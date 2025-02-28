Бразильскому форварду нет места в праймовой «Барселоне». Лапорта замаскировал трансферную ошибку

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вчера, 22:09

Отправляют на родину.

Свой Эндрик

В своё время «Реал» на бразильском рынке нашёл Винисиуса и Родриго. Права на обоих легионеров приобрели ещё до наступления их совершеннолетия – и как только те перебрались в Мадрид, плавно подводили к основе. Один из них в итоге едва не забрал «Золотой мяч» в прошлом году – так что вектор развития вполне эффективный. Самый свежий пример – юниор Эндрик, за которого в 16-17 лет «сливочные» выложили больше 72 миллионов евро – лишь бы опередить другие европейские гранды.

Сейчас Эндрик не на виду – форвард получает крохи игрового времени и логично неэффективен. При этом у него есть высокий потенциал. «Барса» берёт своё за счёт эффективной работы академии – при этом попытки ухватиться за талантливого бразильца тоже были. Так привезли Неймара. А прошлой зимой в команду попал Витор Роке. Учитывая, что на острие каталонцев играет возрастной Роберт Левандовски, ставка на молодого футболиста выглядела логично. Плюс напрашивалось сравнение сделок «сине-гранатовых» и мадридцев – между Роке и Эндриком всего два года разницы, плюс в Ла Лигу они перебрались почти одновременно.

Отправили в «Бетис» – команда коллекционирует потерявшихся игроков

Положение Эндрика в «Реале» сейчас такое же, как у Роке в «Барсе» годом ранее. Что у «сливочных», что у «блауграны» уже сложилась звёздная группа атаки, в которой просто нет места неопытному форварду. Правда, мадридцы своего бразильца пока оставляют в составе – а каталонцы с приходом Флика отправили Роке в «Бетис» на правах аренды.

При этом решение поддавалось объяснению. Форварду необходима игровая практика, чтобы быстрее адаптироваться в новом чемпионате. В «Барсе» её никто не гарантирует – а вот Пеллегрини в скромном «Бетисе» готов работать с любыми игроками, независимо от опыта. Так, летом «белые» арендовали Роке, а зимой привезли Антони из «Манчестер Юнайтед» (у вингера тоже не задалось в клубе с огромной историей).

Клуб занимает свою нишу – каждый год борются за еврокубки, финишируя за пределами первой пятёрки. В этом сезоне свою карьеру реабилитирует Джовани Ло Чельсо (лучший бомбардир команды – пять голов), Антони ударно ворвался в чемпионат. А вот Роке раскрыться не смог – всего четыре мяча за 22 игры Ла Лиги. Теперь его экстренно вернули для полноценного трансфера.

Сейчас дорога в «Барсу» закрыта

Сейчас объективно расстановка сил по сравнению с предыдущим сезоном даже хуже. Ламин Ямаль окончательно закрепился в статусе лидера каталонцев. На противоположном фланге вдруг разорвал Рафинья. Бразильца изначально не рассматривали в качестве лидера, на его фланг хотели подписать Нико Уильямса. На деле Рафинья уже отметился 13 голами и семью ассистами за 25 матчей чемпионата – лучший показатель на взрослом уровне в профессиональной карьере.

Флик сформировал свой костяк – и этот коллектив вернулся в лидеры Ла Лиги, в Лиге чемпионов уверенно провёл общий этап (19 очков в восьми турах, второе место), считается неожиданным фаворитом обоих турниров. Немецкому менеджеру Витор просто ни к чему – он ничего не даст такой команде, с ним каталонцы ни в чём не прибавят. Так что на данный момент это балласт для «сине-гранатовых», от которого клуб хочет избавиться.

Возвращение на родину – шанс вернуться на исходные позиции

Логично, что Роке изначально был для «Барсы» одним из главных кандидатов на выход. Клуб по-прежнему в трудном финансовом положении, так что необходимы продажи. В то же время отпускать лидеров не хочется (есть угроза потери Араухо и де Йонга – но это другой разговор). Витор играл за «Бетис» в аренде – при этом было логично, что при появлении выгодного предложения «сине-гранатовые» активизируются и попытаются оформить сделку.

Зимой с предложением по молодому вингеру вышел «Палмейрас». В клубе омолодилась группа центрфорвардов – с 24-летним Лопесом конкурируют совсем неопытные Луиджи и Талис, на правом фланге летом недосчитаются молодого таланта Эстевана, а слева небогатый выбор между возрастным Фелипе Андерсоном и Бруно Родригесом (в его качествах возникают сомнения).

Роке трансфер должен пойти на пользу. Не все адаптируются к новому чемпионату, рано покинув свой дом. Тем более если юниор переходит в европейский гранд, в котором испытывает огромное давление. Логично, что сразу не пошло – и обычно в таких случаях шаг назад идёт на пользу.

Небольшой минус – лучше, чем капитальный провал

Для Лапорты этот кейс точно не пойдёт в актив – всё-таки он потратил 35 миллионов евро на игрока, который не закрепился в команде – и теперь получит, как сообщается, максимум 25+5 млн. Конечно, для «сине-гранатовых» это очередной удар. Подписание Рафиньи, когда Хави решил сделать ставку на Дембеле, покупка Левандовского при забивном Обамеянге – все эти решения выглядели сомнительно в условиях дефицита. И трансфер Витора Роке тоже. Вот что отмечает по поводу покупки бразильца бывший кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт:

У нас уже был Марк Гиу, учитывая проблемы с фэйр-плей, мы подписали Витора Роке. Если бы мы видели в нем нового Роналдиньо, мы бы это поняли и сделали ставку на талант, но очевидно, что Витор Роке не обладает характеристиками, подходящими для игры в «Барсе». Деку предложил его клубу, когда еще был его агентом. И Йорди Кройфф, и Матеу Алемани говорили, что мы не впишемся в фэйр-плей и этот трансфер не является приоритетом. Первое, что сделал Деку, едва придя в клуб, – подписал Витора Роке.

С другой стороны, сейчас приходится работать с тем, что уже есть. В такой ситуации продажа Роке – лучшее решение. Вряд ли бразилец бы преобразился в «Бетисе» – он не заиграл за полгода, несмотря на доверие. И в дальнейшем условия по трансферу стали бы ещё скромнее. В ноль этим трансфером «Барса» не выйдет – так хотя бы большую часть затрат отобьёт.