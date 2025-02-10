«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, который состоится 11 февраля 2025 года
«Манчестер Сити»
«Горожане» с большой долей вероятности потеряют чемпионство в Англии, поэтому все силы могут бросить на Лигу чемпионов и попытку в ней победить. Уже на этой стадии их ждет действующий победитель турнира и постарается в Англии создать перед командой Пепа Гвардиолы неразрешимые задачи. Матч является центральным в этот игровой день и рекомендуется к просмотру.
8 февраля «Манчестер Сити» добыл победу в кубке ФА над «Лейтон Ориент» (2:1), а второго числа без шансов проиграл в АПЛ «Арсеналу» (1:5).
«Реал» Мадрид
Мадридский клуб не смог победить в последних матчах чемпионата, но это нельзя назвать кризисом, вероятнее всего «Реал» допустил осечки из-за своей не лучшей дисциплины в обороне. В Лиге чемпионов команда играет совсем по-другому и способна отыграться в счете с любым соперником, что не раз доказывала. Гости постараются добыть приемлемый результат в Англии и с запасом прочности ехать к себе домой на ответную встречу.
5 февраля «Реал» Мадрид вырвал победу в кубке страны у «Леганеса» (3:2), а восьмого числа поделил очки с «Атлетико» в чемпионате (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 2.3
- Ничья – 3.9
- Победит «Реал» Мадрид – 2.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55
Статистика
- «Горожане» победили в семи из десяти последних поединках во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей мадридского «Реала» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти личные встречи команд между собой закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. «Манчестер Сити» слишком не уверен в своих силах, а «сливочные» очень профессионально умеют это использовать. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.