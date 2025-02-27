«Жирона» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Сельта», который состоится 1 марта 2025 года

«Жирона»

Результаты последних матчей «Жироны» явно расстраивают болельщиков, однако в данный момент сложно внести серьезные изменения. Команда располагается на 13 месте с 31 баллом и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт. В случае победы над «Сельтой» коллектив гарантирует себе повышение как минимум на одну строчку.

23 февраля «Жирона» проиграла «Реалу» на выезде (0:2), а 14 числа уже на своем поле уступила «Хетафе» (1:2).

«Сельта»

«Сельта» в последних поединках проигрывает куда меньше, однако турнирное положение у команды очень похоже на «Жирону». Коллектив не собирает покидать Ла Лигу и хочет относительно стабильно завершить сезон без нервных концовок. Поединок с «Жироной» на выезде точно не будет легким для гостей и любые набранные балы пойдут на пользу.

21 февраля «Сельта» обыграла «Осасуну» (1:0), а 15 числа на выезде сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 2.1

Ничья – 3.55

Победит «Сельта» – 3.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.83

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

«Сельта» выиграла только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних домашних матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Жироны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1 Предполагаем, что матч будет примерно равным, но хозяева одержат минимальную победу и немного улучшат статистику последних матчей в чемпионате.