«Атлетико» – против главного читера Лиги чемпионов. Симеоне столкнётся с «занозой» «Баварии»

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сегодня, 09:47

Соперники набрали ход и покажут красивый футбол.

Обошли «Барселону»

Длительный отрезок лидерство в Ла Лиге удерживали каталонцы. Команда при Флике стартовала резво – и никто из конкурентов этот темп не выдерживал. «Атлетико», как и «Реалу», потребовалось время, чтобы интегрировать новичков в стартовый состав. При этом, когда проблема сыгранности была решена, у самих «сине-гранатовых» начался спад.

«Матрасники» начиная с октября одержали 15 побед подряд во всех турнирах. Восемь из них – в чемпионате, благодаря чему побывали на вершине турнирной таблицы. Недавно победная серия прервалась выездным матчем с «Леганесом» (0:1), но это несильно портит расклады. «Атлетико» всё равно в огне и отстаёт от «сливочных» лишь на два очка – да и в ЛЧ команда почти в безопасности.

Группа атаки в порядке

Летом «матрасники» комплектовали преимущественно линию атаки. В центр обороны приобрели Ле Нормана, тогда как за завершение теперь кроме Гризманна отвечают Хулиан Альварес, Александр Сёрлот и Конор Галлахер. Всех троих приобретали под стартовый состав, им потребовалось время на адаптацию.

Но сейчас каждый прекрасно понимает свои функции. Главный бомбардир команды в Ла Лиге – Сёрлот. Норвежец – эталонный наконечник для атак, который отлично ведёт борьбу за мяч и хорош в завершении. У него восемь голов. Но кроме него разницу делают Гризманн и Альварес – семь и шесть мячей соответственно. Проще говоря, в топ-3 бомбардиров «матрасников» сразу два новичка. При этом в ЛЧ на первый план выходят аргентинец и француз – они уже забили четырежды.

Важное время для Симеоне

13 лет руководит «матрасниками» аргентинский менеджер. Это огромный период. При Диего «Атлетико» вернул себе статус топ-клуба, стал самым стабильным конкурентом «Барсы» и «Реала». И при том что с этими гигантами невозможно бороться, смог-таки оформить два титула. Также в активе несколько громких сезонов в ЛЧ , победа в Кубке и Суперкубке Испании, победа в ЛЕ и Суперкубок УЕФА . Конечно, его зарплата вызывает вопросы – аргентинец считается самым высокооплачиваемым тренером. Несправедливо на фоне Гвардиолы-гаранта трофеев и Клоппа – главного соперника испанца. Но столько стоит стабильность, которую Симеоне подарил «матрасникам».

Контракт Диего истекает летом 2027 года, напрашивается вопрос – стоит ли его продлевать. Ближайшие сезоны станут определяющими. В тени «Барсы» и «Реала» работать тяжело. Даже такие монстры, как Клопп и Пеп, не работали в одном проекте так долго. И после ухода им была необходима перезагрузка. Аргентинец без отдыха трудится больше 10 лет. Может, это и стабильность, которой в футболе никто не может похвастаться. Но она истощает. Да и клубу, возможно, захочется найти менее дорогого и более молодого специалиста. Насколько союз жизнеспособен, покажут ближайшие сезоны.

К «фармацевтам» вернулись силы

По ходу сезона леверкузенцы выпадали из тройки, даже оказывались на окраине топ-5. Понятно, что магия не может работать бесконечно. Но огромными усилиями Алонсо и компания нашли решение. В восьми турах кряду «фармацевты» одерживают победу. Хотя другие конкуренты «Баварии» не так сильны и стабильны, как «Байер», последние быстро наверстали упущенное и вышли на второе место. Да и мюнхенцы периодически совершают ошибки. Сейчас в Бундеслиге пошла борьба на истощение. Вопрос – кто окажется стабильнее?

Читы распространяются и на ЛЧ

В команде не было уверенности. Результаты «Наполи», «Аякса», «Монако» тоже считались магией – и никто из них не подтвердил уровень на дистанции нескольких сезонов. У «фармацевтов» ситуация сложнее. Их сказка – частично результат спада «Баварии» и следствие уровня ЛЕ . Сейчас и мюнхенцы сильнее, и еврокубок сменился на главный. Даже так Леверкузен смотрится уверенно.

Команда идёт в первой пятёрке таблицы – обгоняют «Интер», «Баварию», «Атлетико», «Милан», «Юве», «Реал», «Ман Сити», ПСЖ . Причём оба миланских коллектива обыгрывали и лично (оба матча – 1:0). Кстати, в обоих случаях обороты набирали во второй половине – а против «нерадзурри» использовали любимый Ферги-тайм (забили на 90-й минуте).

Алонсо хочет уйти красиво

Интерес «Реала» к своему экс-игроку уже, кажется, очевиден. «Сливочным» нужно омоложение, в том числе на позиции тренера. И сам Хаби просто отказывается комментировать вопросы относительно «сливочных» – не даёт опровержений:

«Мадрид» или ещё сезон в «Байере»? Я не могу ничего сказать. Сейчас разгар сезона, и у всех клубов большие цели. [О любви болельщиков «Реала»] Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы. Я ценю это, связь очень крепка.

Логика понятна. Испанец остался летом, чтобы отплатить «Байеру» добром за добро и показать свою стабильность на дистанции. По этой же логике всё сводится к результатам этого сезона. Удастся ли снова взять трофей. Если да, в «Реал» можно переезжать без зазрений совести.

Преимущество – за немцами

Команды впервые сыграли между собой в октябре 2010 года. С тех пор между ними прошло 10 матчей. Предельно равная статистика – по три победы у каждой команды и четыре ничьих, – но если изначально незначительное преимущество было за мадридцами, то в последние годы инициативу перехватили «фармацевты». За последние пять с небольшим лет «Байер» выиграл два поединка с «Атлетико» из четырёх, ещё один завершился ничьей.

Прогноз Soccer.ru: напрашивается предельно равный поединок. Против топ-соперников «Атлетико» и сам показывает отличный футбол. На это стоит рассчитывать и в этот раз. В Мадриде «матрасники» смогут остановить «фармацевтов» и возьмут три очка.