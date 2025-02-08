Вместо Шахина пригласили провал «Баварии». «Боруссия» рискнула с тренером – и это может сработать

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вчера, 21:57

Ковач – в своей стихии.

Дортмундцы намучались с Нури Шахином. Выбор поддавался логике – выбрали специалиста, который длительное время выступал за «чёрно-жёлтых», будучи игроком. Клуб ему знаком, в плане самоотдачи на Нури можно было положиться. Плюс в прошлом это был довольно умный полузащитник. Но была загвоздка, которая перечёркивала любые козыри – у специалиста минимум опыта тренерской работы.

Оправдалось знакомое правило – не каждый маэстро на поле переносит свой талант в тренерское ремесло. «Боруссия» под руководством Шахина – образец непостоянства. Лихая в атаке, но беспомощная в защите. Плюс лихачество – только эпизодическое. Кроме того, нестабильность и неэффективность тренера – матч ЛЧ с «Реалом» показал, что своими решениями Нури вполне может сделать только хуже.

Отставка экс-футболиста дортмундцев напрашивалась – и вместо него привели Нико Ковача. У менеджера не лучшая репутация – но «чёрно-жёлтым» специалист отлично подходит. Обозначим основные причины.

Больше подходит клубной философии

О принципах Нури сказать хоть что-то очень сложно – это сырой специалист, который не сформировал систему своей работы. Из набросков – желание играть в атаку, желательно позиционную. Шахин в этом плане мог подойти «Боруссии», но при нём команда играла слишком оголтело. Были разгром «Фрайбурга» (4:0), яркие 4:2 с «Бохумом», «Хайденхаймом». Проблема в том, что такие матчи получались не с грандами. «Байер» показал, что в этом нет ничего хорошего для «Боруссии» – последние побежали отыгрываться с 0:2 к восьмой минуте. Сыграй они зрело, не было бы проблем.

Что касается Ковача, это более гибкий и прагматичный специалист. Он не будет ввязываться в необязательную перестройку, и обладает навыком выстраивать свою структуру. Менеджер предпочитает вертикальный футбол, быстрое развитие атак – никто не будет мучать позиционкой игроков, которые заточены на контратаки. Состав «Боруссии» ориентирован именно на быстрые выпады – и поэтому с Ковачем, скорее всего, установится взаимопонимание.

Хватает опыта

Опять же, Нури ещё может раскрыться как тренер в будущем, но сейчас его назначение в немецкий топ-клуб было слишком преждевременным. Ковач в разы опытнее. Самое главное – он вырос как тренер в Бундеслиге, а значит, отлично знает этот чемпионат. Он успел потренировать «Айнтрахт», работал в «Баварии» – работал с игроками разного калибра (от скромных работяг до придирчивых звёзд). Первым масштабным проектом для менеджера стал франкфуртский клуб – Нико сделал из него участника еврокубков. Но главное – опыт в «Баварии» и «Монако».

Лучше он, чем тен Хаг

У «шмелей» было не так много вариантов, чтобы придираться к Ковачу как потенциальному кандидату. Альтернатива – Майк Тулльберг, Урс Фишер, Эрик тен Хаг. Каждый вариант – так себе. Урс не имеет опыта в гранде топ-чемпионата, кульминацией тренерской карьеры стал берлинский «Унион». «Кот в мешке» – просто чуть лучше, чем Шахин. Тулльберг – тот же Нури, просто в другом обличии, те же риски, та же вероятность провалиться.

Тен Хаг – вообще отдельный разговор. У голландца был ряд достоинств. Он показал феерический результат в «Аяксе», даже заговорили, что клуб реально может снова превратиться в полноценный гранд. И первый год в МЮ подтверждал топ-статус тренера. Только потом вылезли недостатки. Инцидент с Санчо показал, что ЭТХ упрямый до остервенения, кейс с Антони и Рэшфордом – что не ко всем он справедлив и объективен (обоих надо было выгонять гораздо раньше). Комментарии о победе в Кубке Англии и Кубке Лиги – что он не способен адекватно воспринимать эффективность своей работы.

Ковач – хоть и не лишённый риска выбор, зато он не так опасен для климата в команде. И его выбор оправдан.

«Тёмные лошадки» – его стихия

Период в «Баварии» показал, что Ковачу доверили европейский гранд слишком рано – и в плане стилистики велик риск, что он вообще на этот уровень не поднимется. При хорвате у мюнхенцев было достаточно проблем. Гегемонию они не упустили – но в сезоне-18/19 титул взяли на тоненького (блеснуть могла «Боруссия»), плюс вылетели из ЛЧ уже в 1/8 финала. На следующий сезон к ноябрю оказались на третьем месте – тогда Нико отправили в отставку.

Главное – от футбола Ковача болельщики «Баварии» плевались. Хорват не умел играть в позиционную атаку и стремился упростить структуру, сделать футбол вертикальным. Играть вторым номером и забивать в контратаке, используя свободное пространство. Это и показывает, что философия Ковача идёт вразрез с философией топ-клубов.

В то же время это значит, что он неуспешен только в работе с грандами. С середняками тоже не выходит – проверено «Вольфсбургом». Зато если дать менеджеру команду с неплохими ресурсами и качественной селекцией, но без давления чемпионскими амбициями и определённым стилем, то он способен дать результат. «Айнтрахт» специалист вывел в еврокубки, с «Монако» вернулся в тройку Лиги 1.

Фокус – на Гиттенсе и Адейеми

У дортмундцев всегда должны быть футболисты на продажу. Желательно такие, как Санчо, Холанд, Беллингем – те, на ком можно заработать неприлично много. Сейчас с этим тяжелее, но пара потенциально крупных активов есть. В первую очередь стоит обращать внимание на фланги атаки. В вертикальной структуре Ковача они сыграют важную роль. Тут – молодые Карим Адейеми и Джейми Гиттенс. Карим не пригодился академии «Баварии» и отправился гулять по другим клубам, добрался до «Зальцбурга», который летом 2022 года получил за игрока 30 млн евро от «Боруссии». Проблема в том, что с тех пор Адейеми не сделал рывок в качестве. К тому же добавились мышечные травмы. В текущем сезоне у Карима – два гола и три ассиста в 11 матчах Бундеслиги. Ковач способен доставать из таких исполнителей больше.

У Гиттенса ситуация принципиально иная. У него нет проблем с прогрессом в «Боруссии». Пришёл сюда юниором из академии «Ман Сити», дорос до основы. На второй сезон закрепился, в текущем стал полноценным лидером. За 20 игр чемпионата у Джейми – семь мячей и шесть голевых, так что это заметная фигура. Ей нужен просто решающий рывок – разрывной сезон, после которого европейский гранды достанут кошельки (свои аппетиты дортмундцы показали). Опять же, работа Ковача.