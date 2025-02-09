«Вилла» принимает разобранный «Тоттенхэм». У «львов» новая атака с лидером МЮ

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сегодня, 00:24

Маркус готов к дебюту.

Сильный сезон Эмери

В «Вилле» Унаи Эмери показывает неуклонный прогресс. В первом же сезоне он превратил серый клуб АПЛ в «тёмную лошадку», которая сносит соперника за соперником и поднимается в еврокубки. На второй год удалось укрепить свои позиции в чемпионате притом, что в Лиге конференций «львы» добрались до полуфинала. Теперь ставки ещё круче – «Вилла» бьётся в двух самых престижных турнирах в мире.

Команда неизбежно просела – это не европейские гранды, которым хватает глубины состава для игры на два фронта. «Вилле» пришлось адаптироваться к новым нагрузкам – и конечно это ударило по позициям в чемпионате (иногда даже выпадали из первой десятки). Но если копнуть глубже – команда ударно провела общий этап Лиги чемпионов и даже пробилась напрямую в 1/8 финала. Это с учетом того, что опытнейшим «Ман Сити» и «Реалу» придётся начинать со стыкового раунда. А в чемпионате отставание от первой пятёрки составляет всего четыре очка – «львы» ещё заберутся выше.

Заработали на шейхах

Аккурат в преддверии возвращения в ЛЧ в «Вилле» развернулась борьба за статус основного форварда. На протяжении последних сезонов первым выбором был Олли Уоткинс. Но на старте текущего неожиданно заиграл Джон Дуран. Молодой колумбиец оставался результативен даже при том, что выходил на замену и получал не так много времени – у Олли же наметился спад.

Зимой пришли сразу за обоими нападающими. Джона хотел забрать «Аль-Наср», на Олли претендовал «Арсенал». Для «Виллы» было бы лучше оставить молодого нападающего, который закроет эту позицию на долгие годы. Но клуб предпочёл продать именно его – шейхи платили 77+13 млн евро.

Такой вариант, к слову, тоже неплохой. Уоткинс в текущем сезоне по-прежнему результативен и ещё пару лет сможет держать такой уровень. А вот за Дураном шейхи вряд ли бы пришли второй раз.

Подбирают проблемных форвардов

В то же время было важно подобрать Джону замену – его потеря всё же сказалась бы на глубине состава. У «львов» вроде и было достаточно денег после продажи, но они предпочли игроков с неоднозначной репутацией. На правах аренды к «Вилле» присоединились Маркус Рэшфорд и Марко Асенсио.

Первый вот уже два сезона кряду занимается чем угодно, кроме футбола. Он работал с терпеливым к нему тен Хагом – это не помогло. Теперь пришёл Аморим – португалец не рубил с плеча, поскольку у Маркуса был шанс вернуться. Он так и не начал отрабатывать на тренировках. Для «Виллы» это рискованный трансфер – вингер может продолжить валять дурака, тогда его аренда ничем не поможет. С другой стороны, что команда теряет?

Асенсио ещё в «Реале» был неоднозначным лидером – это точно не тот, кто потащит в тяжёлый для команды момент. В ПСЖ у испанца был шанс вырасти в надёжного лидера. Вместо этого хавбек даже перестал быть железобетонным игроком стартового состава.

Латают дыры

Какие-то действия на рынке лондонцы всё-таки предприняли – из «Славии» за 16,5 млн евро забрали Антонина Кински, арендовали у «Баварии» Матиса Теля, а у «Ланса» – Кевина Дансо, подписали молодого вингера Яна Мин Хёка. Наиболее значимые – трансферы вратаря и форварда. Но это скорее попытка залатать дыры.

Команду Анге Постекоглу штормит (иллюстрация – матч с «Ливерпулем») – эпидемия травм ударила по состоянию коллектива, «Тоттенхэм» из претендента на еврокубки превратился в середняка. Причём команда даже выпала из топ-10. По ходу сезона из-за различных травм австралийский менеджер лишился Доминика Соланке, Вильсона Одоберта, Бреннана Джонсона и Тимо Вернера – это лидеры команды и один из первых выборов со скамейки. Так что зимние трансферы «шпор» – скорее не усиление, а попытка предотвратить потоп.

«Шпорам» нужно заниматься не атакой

«Тоттенхэм» правда занимается не тем. Наибольшие проблемы команды связаны с игрой обороны – класс игроков именно в этой линии принципиально важен для стиля Постекоглу. Анге играет в авантюрный футбол, поэтому важно иметь защитников, которые эту оголтелость компенсируют, придадут коллективу стабильности.

Но «шпоры» лишились Кристиана Ромеро, Дэстини Удоджи, ван де Вен вернулся совсем недавно – а Драгушин отлично показал, в какое решето превращается оборона «шпор» без элитных защитников. Из всех дыр «Тоттенхэм» успел залатать только одну – на последнем рубеже, когда вместо травмированного Викарио взял Кински.

Ужасная статистика домашних матчей

На дистанции последних пяти лет между командами складывается равное интересное противостояние – соперники отказываются играть вничью и обменялись четырьмя победами. При этом статистика домашних матчей у «Виллы» просто ужасна. Команда в домашних стенах выиграла у «Тоттенхэма» только один матч с 2008 года. Один из 14. Так что несмотря на разницу в собранности команд, в вопросе предыстории противостояния преимущество на стороне «шпор».

Прогноз Soccer.ru: сейчас между соперниками появляется разница в классе. «Тоттенхэм» лихорадит, команда играет слишком нестабильно и ненадёжно – между тем «Вилла» готовится стартовать в плей-офф Лиги чемпионов и при этом не падает ниже определённого уровня в Премьер-Лиге. Вопрос в том, для кого мотивация на Кубок Англии окажется больше. Оба коллектива выступают в еврокубках – и предпочтут продвинуться к решающим стадиям, заработать. Поставим на тяжёлую победу «Тоттенхэма». Сыграет фактор непредсказуемости.