«Барселона» – самая зрелищная команда сезона. Форма Рафиньи и Левандовского стала сюрпризом

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сегодня, 15:40

Средняя результативность их матчей выше 4 голов.

Рафинья прошлым летом паковал чемоданы

Бразилец очень обидчивый парень. Часто пишет комментарии в ответ на оскорбления. Однажды тролль из Сети назвал его некрасивым на совместных фотографиях с женой. Рафинья сильно возмущался. Также был инцидент уже после шикарного старта вингера в новом сезоне. Фанаты «Барселоны» прошлым летом собирали деньги в «Тик-Токе» на трансфер Нико Уильямса, одного из героев Евро-2024, друга Ямаля из сборной Испании и «Атлетика». Болельщики «блаугранас» печатали на футболках с номером Рафиньи фамилию Уильямса.

Бразилец пришел в комментарии с критикой, а в интервью заявил о неуважении. Хотя Рафинья обсуждает с «Барселоной» новый контракт, игрок прекрасно знает, что лишь пустая клубная казна остановила его трансфер прошлым летом и приезд Уильямса. А теперь речь об одном из лидеров. О человеке, который носил капитанскую повязку. Рафинья шикарен, хотя этот рывок ещё раз напоминает о прошлых скитаниях. Не имея талантов Неймара, вингер переключился в режим Ди Марии и Роналдиньо. Создает моменты пачками.

Но кто скажет, что прошлым летом знал о подобном рывке Рафиньи – соврет. Лапорта выбирал между трансферами Ольмо и Уильямса. В результате правый вингер Рафинья перешел на левый фланг, уступив Ямалю. Стал незаменимым и невероятно полезным в составе «Барселоны». Проснулся характер, вспомнил установки Бьелсы времен «Лидса». Вот только Флик понимает, что у Рафиньи в карьере были перепады формы. Невероятные голевые успехи радуют, но тренер Ханси хочет, чтобы бразилец показал себя в решающих матчах.

В прошлом году именно вингер спас «Барселону» в Лиссабоне, где сыграют сегодня. Однако сначала «Бенфика» вела 4:1. В матчах каталонцев средняя результативность выше четырех голов, на показатель влияют ошибки фаворита в защите. Рафинья компенсирует недочеты в части случаев. Но против «Реала Сосьедад» и «Леганеса» был на поле и не забил. Эти соперники обыграли Флика. «Реал» своими осечками подарил «Барселоне» первую строчку в Ла Лиге. Но им нужна выдающаяся игра Рафиньи во имя новых титулов.

Левандовски пережил футбольную реинкарнацию

Голевая машина сломалась, а потом Роберта починили. Физически поляк всегда готов хорошо, ведь у него дома дипломированный тренер. Анна Левандовская с высшим образованием, является специалистом в сфере подготовки спортсменов. Левандовски часто в хорошей физической форме. Однако при его росте и весе нагрузки на связки и колени слишком большие. В 36 лет есть боль и больше мелких травм. Также Левандовски потерял резкость. Всегда был эгоистом, который не делится мячом. И прошлый сезон Роберту не удался.

У форварда было 19 голов в Примере, а сейчас уже 21 мяч. Вернулся к графику, который был в чемпионском сезоне Хави. Неожиданный уход испанца, которого уволили из-за интервью, помог Левандовскому. Пришел Флик, с которым поляк выиграл Лигу чемпионов. А по дороге уничтожили «Барселону» 8:2. Опытный форвард выдаст самый результативный сезон в футболке каталонского клуба, если будет на поле до конца сезона. Также у Роберта 9 голов в Лиге чемпионов. Год назад забил три мяча. Настоящее футбольное перерождение.

При этом правы критики. Были матчи, где «Барселоне» нужен был более подвижный нападающий, чтобы сочетался с остальной командой. Левандовски в 36 лет не изменит стиль футбола. У него много выдающихся качеств, он полезен команде. Однако в «Барселоне» должны думать о будущем. Подыскивают Роберту замену, так как неизвестны планы ветерана. Как неизвестно, не является ли зарплата поляка проблемой для бухгалтерии клуба. «Блаугранас» выдают 33.3 млн евро в год. Чтобы резко сократить расходы, нужно отпустить Роберта.

Именно поэтому идут трансферные новости. Вот только где найти деньги? Только если безумный шейх заплатит за подписание Левандовского больше его нынешней рыночной стоимости, можно подумать о поисках дорогой альтернативы. А если пойдут за нападающим в стиле Дарвина Нуньеса, то рискуют нарваться не на нового Луиса Суареса, а развалить рабочую тройку в атаке. Левандовски снова ощутил вкус большого футбола. Вот только даже в расцвете сил Роберт не всегда был безупречен в решающий момент в плей-офф Лиги чемпионов.

Ямаль до сих пор не раскрыл дичайший потенциал

Самое забавное в голевой серии «Барселоны» – многие игроки команды могут играть ещё эффективнее и результативнее. У «десятки» Ольмо всего 6 голов в Ла Лиге и 1 мяч в Лиге чемпионов. На Дани привычно влияют травмы, но дорогой новичок может прибавить и дарить больше мячей. Против «Реала Сосьедад» сделал два ассиста. Впрочем, у него есть конкуренты. Гави вернулся после травмы, но у него пока лишь один ассист в чемпионате. В Лиге чемпионов молодой полузащитник пока не отличался. Даже Ямаль пока лишь набирает ход.

Ламин впечатляет, но ему всего 17 лет. В таком возрасте сложно доминировать в крутых матчах. У правого вингера 2 гола и 2 ассиста в Лиге чемпионов. Много голевых передач в Примере – 11, но лишь 5 забитых мячей. Разумеется, футболист с талантами Ямаля может отличаться чаще. Причем у юниора есть моменты, но подводила реализация. У некоторых игроков «Барселоны» мало опыта. Даже у Педри, хотя двужильный хавбек невероятно полезен, пока больше опыта неудач в еврокубках, чем значимых побед. «Барселона» может прибавлять.

Латерали Кунде и Бальде опасны в атаке. У хавбека Педри много классных передач, но после них не забивают так часто, как после пасов Рафиньи и Ямаля. Команда, у которой 124 гола в 40 матчах, то есть 3.1 мяча за игру, лишь дважды за сезон ушла с поля без забитого гола. Шикарная статистика, которая позволяет «Барселоне» верить в счастливую звезду весной. После «Бенфики» у них победитель дуэли «Боруссии» и «Лилля». Не самый грозный из возможных соперников. А в полуфинале, если туда попадут, может ждать знакомая Флику «Бавария».