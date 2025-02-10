«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, который состоится 11 февраля 2025 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» с большой долей вероятности потеряют чемпионство в Англии, поэтому все силы могут бросить на Лигу чемпионов и попытку в ней победить. Уже на этой стадии их ждет действующий победитель турнира и постарается в Англии создать перед командой Пепа Гвардиолы неразрешимые задачи. Матч является центральным в этот игровой день и рекомендуется к просмотру.

8 февраля «Манчестер Сити» добыл победу в кубке ФА над «Лейтон Ориент» (2:1), а второго числа без шансов проиграл в АПЛ «Арсеналу» (1:5).

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб не смог победить в последних матчах чемпионата, но это нельзя назвать кризисом, вероятнее всего «Реал» допустил осечки из-за своей не лучшей дисциплины в обороне. В Лиге чемпионов команда играет совсем по-другому и способна отыграться в счете с любым соперником, что не раз доказывала. Гости постараются добыть приемлемый результат в Англии и с запасом прочности ехать к себе домой на ответную встречу.

5 февраля «Реал» Мадрид вырвал победу в кубке страны у «Леганеса» (3:2), а восьмого числа поделил очки с «Атлетико» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 2.3

Ничья – 3.9

Победит «Реал» Мадрид – 2.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

«Горожане» победили в семи из десяти последних поединках во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей мадридского «Реала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти личные встречи команд между собой закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. «Манчестер Сити» слишком не уверен в своих силах, а «сливочные» очень профессионально умеют это использовать. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.