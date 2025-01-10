Антон Миранчук тренируется в общей группе «Сьона» без ограничений

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос источника о состоянии здоровья полузащитника Антона Миранчука.
3 января швейцарская команда отправилась на недельный сбор в Марокко. Ранее российский футболист пропустил 6 матчей клуба из-за травмы.
Антон Миранчук здоров. Он тренируется с командой в общей группе без ограничений.
Захарян и Миранчук вообще играть не хотят, Кузяев, Чалов, Сафонов тоже не утруждаются
Захарян и Миранчук вообще играть не хотят, Кузяев, Чалов, Сафонов тоже не утруждаются