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Антон Миранчук тренируется в общей группе «Сьона» без ограничений

вчера, 13:31

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос источника о состоянии здоровья полузащитника Антона Миранчука.

3 января швейцарская команда отправилась на недельный сбор в Марокко. Ранее российский футболист пропустил 6 матчей клуба из-за травмы.

Антон Миранчук здоров. Он тренируется с командой в общей группе без ограничений.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:59
Неужели вышел на поле?! Это обязательно надо отметить как большое событие.)
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 14:02
Успехов Антоту!
протон
протон
вчера в 13:57
Похоже наши футболисты освоили схему как жить в Европе, получать зарплату и не напрягаться.
Захарян и Миранчук вообще играть не хотят, Кузяев, Чалов, Сафонов тоже не утруждаются
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