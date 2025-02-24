«Интер» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Интер» — «Лацио», который состоится 25 февраля 2025 года
«Интер»
Миланский клуб проводит хороший сезон, но большое количество матчей и турниров не позволяют команде побеждать из матча в матч. Однако, в кубке Италии «Интер» настроен на победу и в домашней игре с «Лацио» приложит все усилия, чтобы выйти победители. Чемпион страны имеет хорошую статистику личных встреч с римлянами и постарается ее не испортить.
22 февраля «Интер» на своем поле скромно обыграл «Дженоа» (1:0), а 16 числа с тем же счетом на выезде проиграл «Ювентусу» (0:1).
«Лацио»
«Лацио» борется за место в Лиге чемпионов, а также скоро стартует в плей-офф Лиги Европы, поэтому кубок страны также является для клуба еще одним турниром. Римский коллектив получил очень сильного соперника и в случае вылета вряд ли кто-то осудит футболистов, однако они мечтают пройти «Интер» и создать небольшую сенсацию в этот футбольный вечер.
22 февраля «Лацио» не смог обыграть на выезде аутсайдера «Венецию» (0:0), а 15 числа поделил очки с «Наполи» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.7
- Ничья – 4
- Победит «Лацио» – 5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.87
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95
Статистика
- Пять из восьми последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Лацио» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
- «Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лацио»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4. Предполагаем, что матч не будет богатым на голы, а командам придется выяснять отношения и в дополнительное время.