Полный расклад в Лиге чемпионов 2024/25. Изменили правила, «Реал» останется с середняками

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сегодня, 15:24

Также сняли ряд ограничений.

Только три команды точно в топ-8

Теперь 36 участников, 24 команды идут дальше, 12 вылетают из еврокубков сразу без участия в плей-офф Лиги Европы. Но только восемь клубов избегут двух матчей стыкового раунда. А это дополнительные нагрузки и риск вылететь досрочно. В первой восьмерке точно будут «Ливерпуль», «Барселона» и «Арсенал». Также почти 100 % шансы «Интера». Девять команд уже вылетели, а ещё у троих есть теоретическая возможность спастись в итоге.

Неплохо чувствуют себя перед последним туром «Атлетико», «Байер» и «Милан». Но кто-то из них может выпасть из первой восьмерки. У «Астон Виллы» шансы на топ-8 примерно 50 на 50. У ряда клубов вероятность избежать дополнительного раунда заметно ниже. В списке «Аталанта», «Лилль», «Фейеноорд» и «Боруссия» Д. Ситуация намного интереснее, чем в старом формате. ПСЖ , «Бенфика», «Штутгарт» и «Манчестер Сити» рискуют вылететь из ЛЧ .

Одновременно крутые клубы турнир не покинут. Но ПСЖ и «Штутгарт» играют между собой, а «горожанам» надо победить «Брюгге». Ничья не устроит. «Динамо» Загреб получил бы шанс на сенсацию, но им достался слишком сложный соперник – «Милан». Для гарантии попадания в первую восьмерку Консейсау нужна победа над хорватами под руководством Каннаваро. А многие знаменитые клубы застрянут в середине общей турнирной таблицы.

Шансы «Реала» на первую восьмерку 2.9 %, а «Баварии» – 7.9 %. У «Ювентуса» лишь 0.8 %. Итальянский клуб завершил борьбу за самые высокие места. Последний тур проведут в следующую среду, все матчи в одно время 29 января. Будет настоящая мясорубка, ведь один гол может изменить судьбу клуба. Главный показатель при равенстве очков – разница мячей. Дальше смотрят на количество голов команд во всех матчах первого этапа.

Хотя одной разницы мало. У «Аталанты» классные показатели, но в последнем туре сыграют против «Барселоны». Хоть каталонцы и решили задачу, они вряд ли согласны проиграть клубу из Бергамо, чтобы итальянцы остались в топ-8. Нюансов много. Хорошо сыграли французы – «Лилль», «Брест» и «Монако» будут в плей-офф, а ПСЖ должен там появиться, если не проиграет «Штутгарту». Из клубов топ-5 вылетели «Жирона», «Лейпциг» и «Болонья».

Случайности стали намного важнее

В УЕФА предложили совершенно новый подход к формированию сетки плей-офф. Схема простая, но требует объяснений. Даже на официальном сайте УЕФА теперь есть симулятор сетки плей-офф, чтобы представители клубов и фанаты могли в режиме реального времени следить за изменениями. Теперь две стороны сетки – серебряная и синяя. Смысл в том, что первая и вторая команды на общем этапе не могут сыграть между собой до финала.

Сейчас это старые знакомые, «Ливерпуль» и «Барселона». Подходы при жеребьевках стыкового раунда 31 января и всех остальных раундов 21 февраля будут отличаться. Полную сетку обычного плей-офф, начиная с 1/8-й финала, зрители получат в конце февраля. После всех матчей стыковой фазы плей-офф для 16 клубов. До этого многие успеют понять основной новый принцип – у каждого получается по два возможных соперника.

Или один путь, или другой. Например, «Астон Вилла» на девятой строчке, а «Монако» на десятом месте. Им могут достаться команды, которые закрывают места для попадания в плей-офф – «Спортинг» или «Штутгарт». Англичане получат одного из оппонентов, команда Головина – другого. Одна команда окажется в серебряной части плей-офф, а другая в синей. Попарные соседи в таблице (места 1 и 2, 3 и 4, и так далее) не встретятся до финала.

Например, у победного «Ливерпуля» выбор из четырех возможных соперников в первых матчах плей-офф – «Бавария», «Реал», «Ювентус» или «Селтик». Из четырех клубов выберут пару, найдут сильнейшего, а тот сыграет или против «Ливерпуля», или против «Барселоны». Просто сразу нарваться на серьезного оппонента. Случайности стали ещё важнее. Ведь одно дело воевать с «Реалом» и «Байером», а другое – пройти ПСВ и «Милан».

Можно сводить клубы одной лиги

Организаторам Лиги чемпионов не нравятся финалы, в которых две команды из одной лиги. Ни разу не было поединка «Реала» и «Барселоны» со сказочным рейтингом. Зато встречались по два клуба из Англии, Испании и Германии. Раньше были ограничения при жеребьевке, чтобы развести земляков в первом раунде плей-офф. Сейчас в стыковой фазе это не имеет значения. Причина понятная – важнее место в таблице, это ключевое правило.

Вылезла лишь одна нестыковка. Участникам из седьмого и восьмого мест теперь предлагают команды, которые или открывают следующую порцию клубов, или в хвосте зоны прохода дальше. В результате «Ливерпуль» и «Барселона», лидеры в таблице, сразу могут получить более серьезных «середняков», как «Реал» и «Бавария». Организаторы не ждали, что гранды займут места ниже «Фейеноорда» и «Бреста». Или отстанут от веселого «Селтика».

Реальность оказалась выгодной для середняков. Даже финалисты Лиги Европы, «Байер» и «Аталанта», не избалованы свежими успехами в Лиге чемпионов. Они с радостью выйдут в плей-офф и дождутся первых соперников. Кому стоит переживать о сложности пути? Очевидно, что «Ювентусу». Туринцам важно не нарваться на «Реал» или «Баварию» сразу. Также в идеале важно избежать в следующем раунде «Ливерпуля» и «Барселоны».

А вот у ПСЖ , невзирая на низкое место в таблице, на данный момент вырисовывается удобный путь в плей-офф. Сначала на выбор будут «Лилль» или «Фейеноорд». Как видите, французы могут встретить французов. А дальше «Атлетико» или «Милан», на которых Луис Энрике постарается надавить, чтобы не повторить ошибки матча против Симеоне. Владели инициативой, но проиграли. И снова изменение – могут играть бывшие соперники.

«Реал» и «Ливерпуль» встречались на основном этапе. И никто не помешает им быстро увидеться в плей-офф ещё раз. Жеребьевка сразу разделит везучих и не очень. Будет много крутых дуэлей, почти все гранды пройдут дальше. Только с разным настроением. Сеяные команды – это восемь первых, или следующая восьмерка в стыках, получат бонусы в виде ответных поединков дома. Уже 21 февраля сформируют полную сетку всего плей-офф.