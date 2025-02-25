Скомканный сезон «Аталанты». Гасперини говорил о требле – теперь поссорился с лидером

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вчера, 15:53

Не очень красивое завершение эпохи.

На секунду заставили поверить в сказку

Гасперини – специалист с непростым характером, вряд ли бы он прижился в условном «Реале», где велик авторитет Переса и другая специфика работы со звёздными лидерами. Но с «Аталантой» получился отличный симбиоз. Причём настолько, что Джан Пьеро задержался в Бергамо на девять лет.

К этому сезону менеджер перестроил команду – и с обновлённым костяком вернулся на пик. Молодая «Аталанта» включилась в чемпионскую гонку – и на четыре тура даже возглавила турнирную таблицу. В промежутке с седьмого по 17-й тур команда вообще взлетела в космос – 11 побед к ряду.

Учитывая, что «нерадзурри» периодически ошибаются, а «Наполи» не хватает уверенности и стабильности, у бергамасков были шансы. Вдобавок в Лиге чемпионов коллектив не испытал больших проблем – с «Шахтёром», «Янг Бойз» и «Штурмом» даже оформили разгромные победы.

Возрастному тренеру оставался ещё год по контракту – так что был намёк на красивую историю успеха скромного клуба.

Звонкая пощёчина после вызывающей шутки

Намёк на спад банды Гасперини появился ещё в конце 2024 года (1:1 с «Лацио»). В январе появилась тенденция – при этом команда отлично завершила общий этап Лиги чемпионов. В заключительном туре итальянцы сыграли с «Барселоной» — и вырвали ничью, дважды отыгравшись по ходу матча. Это против одной из ярчайших команд сезона.

Не с чем сравнивать, это первый турнир в таком формате. Мы «Аталанта», мы должны быть счастливы играть в Лиге чемпионов, проверять себя на уровне лучших европейских команд. Мы взяли деревянную медаль. Нам нравится играть в Лиге чемпионов. Для нас это возможность, праздник. Это Лига чемпионов, а не барный турнир. Наша цель в турнире? Выиграть Лигу чемпионов. А вообще нет, цель – требл.

Понятно, что Джан Пьеро был в хорошем настроении – и просто пошутил. Только аккурат после этого началась тёмная полоса. В выходные после выезда в Каталонию потеряли очки с «Торино» дома. Ещё через несколько дней в четвертьфинале Кубка Италии вылетели от «Болоньи». К этому моменту добавилась ещё одна домашняя ничья в чемпионате (0:0 с «Кальяри») и главное разочарование – вылет из ЛЧ в стыковом раунде. От «Брюгге». Бергамаски проиграли оба матча (1:2 и 1:3).

Выбирает время ухода – есть два варианта

У Гасперини было время отпустить эмоции – а после вылета от «Брюгге» не остаётся ничего, кроме досады. И даже после этого Гасперини заявил:

Как было сказано ранее, у всего есть начало и конец. В конце этого сезона мы посмотрим, стоит ли мне доработать контракт до конца или покинуть клуб уже в конце сезона.

Другими словами, 67-летний менеджер не рассматривает вариант остаться в клубе. Весь вопрос состоит в том, какой момент подобрать для прощания. Прошлым летом Гасперини уносили бы на руках – команда обыграла «Байер» в финале ЛЕ . Теперь есть дилемма. С одной стороны, текущий сезон на фоне предыдущего можно считать неудачным. Тем более видно, что у тренера достаточно сложный характер – возможно, пора обновить проект. С другой, на такой ноте расставаться не хочется – долгие годы доверительного союза так прерываться не должны. Да и взаимодействие с командой настроено, требования тренера понимают – можно за что-то побороться спустя год.

Конфликт с Лукманом – намёк на печальный финал

Джан Пьеро часто идёт на конфликт – это ни для кого не секрет. Столкновение с «Брюгге» привело к ещё одному. Во втором тайме ответного матча Адемола Лукман при 1:3 не реализовал пенальти. После игры Гасперини заявил:

Лукман не должен был исполнять, он один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная статистика даже на тренировках, он крайне редко забивает. Ретеги и Де Кетеларе были на поле, но Лукман в момент повышенного энтузиазма после забитого мяча решил взять мяч, и это был момент, который я совсем не оценил.

После этого молчать не смог уже форвард:

Мне грустно писать это заявление в такой день – прежде всего, из-за того, чего мы достигли вместе как команда и как город. То, что меня выделяют таким образом, не только ранит, но и вызывает ощущение глубокого неуважения ко мне, не в последнюю очередь из-за огромного труда и самоотдачи, которые я показывал каждый день, чтобы помочь добиться успеха клубу и его невероятным болельщикам из Бергамо. Как и наши невероятные болельщики, команда тоже переживает из-за вчерашнего результата. Во время матча назначенный пенальтист попросил меня исполнить пенальти, и я взял на себя ответственность и сделал это, чтобы поддержать команду.

Все стороны соблюдают профессионализм. Гасперини отметил, что не хотел задеть форварда, сам нигериец оформил дубль в ворота «Эмполи», а после игры не стал отвечать на вопрос о ссоре. Параллельно руководство старается замять конфликт, при этом Адемола всерьёз задумался над уходом из команды в ближайшее межсезонье – он раздумывал об этом ещё с лета 2024 года.

С таким составом и требованиями тренера невозможно быть стабильным грандом

Успешный союз «Аталанты» и Гасперини сложился вопреки многим факторам. Джан Пьеро – жёсткий тренер, его футбол – механический, требующий огромной выносливости. Этот стиль даёт результат на дистанции, когда есть кадровая подпитка и качественная ротация. При этом найти новичков, подходящих Гасперини, сложно – да и клуб слишком маленький, чтобы иметь скамейку, как у «Челси». На коротком отрезке команда может вспыхнуть. Но едва ли есть шанс дорасти до масштабов «Интера» или бороться за сопоставимые трофеи.