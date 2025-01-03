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Роналду показал фотографии с первых тренировок в 2025 году

сегодня, 14:01

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал фотографии с первых тренировок в новом календарном году, выложив снимки в социальной сети X (ранее Twitter).

«Возвращаемся к работе», — подписал фотографии опытный футболист.

Роналду показал фотографии с первых тренировок в 2025 году

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Все комментарии
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:56
...да вот,одно дело Хоккей, там без умения рулить на железе
никак !! Другое дело Футбол, здесь надо чувствовать Землю матушку,
всеми фибрами души,всеми точками опоры,не раскатишься сразу на два-три метра!!! Я за трудягу-работягу Рона бокал поднимаю,приятно
на послушные мышцы глянуть,здоровья,так держать!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:48
Пора подумать о новых трофеях - давненько Роналду их не завоёвывал. Желаю Криштиану новых побед и титулов!!! Вот когда нужны будут фотографы. Мне кажется, что Роналду ещё не насытился и готов к борьбе на футбольном поле. Удачи ему!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:12
Пиар никто не отменял.... особенно это касается Рона...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:06
Ну работать Рон любил!Тут не поспоришь
Гость
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