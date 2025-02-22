Антони перезапускает карьеру. Нашёл себя в Ла Лиге, выдаёт яркие матчи

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сегодня, 16:11

По пути Гринвуда.

Оправдать ожидания в «Юнайтед» изначально было невозможно

С самого начала было ясно, что Антони не преодолеет скепсис болельщиков – просто ожидания от него были сильно завышены. «Аякс», поскольку не хотел отпускать своего лидера, выставил астрономический ценник. Амстердамцы не ожидали, что тен Хаг настоит на сделке и «Юнайтед» заплатят 100 млн евро. Объективно вингер никогда таких денег не стоил, но огромные траты привели к соответствующим ожиданиям.

Футболист оказался заложником ситуации – так ещё и в клубе, на игроков которого и без того оказывается огромное давление. Сейчас можно сказать, что бразилец с этим давлением не справился. В дебютном сезоне он за 25 игр в АПЛ отметился лишь четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми. В следующем сезоне наслоился нефутбольный скандал с бывшей девушкой – и Антони стало не до футбола. Он не показывал и малой части своих качеств, потерял место в стартовом составе – это при том, что манкунианцы и так мучились от травм. Как итог, 29 матчей в АПЛ -23/24 и всего один гол и один ассист.

Вингер не просил выкладывать за него 100 млн евро, но с последствиями таких действий боссов, ожиданиями и требованиями болельщиков, запросами самого клуба мириться приходилось именно ему.

Приход Аморима – не приговор для бразильца

В текущем сезоне у Эрика тен Хага был последний шанс изменить ситуацию, но «Юнайтед» так и не стало лучше, тренера уволили. В вопросе Антони на ситуацию можно посмотреть под разными углами. С одной стороны, бразилец лишился единственной своей опоры. «Красные дьяволы» давно рассматривали варианты с продажей вингера – тен Хаг же отстаивал своего игрока:

Антони я поддерживаю уже давно. Я знаю, у него отличные способности. Когда он играет так, как я видел прежде, он неудержим. Ни один защитник не может остановить его, потому что он один из самых быстрых игроков на первых 10 ярдах.

Поэтому вингер остался летом, но теперь ЭТХ в команде нет, а его место занял Рубен Аморим. У португальца нет такого уровня лояльности к нестабильным лидерам. Не приносишь пользы – жди трансферное окно и уходи. Перспективы бразильца стали туманны.

С другой, это как раз то, что нужно футболисту. Так же говорили про Рэшфорда. Что тот, что другой засиделись в МЮ , потеряли форму – при этом не получали необходимую встряску, поскольку тен Хаг продолжал их выпускать. А ведь чтобы перезапустить карьеру, нужна смена обстановки. Приход Аморима и его действия стали отрезвляющей пощёчиной. Маркуса поставили перед фактом – будет играть лишь в том случае, если покажет образец профессионализма. При том, что смена риторики не помогла, остался только один вариант – аренда.

Аренда даёт необходимый эффект

Вторая половина сезона в «Бетисе» – то, что должно помочь Антони. У него остаётся возможность бороться за место в МЮ – к тому же он сменил обстановку, что поможет освежиться, плюс удачный отрезок позволит претендовать на более выгодные предложения, если «Юнайтед» всё же решится на продажу. И первые матчи показывают, что вингер своим шансом пользуется на все сто.

Мануэль Пеллегрини доверяет своему новичку, бразилец регулярно выходит на поле и делает разницу. Антони сыграл уже в трёх матчах Ла Лиги – против «Сельты» отметился голом, с «Сосьедадом» забил и отдал голевую. В каждом сыгранном в чемпионате матче вингер получал награду лучшему игроку встречи. Также футболиста задействовали в еврокубках – в промежуточном раунде против «Гента» он забил один гол.

Антони уже сейчас говорит, что счастлив в «Бетисе»:

Я очень благодарен за мой путь в «Манчестер Юнайтед», где у меня были трудные, но и очень хорошие времена. Но здесь могу сказать, что нашел себя: счастье, здешние люди, понимаешь? Это как у нас в Бразилии; солнце тоже очень помогает, город здесь лучше. Я очень счастлив здесь, как я уже сказал. Каждый день я просыпаюсь и засыпаю с улыбкой, и это для меня самое важное.

Статистика лишь подтверждает слова вингера.

Надо взять пример с Гринвуда и Санчо

МЮ – клуб специфический. Это давно не гранд, претендующий на престижные трофеи, но при этом болельщики ожидают этой борьбы. Новички очень редко приживаются в команде, Антони – и близко не единственный провалившийся в «Юнайтед» футболист. Так что историю с манкунианцами лучше отпустить. Куда важнее сконцентрироваться на «Бетисе». Результаты во второй части сезона определят спрос футболиста.

Тут лучше ориентироваться на Мэйсона Гринвуда. Вингер тяжело переживал время без футбола. После возвращения пришлось пробиваться заново – в МЮ не захотели брать на себя имиджевые риски. При этом в «Хетафе» англичанин заиграл – в 33 матчах Ла Лиги отметился восемью голами и шестью ассистами, после чего получил предложение от «Марселя». Теперь это лидер «провансальцев».

Ещё один пример – Джейдон Санчо. Вингер разругался с тен Хагом до того, что его просто перестали подпускать к основной команде. Спустя месяцы изоляции на помощь пришла «Боруссия». Санчо в итоге вернулся в форму, вернул себе уверенность, сыграл в финале Лиги чемпионов (когда такое смогут сказать игроки МЮ ?). А теперь отправился в «Челси» на правах аренды – учитывая, что Мареске нужен футболист как раз такого профиля, можно сказать, что Джейдон нашёл выгодный для себя вариант.

Токсичная атмосфера – неотъемлемая часть «Юнайтед». Когда Антони вернётся в команду, изменится он, но в клубе всё будет по-прежнему. Стоит обдумывать, где продолжить карьеру.