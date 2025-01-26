Бителло появился на тренировке «Динамо»

Бразильский полузащитник Бителло присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре.
Московский клуб опубликовал фото игрока на тренировке, подтвердив его участие.
Напомним, что 13 января команда вышла из отпуска, однако Бителло тогда не прибыл в расположение клуба.
Любопытно, как его встретят болельщики.))) Ну и конечно, ты прав, если уже случилось, а это надо признать серьезно, то безусловно- это только начало истории, с неприличным концом...
Любопытно, как его встретят болельщики.))) Ну и конечно, ты прав, если уже случилось, а это надо признать серьезно, то безусловно- это только начало истории, с неприличным концом...
Надолго ли? Нет никакой гарантии что в следующий раз Бителло вернётся.
Раз уже прецедент был.
Надолго ли? Нет никакой гарантии что в следующий раз Бителло вернётся.
Раз уже прецедент был.