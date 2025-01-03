Роналду показал фотографии с первых тренировок в 2025 году

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал фотографии с первых тренировок в новом календарном году, выложив снимки в социальной сети X (ранее Twitter).
«Возвращаемся к работе», — подписал фотографии опытный футболист.
никак !! Другое дело Футбол, здесь надо чувствовать Землю матушку,
всеми фибрами души,всеми точками опоры,не раскатишься сразу на два-три метра!!! Я за трудягу-работягу Рона бокал поднимаю,приятно
на послушные мышцы глянуть,здоровья,так держать!!!
никак !! Другое дело Футбол, здесь надо чувствовать Землю матушку,
всеми фибрами души,всеми точками опоры,не раскатишься сразу на два-три метра!!! Я за трудягу-работягу Рона бокал поднимаю,приятно
на послушные мышцы глянуть,здоровья,так держать!!!