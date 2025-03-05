«Арсенал» забил на 7 голов больше, чем Мбаппе. В Лиге чемпионов сумасшедшая результативность

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сегодня, 09:45

Лишь в одной паре добили интригу.

Семнадцать мгновений голевой весны

Во вторник в четырех матчах вечера забили 17 голов. Статистику украсил поединок ПСВ против «Арсенала». Вчера не мог долго уснуть тренер «Ювентуса» Мотта. Его команда собралась в Серии А – у туринцев пять побед подряд, но умудрилась вылететь из Лиги чемпионов от ПСВ . Того самого, которому «Арсенал» без центрфорварда накидал 7 мячей в гостях. «Канониры» буднично забили семь раз после 8 ударов в створ ворот. После таких поединков понятная важность момента, ведь до первого гола англичан игрок ПСВ попадал в перекладину ворот Райи. А дальше царили «канониры», в концовке даже защитник Калафьори примерил костюм форварда, открывшись на передачу капитана Эдегора. У «Арсенала» получалось всё.

Лучшие футболисты ПСВ хотят перебраться в АПЛ , но после такой игры сделки могут сорваться. Получили болезненный удар, покидают Лигу чемпионов. Команда Артеты понимает, что в еврокубках пора демонстрировать зрелость, раз не хватило мудрости для лидерства в АПЛ . «Арсенал» погорел, играя без нападающего мирового уровня в поединках, где соперник умеет обороняться. А вот когда ПСВ позволял создавать гол за голом на разный вкус, то забили шесть разных футболистов. Только у капитана Эдегора дубль. Также гол плюс пас у защитника Калафьори. «Арсенал» мог забить не семь, а девять мячей. А самое забавное, что по качеству футбол англичан не был выдающимся. Тот вечер, когда мяч вечно в воротах.

А в хронологически первом поединке дня сенсация прошлой стадии – «Брюгге» выбил «Аталанту», не сумела совладать с нервами. Бельгийцы запороли моменты и привезли два гола в конце ничейного по сути матча. «Астон Вилла» соединила сейвы Мартинеса с автоголом соперника и странным пенальти от поляка Кэша. А стартовали с размена голами. Хотя поединок в Бельгии не назвать красивым, автогол и пенальти Асенсио во втором тайме позволили клубу из Бирмингема увезти домой преимущество в два мяча. Осталось не допустить жестких ошибок, как у «Аталанты», чтобы сказка «Брюгге» завершилась. Вот только сказка «Астон Виллы» тоже вряд ли продлится долго. Прямо по курсу победитель пары ПСЖ и «Ливерпуля».

Мбаппе и Винисиус снова разочаровали

«Арсеналу» не стоит обольщаться. После ПСВ их ждёт победитель мадридского дерби. Главный поединок вечера не разочаровал, но оказался предсказуемым во всем, кроме голов. Вингер Родриго красиво пробил не родной левой ногой. Затем удивил Хулиан Альварес. Чемпион мира на левом фланге выцарапал мяч у Камавинги и с острого угла направил его под дальнюю штангу. С такими ударами даже опытные Облак и Куртуа оказываются статистами. По ходу матча можно было допустить ничью в дерби. Именно так поединок завершился бы без настырности Диаса. Браим во многих клубах играл бы в твердой основе. А в «Реале» ждёт, когда придет очередь подменить звезд.

Беллингем отсиживал дисквалификацию, а Браим сыграл вместо него. Накрутил соперников и принес «Реалу» победу. Вот только следующего логического шага в дерби Мадрида не было. Анчелотти и Симеоне проводили замены не ради перемен в счете. После матча порцию критики получили Винисиус и Мбаппе. С участием нападающих была парочка ярких эпизодов, но грозные претенденты на «Золотой мяч» совсем не впечатлили. Конечно, ещё могут огорчить оборону «Атлетико» в ответном гостевом матче. Но не стоит забывать, что у Винисиуса мало голов в Ла Лиге в последнее время, а Мбаппе не всегда активно играет в решающих поединках сложной Лиги чемпионов.

Стоит ли ставить крест на шансах «Атлетико»? Наверное, нет. Симеоне попробует отыграться дома на «Ванда Метрополитано». «Атлетико» в этом сезоне умеет раскрываться и устраивать красивые перестрелки. Также умеет выгрызать результат, когда хуже соперника. Так было осенью против ПСЖ в Париже. Однако «Реал» из другого теста. Команда Анчелотти неприлично опытная. Как и «Атлетико», но небольшая разница видна. Кроме Винисиуса и Мбаппе, неважно сыграли чемпионы мира из состава Симеоне. Де Пауль умеет лучше работать в центре поля, а Гризманн не сумел озадачить оборону «Реала» оригинальными решениями. В этой паре ничего не ясно.

Финалист Лиги чемпионов промахнулся

У двух английских клубов из Лондона и Бирмингема комфортные выездные победы. «Реал» слишком хорошо знает возможности «Атлетико», чтобы расслабиться после стартовой победы в один мяч. А вот «Боруссия» не заслужила ту порцию радости, что получили подопечные Анчелотти. В Дортмунде хозяева не были лучше «Лилля». Команды неважно выступают в родных лигах. Также им не повезло с именем будущего соперника. Если «Барселона» пройдет «Бенфику», то победитель пары немцев и французов сыграет против Ямаля, Левандовского и Рафиньи. Но кто заслужил проход дальше сильнее? Пока никто. У «Боруссии» и «Лилля» по одному удару в створ чужих ворот.

Оба реализовали. Адейеми хлестко пробил в нижний угол, а молодой исландец Харальдссон успел протолкнуть мяч в сетку. Реализация 100 %. А ещё матч в Дортмунде подарил любопытный факт. За вечер в ЛЧ сыграли два брата Мбаппе. Восемнадцатилетний Этан дважды бил по воротам, но не отличился. Зато его команда в итоге не проиграла в гостях. В паре шансы на проход дальше 50 на 50. Немцы потеряли возможность выиграть в родных стенах. Не заслужили такой исход, ведь «Лилль» сумел отобрать у «Боруссии» мяч и работал чуть аккуратнее. Впрочем, тоже не выиграли. Канадский форвард Дэвид отдал голевой пас, но одного действия мало для точки в этой паре.