к завершению, турнир вступил во второй круг – а «Наполи» ещё держится в лидерах.

Замена Хвиче

Одной из палок в колёсах «Наполи» может оказаться продажа Хвичи Кварацхелии. Грузинский вингер приходил ещё в команду Спаллетти – Лучани интегрировал его в команду, Хвича стал лидером, а неаполитанцы взяли «скудетто». И с тех пор исполнитель закрепился в статусе одного из ведущих футболистов команды.

Так было даже в тёмные времена при Маццарри и Кальцоне. С приходом Конте статус вингера не изменился. В то же время начинало расти недовольство тем, что роль футболиста не отражается на его зарплате. За полгода переговоров стороны не приблизились к согласию – и этим воспользовался «Пари Сен-Жермен». Парижане перехватили Хвичу и быстро оформили его трансфер. «Наполи» на этом, конечно, заработал – но потеря в любом случае ощутимая.

В клубе составили шорт-лист в поисках альтернативы – в сферу интересов неаполитанцев попали Алехандро Гарначо, Карим Адейеми, Ндойе, Тель. «Наполи» продвинулся в переговорах по первым двум кандидатам. В случае с Алехандро препятствием являются запросы МЮ – «красные дьяволы» хотят получить от трансфера 65 млн евро, при этом контракт с футболистом уже согласован. По Адейеми ситуация противоположная – клубы между собой успели договориться (компенсация должна составить 52,5 млн евро). Также отмечалось, что Конте хотел бы видеть в составе именно Гарначо. Неаполитанцы подумывают даже снизить ценник на Осимхена для «Юнайтед», чтобы те не препятствовали переходу Алехандро.

Едва не сорвался трансфер форварда

Приоритетной целью для «Ювентуса» на зимнее трансферное окно считался Рандаль Коло Муани из ПСЖ . У француза не пошло в составе парижан, хотя в «Айнтрахте» он зажигал – поэтому сам футболист был готов сменить команду. Подхватить стагнирующего нападающего оказались готовы «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и, собственно, «Ювентус». В итоге Рандаль выбрал «старую синьору», все стороны согласовали условия сделки – аренда до окончания текущего сезона без права выкупа, всю зарплату футболисту будут выплачивать туринцы (она, по сообщениям, составляет 12 млн евро).

Но когда об аренде договорились, а Коло Муани прибыл в Турин на медосмотр, всплыл нюанс – в аренду можно отправить максимум шесть игроков основной команды. У парижан – как раз столько, из-за чего оформление сделки с «Юве» затягивалось. Вопрос всё же удалось решить.

Есть локальные победы, турнирная ситуация не радует

Туринцы аномально часто допускают осечки. Можно сделать несколько оговорок. Например – о том, что Тиаго Мотта меньше года в клубе, ему нужно время для перестройки. Или что определённые успехи в игре «бьянконери» есть – и они подтверждают прогресс команды. Так, «Юве» недавно обыграл «Милан» – 2:0. Или победа над «Ман Сити» с таким же счётом в первой половине декабря.

И всё же глобально это ситуации не помогает. В Серии А туринцы безнадёжно отстали от первой тройки. Чемпионская гонка разворачивается между «Наполи», «Интером» и «Аталантой», тогда как «бьянконери» расположились в 6-13 очках от них. И в ЛЧ гарантировать участие в плей-офф удалось лишь в седьмом туре.

Спаллетти знал подход к туринцам

Статистика последних лет между этими командами – явно не на стороне «Ювентуса». В восьми предыдущих встречах только раз победа доставалась «старой синьоре» – и пять раз выигрывали неаполитанцы. Это пришлось на период противостояния Спаллетти и Аллегри.

К слову, так «Наполи» хоть немного выровнял расстановку сил на более длительном отрезке. В 20 последних матчах девять побед за неаполитанцами и восемь – за туринцами. Трижды команды сыграли вничью.

Прогноз Soccer.ru: на данном этапе очевидный фаворит – «Наполи». Конте наверняка был в гневе после неудач с «Аталантой» и «Интером», ведь осечки в принципиальных матчах с прямыми конкурентами ему не свойственны. Во втором круге он нацелен не повторить прежних ошибок, чтобы вернуть чемпионский титул неаполитанцам. К тому же дома настрой будет запредельный, а «старая синьора» слишком нестабильна. «Наполи» победит – и если повезёт, увеличит отрыв от преследователей.