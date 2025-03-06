Разгромленный «Байер» и подвиги вратарей. Алиссон, Щесны и Ковар – персоны вечера Лиги чемпионов

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сегодня, 10:13

Но не все голкиперы выручали.

Среда стала днём вратарей в Лиге чемпионов

Бородатый голкипер «Ливерпуля» Алиссон получил награду лучшему футболисту матча в Париже. ПСЖ нанес 27 ударов за полтора часа. Десять раз попали в створ ворот, но бразильский мастер справился. У одного Кварацхелии было 4 удара в створ, не считая выстрела в отмененной из-за офсайда голевой атаке. А «Ливерпуль» один раз попал в створ Доннаруммы лишь на 87-й минуте матча и забил победный мяч. Большая несправедливость, если отталкиваться от футбольной логики.

Зато Алиссон ещё раз напомнил, зачем его пригласил Клопп. Юрген был впечатлен действиями голкипера «Ромы» именно в Лиге чемпионов. Спустя много лет вратарь выручил «Ливерпуль» в другом знаменитом туристическом городе. Футболисты ПСЖ шокированы, но им не хватило реализации. Наверное, в таком случае правильным будет напомнить, что катарским шейхам много лет говорили, что футбол без подходящей «девятки» является ошибкой. Ибрагимович им это тоже говорил.

Хотя вингеры Дембеле, Баркола и Кварацхелия сыграли прекрасно, дриблеры устали, начали реже выходить на чистые позиции. Алиссон взял много сложных ударов. А вот в лучшем моменте бразильцу помог юный португалец Невеш. Хавбек ПСЖ не попал в ворота. А вот его коллега Эллиотт удачно подменил Салаха. Сам Мохамед вчера провел один из самых слабых матчей сезона. У «Ливерпуля» же незаслуженная выездная победа и шанс сыграть на «Энфилд Роуд» совсем иначе и сильнее.

Старина Щесны оправдал возвращение в футбол

Войцех важен «Барселоне» не только на поле. Поскольку давно знает Левандовского и у них хорошие отношения, то весельчак Щесны добавляет немножко перепуганным молодым футболистам «Барселоны» не столько уверенности, сколько умения махнуть рукой. Жить дальше, когда случаются неприятности. Войцех показывает, что надо драться до конца. Даже когда Кубарси заплетает ноги сопернику и получает заслуженную красную карточку в Лиссабоне на 22-й минуте матча.

Вчера «Ливерпуль» и «Барселона», пожалуй, лучшие команды всего сезона, одинаково страдали без мяча. «Бенфика» нанесла в сторону ворот каталонцев лишь на один удар меньше, чем ПСЖ в игре с «красными». Двадцать шесть раз португальцы могли забить. Восемь раз попадали в створ ворот. В каждом случае 34-летний голкипер Щесны, который должен был смотреть Лигу чемпионов с дивана по телевизору, завершив карьеру летом, спасал команду Флика против португальцев.

Отмечаем плохую реализацию двух команд. У «Барселоны» были попытки огорчить Трубина, но голкипер «орлов» справился с парочкой неприятных ударов. Но в результате каталонцам повезло, как «Ливерпулю». Рафинья забил, а вот Павлидис и его напарники не сумели. Обидный результат для «Бенфики», которая рассчитывала на победу после поражения 4:5 от «Барселоны» на основном этапе. Хотя не подумайте, что здесь всё решено. «Барселона» помнит матчи против Клоппа.

Но пока у Флика в воротах Щесны, команде этого немца улыбается удача. В 14 матчах поляк одержал 11 побед с «Барселоной», не проигрывал ни разу. Восемь раз не пропускал в те вечера. Замечательный результат. Но каталонцам срочно надо пересмотреть ряд настроек без мяча. Войцех не сможет всегда спасать без единой помарки. Также будут соперники сильнее, чем «Бенфика», если «Барселона» пройдет дальше в плей-офф. У классной команды проблемы в обороне.

Голкипер жёстко подставил «Байер» в Мюнхене

У Хаби Алонсо были три победы и три мировые против «Баварии» в тренерской карьере. Теперь есть поражение 3:0, в котором виноваты два человека. Клуб из Мюнхена играл лучше, чем гости из Леверкузена. Подопечные Компани в красивой форме кремового цвета с первых минут завладели инициативой. В результате «Байер» был с мячом треть игрового времени. Разница по ударам красноречивая – 17:3, а по точным выстрелам 6:1. Но счет поединка мог быть другим.

Нет вопросов к удару Кейна головой. Олисе навесил мяч на голову Харри, англичанин переиграл защитника и не оставил шансов голкиперу Ковару. Но дальше случилась ошибка, которая стоила «Байеру» места в следующем раунде Лиги чемпионов. Вратарь Ковар, которого Алонсо выбрал вместо ветерана Градецки, в очень простой ситуации нелепо выпустил мяч из рук. Подарил Мусиале дешевый гол, который имеет высокую цену. «Байер» расклеился, чуть позже удалили бека Мукиеле.

Алонсо перемудрил с составом и тактикой. Решение перейти в гостях на широкую схему «4-4-2» вместо привычной модели «3-4-2-1» превратило игру «Байера» в пародию на самих себя. Не было стремительных флангов, но при этом не поймали атакующих игроков «Баварии». А когда защитник Та нарушил правила против Кейна в штрафной площади, то Харри добавил в коллекцию ещё один гол в Лиге чемпионов с пенальти. «Байер» испортил ответный поединок в немецком дуэте.

С командой молодого тренера Хаби Алонсо уже подобное случалось. Для испанца это плохой знак. Президент «Реала» Перес смотрел финал Лиги Европы, где «Байер» рассыпался против «Аталанты» Гасперини. Теперь увидел, как «Бавария» не включила максимальные скорости, но переиграла Алонсо. Компани недоволен, что травмировался голкипер Нойер, но в центре внимания оказался его коллега Ковар. Молодой чех запомнит поединок в Мюнхене, допустил дичайший ляп.

Вечер Лиги чемпионов ещё раз напомнил, что футбол – игра, где один эпизод меняет всё. Удали судья Конате в Париже после толчка в спину Баркола, и ПСЖ в большинстве мог разорвать оборону «Ливерпулю», даже Алиссон не спас бы. Без привоза голкипера «Байера» команда Алонсо могла по делу уступить «Баварии» в гостях в один мяч. Одна ошибка Щесного – «Бенфика» ведет и побеждает. А без гола Тюрама в первом тайме в Роттердаме «Фейеноорд» мог отбиваться дальше.

Причем в этом эпизоде снова на первом плане голкипер. Вместо выхода на мяч вратарь нелепо пытался остановить удар Маркуса. Француз не демонстрировал лучшую форму в начале года, но забил важный мяч. Результат предсказуемый. У голландцев 11 игроков в лазарете. Разумеется, опытный Индзаги забрал в такой ситуации комфортную выездную победу над ван Перси. У вратарей «Интера» Зоммера и Мартинеса теперь 8 «сухарей» в 9 играх сезона в Лиге чемпионов.