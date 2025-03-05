Голевые шедевры скромных героев украсили дерби Мадрида. «Реал» ещё рискует покинуть Лигу чемпионов

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сегодня, 01:26

Не обыграли «Атлетико» с запасом.

Родриго и Альварес – настоящие красавцы

Первый тайм запомнился не только грамотностью двух команд, которые совершили очень мало ошибок. Также поединок украсили два невероятно красивых гола. Породистые удары уровня плей-офф Лиги чемпионов с участием хорошо знакомых друг другу клубов. Соседи по Мадриду, разумеется, играли между собой много раз. Но знания не мешают удивлять принципиальных соперников. Сначала вингер «Реала» Родриго с правого фланга четко сместился в штрафную площадь. Технично переложил мяч под левую ногу, уложив спать левого защитника «Атлетико» Галана. А затем Родриго успел сместить центр тяжести в нужную точку и неотразимо пробил левой ногой. Даже голкиперу Облаку с его неприлично богатым опытом оставалось только сопроводить мяч в сетку. Удар правильной силы, снаряд летел. Словно по нему ударили кувалдой.

У «Реала», пока у соседей не прошел стартовый испуг, было ещё несколько атак. Но Родриго не заработал пенальти за активную борьбу с защитником. Бразильца придержали за руку, но минимального контакта мало для пенальти на подобном уровне. Правого вингера «сливочных» не лишали явной возможности забить, просто встретили без восторга, как полагается в подобном случае. А вот по истечении первого получаса матча восторгами одарили другого недооцененного форварда. Хулиан Альварес неприлично результативный малый. У аргентинца больше голов за карьеру, чем у Винисиуса. Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити» после передачи Галана решил, что мир вертится вокруг его решения пробить под дальнюю штангу. Голкипер Куртуа ощутил себя в шкуре Облака, ведь достать такой мяч практически нереально.

Если Родриго упустил Галан, то Альвареса не сумел остановить Камавинга. «Реал» пострадал без Карвахаля на правом фланге обороны. Капитану Вальверде не хватило опыта на неродной позиции, чтобы встретить Хулиана персонально. А Камавинга в этом сезоне играет в отборе не лучшим образом не только против «Барселоны». Зато два невероятно красивых гола подчеркнули королевский статус поединка. У «Реала» было всего 6 % брака в передачах, а у «Атлетико» всего десять процентов. Работали герои сезона, представители сильнейших клубов мира и чемпионата Испании. Жаль, что одному из них придется так рано проститься с мечтой о Кубке чемпионов в нынешнем сезоне. Зато поединок показал, что «Реалу» рано расслабляться. Знакомый «Атлетико» Симеоне умеет сопротивляться против соседей. В первом тайме «матрасники» сыграли первым номером.

Анчелотти и Симеоне уважают друг друга

Так надо уважать родителей, как штабы Карло и Диего уважали сегодня друг друга. «Реал» сыграл по схеме «4-4-2», но Мбаппе оказался незаметным, а Винисиуса надолго не хватило. Диас и Родриго заняли фланги, но без Беллингема (отбывает дисквалификацию) и Модрича не хватало креатива в центре поля. Тчуамени и Камавинга – солидные ребята, но не мастера создания красивых моментов. «Атлетико», разумеется, тоже не рисковал в гостевом матче. Симеоне отзеркалил схему «Реала», хотя здесь не было ничего нового. Английская модель в этом сезоне является любимой для Диего. Аргентинец давно изменил тактике с тремя центральными защитниками. Зато компактные и довольно узкие линии помогали «Атлетико» сбивать темп игры «Реала». Без единичных ошибок не обходилось, однако Анчелотти вряд ли был доволен.

«Атлетико» не только умеет контратаковать, но и прибавлять в концовках матчей после замен. «Реал» сегодня не работал свежо и легко, поэтому интрига жила, когда на табло горели две единицы. Симеоне имеет равенство с Анчелотти по статистике в матчах между их командами. С «Атлетико» аргентинец редко обыгрывает великого Карло, однако пройти в следующий раунд можно даже после двух ничьих. Хотя серию пенальти в этом противостоянии видеть не хочется. «Матрасники» помнят финалы Лиги чемпионов против легендарных соседей. Но сейчас состав «Реала» не такой грозный, как во времена Роналду и его знаменитых напарников. Не только Камавинга сегодня изредка ошибался. Рюдигер и Менди тоже допускали ошибки. Анчелотти прекрасно знает, что его команда в средней форме. Помнят ведь осечки в чемпионате Испании.

Перес любит обвинять арбитров, но сегодня чиновники УЕФА выписали ему одного из лучших рефери мира – француза Тюрпена. Двойник Троссарда из «Арсенала» внимательно смотрел, как Диас накручивает защитников «Атлетико». Марокканца упустили, дали пробить низом, а голкипер Облак не видел мяч из-за толпы перед носом. Анчелотти в очередной раз смог положиться на индивидуальное мастерство подопечных. А вот командный футбол «Реала» не вызвал восторгов. Команда с их опытом должна лучше работать даже без Беллингема. Но мяч упрямо не шел в ноги Мбаппе и Винисиусу, некому было пасовать на пафосных нападающих. А у «Атлетико» был незаметен Гризманн. Антуан стареет, иногда маленький принц играет медленно, как Де Брюйне из «Манчестер Сити». Так что Альваресу тоже не хватало моментов.

Фанаты «Реала» по поводу праздника – внеочередное дерби Мадрида, даже пели. Не отсиживались с кислыми лицами довольных жизнью людей. Испанские фанаты далеко не самые громкие и впечатляющее. Но заряда чужой энергии хватило, чтобы «Реал» защищал победу в один мяч. Уважение, о котором говорили выше, снова работало. «Атлетико» боялся пропустить контратаку и ухудшить свое положение. А команда Анчелотти грамотно и скучновато смещала линии с одного фланга на другой. Никакого риска, низкий прессинг, двое человек атакуют одного соперника. Симеоне стоило что-то выдумать, ведь оставалось много времени для важной ничьей. Однако тренеры не только друг друга уважали, но и побаивались. Замены не изменили результат матча. Судьбу путевки дальше определят на стадионе «Атлетико» через неделю.