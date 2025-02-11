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«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:44
«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 11 февраля 2025 года

«Спортинг»

Португальский клуб провел много хороших поединков в Лиге чемпионов, однако мог все равно не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, «Спортинг» пробился в плей-офф и сыграет с нестабильной «Боруссией» Дортмунд, что дает неплохие шансы команде побороться за выход в следующую стадию турнира. Матч определенно будет интересным и рекомендуется к просмотру.

2 февраля «Спортинг» на своем поле обыграл «Фаренсе» (3:1), а седьмого числа поделил очки с «Порту» (1:1).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд готовится к смене тренера и предсказать дальнейшую игру клуба в ближайших матчах очень сложно. Вполне вероятно, что изменения освежат футболистов и они смогут создать серьезные проблемы португальскому сопернику. Поражение на выезде серьезно осложнит жизнь немецкому клубу и заставит его отыгрываться и нервничать уже на своем поле.

Первого февраля «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Хайденхайм» (2:1), а восьмого февраля команда проиграла на своем поле «Штутгарту» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спортинг» – 2.3
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 3.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.87
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» Дортмунд забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились победами «Боруссии»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что каждая из команд будет совершать ошибки и пропустит минимум по одному мячу в свои ворота.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:41
После ухода главного тренера в АПЛ, "львы" из Лиссабона предсказуемо стали порой терять очки и чаще проваливаться в защите.Но при этом забивать Спортинг не разучился. На своём поле португальцы обязаны атаковать и неоднократно огорчать вратаря соперников, ведь немцы сейчас находятся явно на спаде. Боруссия Дортмунд - это всегда одинаковый стиль а-ля "все в атаку, забьём много, а пропустить постараемся хотя бы на один гол меньше.
Гость
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