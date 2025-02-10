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«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:15
«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, который состоится 11 февраля 2025 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» с большой долей вероятности потеряют чемпионство в Англии, поэтому все силы могут бросить на Лигу чемпионов и попытку в ней победить. Уже на этой стадии их ждет действующий победитель турнира и постарается в Англии создать перед командой Пепа Гвардиолы неразрешимые задачи. Матч является центральным в этот игровой день и рекомендуется к просмотру.

8 февраля «Манчестер Сити» добыл победу в кубке ФА над «Лейтон Ориент» (2:1), а второго числа без шансов проиграл в АПЛ «Арсеналу» (1:5).

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб не смог победить в последних матчах чемпионата, но это нельзя назвать кризисом, вероятнее всего «Реал» допустил осечки из-за своей не лучшей дисциплины в обороне. В Лиге чемпионов команда играет совсем по-другому и способна отыграться в счете с любым соперником, что не раз доказывала. Гости постараются добыть приемлемый результат в Англии и с запасом прочности ехать к себе домой на ответную встречу.

5 февраля «Реал» Мадрид вырвал победу в кубке страны у «Леганеса» (3:2), а восьмого числа поделил очки с «Атлетико» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» – 2.3
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Реал» Мадрид – 2.9
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

  • «Горожане» победили в семи из десяти последних поединках во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей мадридского «Реала» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти личные встречи команд между собой закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. «Манчестер Сити» слишком не уверен в своих силах, а «сливочные» очень профессионально умеют это использовать. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:07
Не буду столь категоричен, сделаю осторожную ставку - ОЗ.
Гость
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