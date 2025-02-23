Падение продолжается. «Манчестер Сити» сдаёт позиции «Ливерпулю»

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вчера, 23:36

Еще одно доказательство, что в Английской Премьер-Лиге будет новый король.

Когда у «Манчестер Сити» начался спад несколько месяцев назад, а «Арсенал» принялся терять очки, мало кто сомневался, что «Ливерпуль», находящийся в потрясающей форме на протяжении всего сезона, отпустит чемпионский титул. Нынешний поединок «красных» против «горожан» как бы подчеркнул это становящееся все более очевидным утверждение. У «Ливерпуля» отрыв в 11 очков от «Арсенала», который не выглядит машиной по зарабатыванию трех очков в каждом туре. Тут уже и «Ливерпуль» может позволить себе как-то распределять силы, где-то сбавлять темп в чемпионате. Хотя к матчу с «Манчестер Сити» это не относилось. Зато была заметна ключевая разница между командами – в солидности и цельности.

Старания впустую

«Манчестер Сити» продолжает страдать от целого комплекса проблем. Уже заезжена тема про травму Родри, избит в интервью того же Хосепа Гвардиолы тезис о том, что команда постарела. К этому добавилась травма Эрлинга Холанда. И даже показывающий уже проблески гениальности и результативности Омар Мармуш в данном случае не выручил. Зато другой египтянин демонстрировал, кого можно считать главным претендентом на «Золотой мяч» в 2025 году.

Именно Мохамед Салах положил начало победе «Ливерпуля» на «Этихаде». Причем показательно, что матч чуть бодрее вроде бы начали хозяева. Но уже на 14-й минуте креативный розыгрыш углового от «Ливерпуля» поставил их в тупик, а Салаху позволил открыть счет. Через 20 минут с небольшим Мохамед отблагодарил пасовавшего ему тогда Доминика Собослаи, выдав венгру результативный пас. Комфортный для «красных» счет 2:0 так и сохранился до конца поединка.

В другое время два пропущенных «горожанами» мяча совсем ничего не означали бы. Эта команда умела выпутываться и из более сложных ситуаций. Но дело как раз в том, что нынешний «Манчестер Сити» вообще на это не способен. Данные обстоятельства подчеркнуло противостояние в стыковых матчах Лиги чемпионов с «Реалом», подтверждалось это за последние месяцы не раз. В игре «Сити» словно что-то выключается, и команда напрочь теряет концентрацию, допуская самые невероятные для себя ошибки.

Проблема усугубляется тем, что общее дряхление охватывает и атаку, где еще недавно все казалось безоблачным: машина для голов в виде Холанда, креативные подносчики снарядов. Но уже и с Эрлингом «горожане» не вывозят, а без него игра против «Ливерпуля» превратилась в некое перекатывание мяча и попытку набить проценты контроля без цели соорудить гол. Точнее, все сводилось к индивидуальным прорывам или предсказуемым прострелам.

Оборона «Ливерпуля» в достаточно хорошей форме и имеет такой опыт, который позволяет ей спокойно справляться с обоими видами угроз. Даже в исполнении таких настырных и быстрых ребят, как Жереми Доку, Савиньо или тот же Мармуш. «Красные» легко перекусывали все намеки на розыгрыши в исполнении «Сити». Самим гостям оставалось лишь ловить противника на контратаках. Особенно удобно это стало делать при быстро добытом преимуществе в счете.

Устаревшая команда

О нехватке креатива в завершении говорил после матча и Гвардиола:

Меня удивляло, сколько раз мы оказывались в штрафной, а затем пропускали следующее действие. Мы хорошо прессинговали, но упускали шансы в последний момент, не предпринимали нужного шага. Хотя против столь сильного соперника мы были действительно хороши во многих аспектах. У нас были шансы, чтобы все сложилось иначе. Решали мелочи. Наши вингеры были великолепны, но не хватало завершения. Не знаю, как бы все сложилось, имей мы здоровый состав. У «Ливерпуля» хорошая команда. Но у них не было стольких травм, и они смогли стать стабильным коллективом. А мы не смогли. Это данность. Невозможно всегда добиваться того, чего хочешь. Я понимаю, как нам будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Но я доволен нашей игрой и сегодня, и в прошлом туре с «Ньюкаслом». Не скажу, что будь у нас Холанд, мы бы обыграли «Ливерпуль». Это было бы несправедливо к игрокам, которые провели этот матч и выложились полностью. Конечно, с Эрлингом мы были бы сильнее. Как и с Родри, как и с Джоном Стоунзом, как и с Мануэлем Аканджи.

Сложно сказать, должна ли такая команда, как «Манчестер Сити», зависеть от выпавшего Родри, пусть и обладателя «Золотого мяча». Должна ли она сетовать на травмы, которые случаются у всех по ходу сезона? Да и у самого «Сити» они бывали, что не мешало клубу проводить удачные трофейные годы в прошлом. Эти отговорки кажутся лежащими на поверхности. Однако проблема команды глубже.

И уже нет ощущения, что Гвардиола может просто взять и исправить все, когда выздоровеет Родри, Холанд, Стоунз и так далее. «Манчестеру» потребуется ближайшим летом мощная перестройка, переформатирование. Одним из ее символов, кстати, была замена в середине второго тайма, когда Кевина Де Брюйне поменяли на Джеймса Макэйти. Вот он, признак грядущих больших перемен, признак того, что «Манчестер Сити» — старый. Именно как команда. И дело не в травмах, а в том, что клубу нужна свежая кровь, нужны новые голодные ребята, которые не избалованы годами доминирования в футболе Гвардиолы. Так что до лета мы будем видеть не попытки «Сити» выздороветь, а мучения умирающей команды.