Отказника из «Динамо» оштрафовали и заставили вернуться. Клубу снова не помог директор Бувач

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сегодня, 18:07

Агент футболиста тоже просчитался.

Бителло планирует вернуться в Бразилию

Не бывает открытых конфликтов, в которых футболист не меняет отношение к руководству своего клуба. Бителло испугался наказания от ФИФА , поэтому вернулся. Но бразилец недоволен поведением «Динамо» на переговорах с «Богафого», куда пытается уйти. При этом с его стороны есть посредник, который организовал данный скандал. Ссорились в футболе, как обычно, из-за денег. Все остальные аргументы приплели, чтобы позиции сторон смотрелась солиднее.

Агенты всегда ведут переговоры с клубами, когда футболист улучшает свою форму и начинает приносить пользу. У «Динамо» контракт с Бителло до 2028 года, но у него низкая для клуба зарплата. Захотел заметную надбавку после 8 ассистов в первой части сезона РПЛ . Бителло в тройке лучших создателей моментов в дивизионе наравне с Барко из «Спартака», выше только Батраков из «Локомотива». Вот только в этой истории неграмотно действовали все её стороны.

Во-первых, у тренера Лички нет влияния, раз один из самых талантливых игроков отказался прилететь на сборы. Значит, Бителло не уважает наставника. Переговоры о новом контракте или уходе могли идти с игроком в составе. Хавбек пропустил две недели занятий и прибыл в непонятной форме. Во-вторых, некрасиво поступил Бителло. Понятно, что пожалел об упущенной возможности играть в Лиге чемпионов за «Фейеноорд». Но в «Динамо» получил ценный опыт.

Решение не приезжать на сборы, пока из клуба не разослали во все бразильские клубы письма, что не разрешают агенту Бителло вести переговоры, показывает незрелость самого игрока. В-третьих, в этой истории совсем не вызывает доверия агент Майкл Портела. Давно и безуспешно пытался найти Бителло новый клуб. Мечтает получить свои комиссионные при трансфере. А затем разозлил «Динамо», когда потребовал не просто новую зарплату игроку, а процент себе.

В-четвертых, в щекотливой ситуации крайний непрофессионализм снова проявил Бувач, директор московского клуба. Нельзя допускать громкие скандалы, вроде неявки игрока на сборы. Желько также провалил ряд других важных задач, о которых расскажем чуть позже. А пока фиксируем, что для «Динамо» возвращение Бителло ничего не меняет. Даже если останется до лета, то планирует уход после переговоров с «Ботафого», где с ним будут Артур и Вендел.

«Динамо» подставили зарплаты в «Зените»

Уверены, в клубе боятся, что после Бителло надбавку потребуют остальные звезды. А бразилец завелся, когда узнал доходы Клаудиньо и Вендела в «Зените». Для футболиста за 10 миллионов евро новичку «Динамо» предложили средний оклад. Угальде в «Спартаке» дали 1.7 млн евро, не зная, сможет ли забивать в РПЛ . А бразильцу выдали 1.2 млн евро. Когда Бителло узнал, что Артуру в «Зените» за скамейку платят в два раза больше, то запланировал переговоры.

В 25 лет бразилец захотел получать достойный оклад по меркам РПЛ . Также Бителло посчитал, что мало зарабатывает, когда узнал зарплаты Карраскаля, Чавеса и Лаксальта, с которыми общается. Бразилец выяснил, что минимум у семи человек в заявке оклад выше. Причем там не только капитан Бальбуэна и опытный Фомин. Учитывая перспективность и молодость, Бителло хотел войти в тройку по зарплате. Логичное требование, но обставили всё неграмотно.

Впрочем, не стоит упускать из виду важную деталь в скандале. Даже требуя у «Динамо» новую зарплату, Бителло точно планировал скорый уход в другую лигу. В клубе ему многое нравится. О парне отзываются, как о профессионале. Не пьет, не гуляет, любит возиться с мячом в центре поля. А вот РПЛ игроку не нравится. Нет выхода в еврокубки. Сложная логистика. Бителло ведь как Неймар по физическим данным, а не Роберто Карлос с базуками вместо ног.

Бителло к концу сезона всегда устает из-за перелетов и жестких встреч с защитниками. Боится нарваться на серию травм. Так что уход из РПЛ , даже с учетом симпатии к «Динамо», футболист давно допускал. Другое дело, что директор Бувач не в состоянии обеспечить трансфер одного из самых ярких диспетчеров лиги с хорошей статистикой и перспективами в сильный клуб Бундеслиги, Серии А или Ла Лиги. Бителло в итоге доверился бразильским командам.

Бувач не закрывает кадровые потребности клуба

Через несколько дней исполнится пять лет с момента прихода Желько на пост спортивного директора «Динамо». Скандал с Бителло и демарш игрока далеко не единственный прокол известного специалиста. Понятно, что из «Динамо» постарались подать выгодную им версию. Будто в клубе все гении трансферов. Бителло якобы сохранил мотивацию, но при этом нарвался на штраф за неявку на сборы. Проще говоря, во всём виноват лишь агент.

Посредники являются злом в футболе. Не устаем об этом говорить. Но Бувач тоже много раз действовал в ущерб клубу. Вот у него точно огромная зарплата. Поэтому бывший ассистент Клоппа не уехал из Москвы. И власть тоже любит, так как владельцы «Динамо» не вмешиваются в его работу. Решение не отпускать Бителло в «Ботафого» под предлогом процедуры трансфера не назвать гениальным, Бувач запоздал с выгодной сделкой.

Желько не выбил из «Ботафого» 20 миллионов евро с первым траншем в размере 8 миллионов, чтобы сразу найти Бителло замену зимой. Также запустили слух, что не будут искать диспетчера. С оттяжкой на левый полуфланг могут сыграть три разных игрока: Карраскаль, Гагнидзе и Окишор. Последний стал загадкой от Лички. Почему наставник не пускал на поле юного и невероятно одаренного воспитанника? И это не единственный вопрос.

Бувач не сумел вовремя продать Карраскаля с проблемами с дисциплиной и перепадами формы. Не заработали на Фомине, когда был интерес из Германии. Не подписали Глебова, сделка заглохла. Тюкавин, хотя речь об официально лучшем игроке прошлого сезона РПЛ , не принес 30-35 млн евро. Бувач не зарабатывает. Также не привез в клуб ведущего перспективного центрального защитника, а оборона была слабым местом.

Мексиканский хавбек Чавес едва не ушел зимой. Передумал, когда родился сын. А на подходе роды российской подружки Карраскаля. Молодые родители в футболе не всегда могут сохранить форму. Тюкавин как живой пример. Ветерана Дасу хотят отпустить, но Бувач не помог правому защитнику найти новую команду. Сейчас у «Динамо» слишком много иностранцев. Тяжело подписать сильного латераля, пока в заявке Даса.