Тренер признал, что его команда не заслужила победу. Честный Ираола создал грозу фаворитов

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сегодня, 21:25

Чудо из чудес – наставник, который не ноет.

Андони Ираола всегда был бойцом

Баск связал футбольную жизнь с «Атлетиком» из Бильбао. Играл за первую команду 12 лет. Правый защитник, который мог занять место в опорной зоне, запомнился трудолюбивым игроком. Пиком стал финал Лиги Европы, но не повезло с соперником. «Атлетик» Бьелсы встретил мощный «Атлетико» Симеоне. Туран, Куртуа, Годин, Хуанфран и Фалькао победили. Фаворит забил три безответных мяча в Бухаресте в ворота команды Ираолы. Андони провел матч на правом фланге. А через несколько лет капитан «Атлетика» оказался в Нью-Йорке.

В одном из матчей у клуба «Нью-Йорк Сити» в центре поля бегали Пирло, Ираола и Лэмпард. Примечательное трио. Кто мог подумать, что здесь будет два бездарных тренера и один великолепный? Кто мог подумать, что великолепным окажется Ираола? Андони не спешил сразу тренировать опасные для молодого специалиста клубы. Работал на Кипре, тренировал слабые команды в Испании. Поработал с «Райо Вальекано». А когда в «Борнмуте» поняли, что нужен наставник масштаба Эдди Хау, легенды «вишенок», то пригласили испанца.

Ираола не сразу прижился. В первом сезоне пришлось страдать. После поражения от «Манчестер Сити» со счетом 1:6 снова заговорили об увольнении испанца. Хватало причин. К тому моменту выиграл с «Борнмутом» всего три из четырнадцати поединков. Более того, две победы случились в Кубке Лиги. После одиннадцати туров в АПЛ «Борнмут» шел на вылет из АПЛ . У многих владельцев клубов сдали бы нервы. Отметим в этой ситуации 80-летнего главу «Борнмута» из Техаса. Старик Уиллиам Фоули поверил в испанца, не стал увольнять беднягу.

И спустя год с небольшим «Борнмут» на восьмой строчке в таблице АПЛ . Ираола набрал на шесть пунктов больше, чем год назад. Сейчас «вишенки» выше богатых клубов, вроде «Тоттенхэма» и МЮ , а также опережают крепких середняков – «Вест Хэм» и «Брайтон». Прекрасные промежуточные результаты. Они ничего не гарантируют, ведь можно с зоны вылета подняться к вершине, а потом опуститься обратно. Но если Ираола продумал запасные схемы ведения игры весной, то как минимум о вылете из высшей лиги скромный клуб может не переживать.

Тренер строит грамотную команду

Чистая работа Ираолы в Англии заставила «Реал» обратить на него внимание. Анчелотти, напомним, тренировал «Эвертон» без особых успехов, пока не вернулся в Мадрид за новой порцией победы в Лиге чемпионов. Ираола может проиграть другим претендентам. Зато молодой наставник выделяется грамотностью и честностью. Хотя «Борнмут» сравнял счет против «Челси», сыграли 2:2, после матча Андони заявил, что его команда не заслужила победу. Сам успех в виде ничьей можно поставить под сомнение, поздно включились.

Также Ираола, хотя не может использовать восемь травмированных игроков, не ноет, что нельзя побеждать, если у клуба полный лазарет. В том числе вне игры футболисты основы. На фоне потерь Андони с подопечными собрал серию из 10 матчей без поражений во всех турнирах. «Борнмут» в новом сезоне побеждал дома «Арсенал» с разницей 2:0. Обыгрывали «Манчестер Сити». Не проиграли «Челси» и «Астон Вилле». Громили «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и побеждали «Тоттенхэм». Прекрасный послужной список.

«Вишенки» не всегда круто играют с аутсайдерами и середняками. Но даже им в последние месяцы не уступали. Секрет в грамотной работе в обороне и компактности. Ираола предложил инсайдам смещаться в центр, перекрывая выход соперника в атаку. Форвард прессингует центральных защитников соперника со стороны сильной ноги, не давая разыгрывать мяч вертикально. Узкое расположение в схеме «вишенок» загоняет соперников на фланги. А там есть Смит справа и Керкеж слева, молодой венгр уже среди героев сезона АПЛ .

Также большие клубы присматриваются к центральным защитникам «Борнмута». Забарного знают, украинский оборонец заметно вырос за последнее время. Илье 22 года, поэтому может пойти в состав одного из грандов в АПЛ или за пределами лиги. А в последних матчах удивил 19-летний голландский испанец Дин Хёйсен. Выбрал «Красную фурию», может смело именовать себя одним из самых талантливых юных центральных защитников Европы. Дин оказался вместе с Ямалем и другими юными звёздами в центре футбольного внимания.

«Вишенки» нуждаются в усилении

«Борнмут» играет симпатично. У них будут поражения в ближайшие месяцы, не претендуют на прорыв в стиле «Ноттингем Форест». Зато у игроков есть мотивация. Атакующий хавбек Клюйверт и форвард Кепа уже пробовали себя в грандах. Но для многих героев «вишенок» сезона будет прорывным. А если последуют кадровые потери, то надо планировать трансферы для компенсации. Также Ираола говорит, что команде нужен сильный центральный нападающий, ведь бразилец Эванилсон сломал ногу.

Травм много, но команда молодых ребят держится. Ираола понимает, что чем дольше «Борнмут» без поражений, тем проще заявить о себе. Но впереди опасные соперники. Сыграют с лидерами АПЛ , командами Слота и Эшпириту Санту. Впрочем, на «вишенок» не давят. Из них не сделают варенье, можно спокойно играть в свой разрушительный и эффективный футбол. Хладнокровие тренера и коллектива подкупает. Приятно, что руководство клуба дало Ираоле время. Классно, что скауты угадывали.

Центрбек Забарный, латераль Керкеж и левый вингер Семеньо легко могут принести «Борнмуту» хорошие деньги летом. Вырастет в цене испанский защитник Хёйсен. Хотя Клюйверт и Тавернье тоже не старые игроки. В команде настолько здоровая атмосфера, что даже вратарь Аррисабалага часто выручает и радует. Но для развития нужны новые трансферы. Грамотно потратят деньги – продолжат радовать фанатов даже без Забарного и Керкежа. Хотя терять ключевых игроков в обороне всегда опасно для середняка.

Секрет тактики Ираолы связан именно с расположением четверки обороны и реакцией атакующей группы в прессинге. «Борнмут» можно сломать изнутри, если в какой-то момент истощат психические силы. Когда в лазарете столько игроков, то оставшиеся работают на износ. Всегда опасная стратегия. Требует от людей предельной концентрации, такая ситуация вредна для здоровья. А поскольку у «вишенок» низкий средний возраст основы, то идут над обрывом. Невзирая на молодость лидеров, «Борнмут» очаровал.