Бителло появился на тренировке «Динамо»

1737887558

сегодня, 13:32

Бразильский полузащитник присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре.

Московский клуб опубликовал фото игрока на тренировке, подтвердив его участие.

Напомним, что 13 января команда вышла из отпуска, однако Бителло тогда не прибыл в расположение клуба.