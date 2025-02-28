«Ростов» — «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Динамо» Москва, который состоится 2 марта 2025 года

«Ростов»

«Ростов» идет на седьмом месте в чемпионате России и набрал 26 очков, что на пять пунктов меньше, чем у ближайшего соперника, коим является ЦСКА . Команда потеряла главного тренера Валерия Карпина, который много лет работал в клубе и теперь начинает путь с новым специалистом. Матч с «Динамо» Москва принципиальный для хозяев, поэтому зрителям точно не должно быть скучно.

18 февраля «Ростов» проиграл в товарищеском матче «Акрону» (0:1), а 10 числа обыграл «Динамо» Москва (4:0).

«Динамо» Москва

В прошлом сезоне команда до последнего тура могла стать чемпионом России и в этом футбольном году не сильно отстает от лидеров. «Динамо» Москва занимает четвертое место с 35 баллами и отстает от «Зенита» на четыре очка. Гостям очень важно выиграть предстоящую встречу, чтобы уже в первой игре после перерыва не отстать от конкурентов еще больше.

21 февраля «Динамо» Москва проиграло «Краснодару» (1:2), и в тот же день обыграло «Урал» (3:2). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 2.75

Ничья – 3.8

Победит «Динамо» Москва – 2.35

Тотал больше 3 мячей – 1.6

Тотал меньше 3 мячей – 2.35

Статистика

«Ростов» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Москва проиграло четыре из шести последних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что гости воспользуются небольшой неразберихой после ухода тренера и добьются важной победы.