«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 11 февраля 2025 года
«Спортинг»
Португальский клуб провел много хороших поединков в Лиге чемпионов, однако мог все равно не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, «Спортинг» пробился в плей-офф и сыграет с нестабильной «Боруссией» Дортмунд, что дает неплохие шансы команде побороться за выход в следующую стадию турнира. Матч определенно будет интересным и рекомендуется к просмотру.
2 февраля «Спортинг» на своем поле обыграл «Фаренсе» (3:1), а седьмого числа поделил очки с «Порту» (1:1).
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд готовится к смене тренера и предсказать дальнейшую игру клуба в ближайших матчах очень сложно. Вполне вероятно, что изменения освежат футболистов и они смогут создать серьезные проблемы португальскому сопернику. Поражение на выезде серьезно осложнит жизнь немецкому клубу и заставит его отыгрываться и нервничать уже на своем поле.
Первого февраля «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Хайденхайм» (2:1), а восьмого февраля команда проиграла на своем поле «Штутгарту» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спортинг» – 2.3
- Ничья – 3.45
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 3.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.87
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»
- «Боруссия» Дортмунд забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились победами «Боруссии»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что каждая из команд будет совершать ошибки и пропустит минимум по одному мячу в свои ворота.