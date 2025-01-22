«Бавария» – теневой фаворит Лиги чемпионов. Исчерпали лимит осечек и ставят на опыт игроков

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вчера, 22:00

Важно победить в Роттердаме.

Изначальные фавориты провалились в таблице

У нового формата Лиги чемпионов диковинные текстуры. Позволяют воображению разыграться. Изначально на основе 50 000 симуляций получили фаворита турнира – «Манчестер Сити». Вероятность их победы была оценена в 25.3 %. Следом шел действующий обладатель кубка «Реал», 18.2 %. На данный момент перед матчами седьмого тура команда Гвардиолы на 24-й строчке. Последнее место для попадания в плей-офф. А «Реал» 22-й, но тоже может улучшить свое положение, если дома переиграют скромный «Зальцбург».

Фаворитам тяжело будет финишировать в группе лидеров. А вот «Бавария», которой суперкомпьютер выдал 4.1 %, сегодня может подскочить с двенадцатого матча в первую пятерку. При хорошей разнице мячей могут стать третьими в таблице после «Ливерпуля» и «Барселоны», чьи шансы на победу в сезоне Лиги чемпионов тоже оценивали весьма низко. Тяжело оставлять прогнозы в турнире, где даже «Бавария» проиграла дважды. Уступили каталонцам, пережили унижение 4:1 в Испании. И проиграли «Астон Вилле» Эмери.

Компани жертвовал результатами в отдельных матчах ради высшей цели? Ответ в статистике «Баварии». В Бирмингеме отличился лишь Дуран, колумбийский форвард удачно вышел на замену. Чемпиону мира Эмилиано Мартинесу пришлось вступать в игру семь раз против двух спасений чемпиона мира Нойера, допустившего ошибку. В Барселоне тоже был необычный матч. «Бавария» владела мячом 60 % времени против команды бывшего тренера Флика. Хет-трик Рафиньи и гол Левандовского стали уроком, но немцев не сломали.

Теперь, когда у многих богатых клубов неприятности и поражения в разных турнирах, в Мюнхене смогли успокоиться и начали побеждать. «Бавария» обыграла «Бенфику», ПСЖ и «Шахтёр». Не удалось забить много самым сложным из соперников. Зато парижан переиграли ещё в равных составах до удаления Дембеле. А от португальских «орлов» не пропускали 4 гола, как вчера «Барселона». Все в Лиге чемпионов, кроме «Ливерпуля», теряли очки. Поражения «Баварии» не мешают смотреть на общую картину и фиксировать козыри.

У «Баварии» семь победителей Лиги чемпионов

Как показывают успехи «Реала», который на характере заходил в финалы рядом с годами, когда всё получалось, опыт невероятно важен в еврокубках. Даже в соседней Лиге Европы часто выигрывала «Севилья», полагаясь на умение драться в матчах на вылет. «Баварию» нельзя назвать невероятно успешной в таких баталиях. Почти всегда в решающий момент находят повод не выйти в финал. Было лишь одно исключение за последние годы. Тогда Флик обыграл ПСЖ в решающем поединке. Но Компани учитывает те осечки.

У «Баварии» остались Киммих, Дэвис, Нойер, Гнабри, Горецка, Мюллер и Коман. Семь футболистов побеждали с Фликом. Защитники Упамекано и Ким пришли позже. Мусиала дебютировал после успеха Флика. А Кейн присоединился одним из последних. Но речь о футболистах высокого класса. В оптимальном составе и состоянии «Бавария» легко поддерживает победные серии. Начали с шести побед подряд. Дальше Компани встретил первые неудачи. И ответил новой серией успехов – семь побед после разгрома в Барселоне.

Недавно «Бавария» допустила вылет из Кубка Германии. Нойер получил первую в карьере красную карточку. Уступили «Байеру» Алонсо, еще одному лидеру сезона в Лиге чемпионов. Также была выездная осечка против «Майнца». «Бавария» попалась на классическую приманку для грандов. Владели мячом, но нанесли один удар в створ чужих ворот. У соперника было четыре попытки. Поражение 1:2 позволило подкормить чемпионскую интригу в Бундеслиге. Но фавориты сезона открыли новую серию победных матчей.

«Лейпциг» и «Хоффенхайм» получили от «Баварии» по пять голов. Команда тренера Компани не всегда настолько успешна на выезде. В Роттердаме против «Фейеноорда» должны вести по-хозяйски, но бельгийский тренер «Баварии» прекрасно знает о козырях соперника. Венсан смотрел матч «Манчестер Сити» против голландцев. Команда Гвардиолы вела 3:0, в итоге получили ничью. Немцам после поражения от «Астон Виллы» и «Барселоны» нельзя повторять за клубом из Манчестера. Сегодня устроит только победа.

В Мюнхене многим нужен успех в крутом турнире

Когда говорим о Кейне, то ему подходит любой трофей. Опытный форвард сборной Англии на взрослом уровне не взял ни одного титула. Кубок Германии снова уплыл, а в Суперкубке играли «Байер» и «Штутгарт». Ставка на серебряную салатницу в Бундеслиге, где «Бавария» на четыре очка опережает клуб из Леверкузена. Также у Компани есть желание далеко забраться в Лиге чемпионов. Здесь после «Фейеноорда», который тоже претендует на плей-офф, «Баварии» останется поединок против аутсайдера «Слована».

В этой Лиге чемпионов немцы забили 9 мячей в ворота «Динамо» Загреб. Вряд ли в последнем туре, если Компани применит ротацию, повторят невероятный результат. Но факт, что в непростом для многих грандов сезоне у «Баварии» есть силы на подобные представления, заставляет ценить их сильнее, чем это сделал осенью алгоритм оценки фаворитов. Сейчас суперкомпьютер ставит на успех «Ливерпуля». У англичан семь побед в семи матчах, идеальный результат после матча с «Реалом» и «Байером».

Салах поднялся в десятку самых результативных нападающих в истории Лиги чемпионов. Кейна там нет по понятным причинам, пропускал сезоны с «Тоттенхэмом». А вот Томас Мюллер на четыре гола выше Мохамеда. Учитывая статистику, «Баварию» зря недооценивают. Рядом с ПСЖ и «Барселоной» по качеству моментов в национальной лиге, хотя сыграли чуть меньше матчей в чемпионате, чем каталонцы в Ла Лиге. Клуб из Мюнхена первый по забитым мячам в топ-5. По ударам соперников «Бавария» тоже лучшая.

Ещё немцы первые по своим ударам и владению мячом. Есть смысл признать ошибку при оценке. Выбор в пользу Компани без опыта тренерской работы с коллективами больших звезд, вызывал скепсис. Но бельгиец оказался смышленым. Первый в Бундеслиге. Будет среди лидеров в Лиге чемпионов, если обыграет голландцев и словаков. В отдельно взятом матче «Бавария» может начудить. В этом они как голкипер Нойер. Вот только у Мануэля, как и у его команды, в десятки раз больше невероятно удачных игр.