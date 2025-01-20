В Лиге чемпионов решающие матчи января. ПСЖ сразится с Гвардиолой, а «Байер» встретит Симеоне

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вчера, 22:50

Все гранды хотят в первую восьмерку.

Команды Головина и Сафонова подошли к черте

Матвею будет тяжело оказаться в основе против «Манчестер Сити». ПСЖ сыграет дома, а Доннарумма здоров. Луис Энрике доверится основному голкиперу. А вот Головин может выйти против «Астон Виллы», здоровье позволяет. «Монако» тоже встречает дорогих гостей. Унаи Эмери тренировал ПСЖ . Знает французскую кухню. Постарается наплевать в буйабес монегасков. Уоткинсу и другим игрокам группы атаки «Астон Виллы» могут сделать щедрые подарки добрые защитники «Монако». Команда капитана Головина после двух поражений от «Бенфики» и «Арсенала» не имеет права терять очки снова. Были в группе лидеров, а теперь на 16-й строчке. В плей-офф попадут клубы с первого по двадцать четвертое места. «Монако» не гарантировал себе выход в следующую стадию. У них 10 пунктов. Всего на три больше, чем у ПСЖ , который пока вне зоны плей-офф.

Чемпион Франции близко в таблице к клубам вроде «Манчестер Сити». Если Луис Энрике нанесет поражение знакомому Гвардиоле, то обойдет англичан. Но французы вряд ли верят в легкий успех. «Горожане» номинально сильнее. «Манчестер Сити» накануне вынес «Ипсвич». Теперь пора включиться в Лиге чемпионов. Допустили много глупых осечек без обладателя «Золотого мяча» Родри. Зато в последние недели разыгрались Фоден и Де Брюйне. Будут давить на Хакими на правом фланге обороны ПСЖ . Постараются испортить парижанам серию из восьми побед подряд. В списке успех в финале Суперкубка Франции против «Монако» Головина. Но вот в Лиге чемпионов свои сюжеты. И не стоит недооценивать клубы из Франции. «Брест» сейчас на седьмой строчке, а соседствующий с ними «Лилль» обыграл «Реал». Новый формат дарит частые сюрпризы.

Лидеры в таблице желают укрепить преимущество

У «Ливерпуля» шесть побед за шесть туров. Но «красные» подустали. В последних матчах АПЛ не было легких успехов против крепких середняков. С «Ноттингем Форест» сыграли вничью, а форвард Нуньес на последних секундах принес победу над «Брентфордом». В еврокубках Слот сыграет против «Лилля». Соперник представлен выше отсылкой к победе над «Реалом». Хотя матч на «Энфилд Роуд», что упрощает англичанам вечер, нельзя исключать ничью как результат, который устроит обе стороны. За два тура до конца основного этапа многие лидеры хотят сохранить преимущество, добытое в честных боях до этого. Как и «Лилль», «Ливерпуль» переигрывал на своем пути «Реал». Когда команды побеждали обладателя трофея, то имеют право на маленькие футбольные хитрости? Хотя «Лилль» коварная команда. Если «Ливерпуль» расслабится, то французы его обязательно покусают в контратаке. А потом закроются в защите, охраняя преимущество. У французов опасный коллектив с опытным тренером Женезио.

Также опасен соперник ещё одного лидера Лиги чемпионов «Байера». У немцев 13 очков, как у ещё пяти клубов. А сыграют против команды, которой победа позволит обойти Хаби Алонсо в таблице. «Байер» против «Атлетико» в Мадриде – один из самых увлекательных матчей седьмого тура. Спонсором веселья является «Леганес». Обыграли банду Симеоне после исторической серии мадридцев из 15 побед подряд. Фавориты сами виноваты, не реализовали моменты. Гризманн не забил с пенальти. А вот у «Байера» 11 побед подряд. Редко встречаются два коллектива в такой шикарной форме. Если бы «Атлетико» не оступился накануне, то могли или одновременно прервать две крутые серии ничьей, или определить одного триумфатора. Симеоне должен ставить на победу. Три очка помогут заскочить в первую восьмерку за тур до конца основного этапа. Также интересны матчи ещё двух лидеров. «Барселона» в гостях у «Бенфики», а лондонский «Арсенал» примет «Динамо» из Загреба. Вся четверка претендует на плей-офф.

«Реал» хочет избежать нервозности в последнем туре

«Реале» на двадцатом месте с девятью очками из восемнадцати возможных пунктов. Анчелотти доигрался. Карло нужно побеждать «Зальцбург», надеясь на синхронные ничьи и поражения конкурентов. Только так у «Реала» появится шанс подскочить в первую восьмерку. Пока у лидеров там от тринадцати пунктов. Мбаппе, Винисиусу и Родриго важно показать себя. В Лиге чемпионов невероятно важна разница мячей. Например, «Арсенал» на третьей строчке, ведь у них разница плюс девять. А «Лилль», у которого тоже 13 пунктов, на восьмой строчке, ведь разница плюс три. А «Реал» забил на один гол больше, чем пропустил. На выходных легко убрали «Лас-Пальмас», но не получилось порадовать Куртуа «сухарем». Анчелотти подумывает покинуть великий клуб, независимо от результатов сезона. А пока Карло готовится к матчу, в котором пора развернуться Мбаппе. У Килиана обычно шикарные показатели в Лиге чемпионов. Француз, как и все серийные снайперы, обожает соперников в стиле «Зальцбурга». Австрийцы пропустили 18 мячей, проиграв в пяти играх из шести.