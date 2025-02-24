«Интер» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Интер» — «Лацио», который состоится 25 февраля 2025 года

«Интер»

Миланский клуб проводит хороший сезон, но большое количество матчей и турниров не позволяют команде побеждать из матча в матч. Однако, в кубке Италии «Интер» настроен на победу и в домашней игре с «Лацио» приложит все усилия, чтобы выйти победители. Чемпион страны имеет хорошую статистику личных встреч с римлянами и постарается ее не испортить.

22 февраля «Интер» на своем поле скромно обыграл «Дженоа» (1:0), а 16 числа с тем же счетом на выезде проиграл «Ювентусу» (0:1).

«Лацио»

«Лацио» борется за место в Лиге чемпионов, а также скоро стартует в плей-офф Лиги Европы, поэтому кубок страны также является для клуба еще одним турниром. Римский коллектив получил очень сильного соперника и в случае вылета вряд ли кто-то осудит футболистов, однако они мечтают пройти «Интер» и создать небольшую сенсацию в этот футбольный вечер.

22 февраля «Лацио» не смог обыграть на выезде аутсайдера «Венецию» (0:0), а 15 числа поделил очки с «Наполи» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.7

Ничья – 4

Победит «Лацио» – 5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.87

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

Пять из восьми последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лацио»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4. Предполагаем, что матч не будет богатым на голы, а командам придется выяснять отношения и в дополнительное время.