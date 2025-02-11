«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 11 февраля 2025 года

«Спортинг»

Португальский клуб провел много хороших поединков в Лиге чемпионов, однако мог все равно не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, «Спортинг» пробился в плей-офф и сыграет с нестабильной «Боруссией» Дортмунд, что дает неплохие шансы команде побороться за выход в следующую стадию турнира. Матч определенно будет интересным и рекомендуется к просмотру.

2 февраля «Спортинг» на своем поле обыграл «Фаренсе» (3:1), а седьмого числа поделил очки с «Порту» (1:1).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд готовится к смене тренера и предсказать дальнейшую игру клуба в ближайших матчах очень сложно. Вполне вероятно, что изменения освежат футболистов и они смогут создать серьезные проблемы португальскому сопернику. Поражение на выезде серьезно осложнит жизнь немецкому клубу и заставит его отыгрываться и нервничать уже на своем поле.

Первого февраля «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Хайденхайм» (2:1), а восьмого февраля команда проиграла на своем поле «Штутгарту» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 2.3

Ничья – 3.45

Победит «Боруссия» Дортмунд – 3.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.87

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Дортмунд забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились победами «Боруссии»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что каждая из команд будет совершать ошибки и пропустит минимум по одному мячу в свои ворота.