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Бителло появился на тренировке «Динамо»

сегодня, 13:32

Бразильский полузащитник Бителло присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре.

Московский клуб опубликовал фото игрока на тренировке, подтвердив его участие.

Напомним, что 13 января команда вышла из отпуска, однако Бителло тогда не прибыл в расположение клуба.

Бителло появился на тренировке «Динамо»

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Все комментарии
n23fz9xhkqyy
n23fz9xhkqyy
сегодня в 14:39
Теперь будет исправлять свои грехи и исправляться
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 14:26
Привет, Валера!!!
Любопытно, как его встретят болельщики.))) Ну и конечно, ты прав, если уже случилось, а это надо признать серьезно, то безусловно- это только начало истории, с неприличным концом...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:06
Припугнули его.... вот он и вернулся...:)))))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:55
Возвращение блудного сына.
Надолго ли? Нет никакой гарантии что в следующий раз Бителло вернётся.
Раз уже прецедент был.
Гость
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