Антон Миранчук тренируется в общей группе «Сьона» без ограничений

Президент «Сьона» ответил на вопрос источника о состоянии здоровья полузащитника .

3 января швейцарская команда отправилась на недельный сбор в Марокко. Ранее российский футболист пропустил 6 матчей клуба из-за травмы.

Антон Миранчук здоров. Он тренируется с командой в общей группе без ограничений.