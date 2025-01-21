Игра, которая определит главный провал сезона Лиги чемпионов. Новый формат турнира сломал шейхов

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сегодня, 23:06

Располагаются сильно ниже ожидаемых позиций.

Успех в еврокубках – единственная мера измерения проекта Энрике

В случае с «Пари Сен-Жермен» на результаты в чемпионате Франции даже обращать внимание не стоит. Победа в Лиге 1 для любого тренера парижан – это задача-минимум. То же касается Луиса Энрике. Испанский менеджер летом лишился главного бомбардира, лидера, лица проекта Килиана Мбаппе – причём клуб даже не заработал на его переходе. Но частично это пошло на пользу – в команде выровнялась система зарплат, больше не было авторитета и центра притяжения сильнее, чем тренер.

В Лиге 1 всё дежурно, ПСЖ – с отрывом первый. Но вот в Лиге чемпионов команда рискованно близка к провалу. В шести турах парижане набрали только семь очков и продолжают идти вне зоны плей-офф. Коллектив проиграл в ключевых матчах – 0:2 от «Арсенала», 1:2 от «Атлетико», 0:1 от «Баварии». Только победы над «Зальцбургом» с «Жироной» упрощают ситуацию – а вот осечка с ПСВ (1:1) ещё может аукнуться.

Заполучили новую звезду – но это риск навредить клубу

Один из главных трансферов зимы – в активе «Пари Сен-Жермен». Клуб ухватил на тот момент главную звезду «Наполи» Хвичу Кварацхелию. Вингер в первый же сезон оформил чемпионский титул и стал одной из главных опций неаполитанцев в атаке, а после подтвердил свой статус. Парижане дали игроку возможность сделать шаг вперёд. Несмотря на более слабый чемпионат, ПСЖ имеет более внятные перспективы в ЛЧ , чем «Наполи». Плюс клуб более стабилен и готов предложить более выгодные условия.

И всё же парижане идут на большой риск. В вингере не было острой необходимости. На левом фланге и так очень хорош Барколя, а справа есть топ-исполнители Дембеле и Ли, может выйти Асенсио. Если и есть позиция, требующая внятного усиления, то это острие. Рамуш и Коло-Муани пока играют просто беззубо. Подписание Хвичи – головная боль для Энрике. Луису придётся думать, как распределить всех сильнейших по позициям.

Прошли зону турбулентности

Настоящим кошмаром для «горожан» было окончание 2024 года. За 14 матчей во всех турнирах «Сити» одержал лишь две победы. Это можно объяснить травмами, старением лидеров и календарём – при этом разгромы от «Спортинга», проблемного «Тоттенхэма», ничьи с «Фейеноордом», «Пэлас» и «Эвертоном» ничем не объяснить.

На этом фоне «Ман Сити» вывалился из первой пятёрки Премьер-Лиги и оказался на 22-м месте в таблице Лиги чемпионов (всё ещё в зоне плей-офф – но критически близко к границе). К счастью для «Сити», провальный отрезок остался в 2024 году – 2025-й начался с четырёх побед в пяти матчах, причём двух разгромов (6:0 с «Ипсвичем» и 8:0 с «Солфорд Сити»). Всё же лучше, чем ничего.

Поединок с ПСЖ – индикатор состояния «Сити»

Одним из главных в январе для «Сити» будет поединок с ПСЖ . Уверенная серия в начале месяца – это, конечно, хорошо. Коллектив истерзали поражения, теперь есть хоть какой-то повод для оптимизма. Только на этом отрезке «горожане» не встречались с соперниками своего уровня. Громили аутсайдеров АПЛ и любительский клуб.

Чтобы можно было сказать, что чёрная полоса пройдена, надо обыграть другой топ-клуб. Завтра такая возможность появится в матче с ПСЖ , следом предстоит домашняя игра против «Челси».

Тяжелейшее испытание Гвардиолы

В карьере Пепа это, пожалуй, самое серьёзное испытание. Испанский менеджер ещё не видел, как выстроенная им и доведённая до автоматизма система рушится у него же на глазах. И было видно, как болезненно Гвардиола переживает эти моменты. Специалист расцарапывал себе лоб, сообщалось, что у него появились проблемы с пищеварением, сном, кожей и психологическим здоровьем на фоне спада команды. Также были инсайды, что Пеп перестал отвечать на звонки, отключил телефон и начал запираться в офисе.

Руководство «горожан» доверяет тренеру, который привёл клуб к величайшим достижениям в их истории. Но, кажется, сам испанец не уверен, что ему дадут отработать контракт до конца. В конце концов, специалист развёлся с женой, с которой на протяжении 30 лет состоял в отношениях.

Пепу доверяют – иначе бы не было трансферов

И всё равно в клубе не намерены думать о тренерской рокировке. Боссы постоянно оказывают знаки доверия специалисту. Когда серия поражений достигла пяти матчей, «небесно-голубые» объявили о продлении контракта с Пепом до 2027 года.

Позднее стали появляться инсайды, что «горожане» готовы провернуть крупную трансферную кампанию, чтобы поддержать наставника. В январе Гвардиоле уже привезли защитника Хусанова, молодого центрхава Рейса, готовят трансфер форварда Мармуша. Это – лучший знак доверия, который может последовать от руководства.

Столкновение молодых грандов

Длительное время ПСЖ и «Ман Сити» считали клубами одного пошиба. Новые топ-клубы без истории, получившие свой статус благодаря деньгам шейхов. Только «горожане» – более глобальный и успешный проект. К тому же «Сити» в итоге взял ЛЧ , а парижане продолжают мучаться.

Да и в личных встречах преимущество – за «Ман Сити». Четырежды за семь игр победа доставалась англичанам, в том числе в двух поединках полуфинала ЛЧ -20/21. Единственная победа парижан датируется 29 сентября 2021 года.