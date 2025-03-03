От статуса главного разочарования до уникальной серии. Лидер «Спартака» слишком хорош для Премьер-Лиги

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вчера, 21:31

Угальде готов перейти на уровень выше.

Форварду важно не останавливаться весной

В футболе наступила пора нападающих с заметными перепадами формы. Винисиус, который считает себя лучшим игроком прошлого клубного сезона, забил 1 гол в последних восьми турах Ла Лиги. В результате «Барселона», которая недавно отпустила «Реал» на семь пунктов, вернулась на вершину. Флик опережает Анчелотти на три очка, а его команда забила 124 гола в 40 матчах сезона во всех турнирах. У «Реала» и ПСЖ тоже высокая общая результативность. Во всем мире мало команд, которые гениально защищаются.

Дембеле, которого тренер ПСЖ недавно отстранял от тренировок, забил 18 голов в 13 матчах нового года. Такого темпа не было даже у Месси. А в РПЛ выделяется Угальде. В «Твенте» молодой форвард был одним из лидеров. Забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 18 турах чемпионата Нидерландов. Скауты «Спартака» сделали верную ставку, хотя над ними насмехался Аршавин. Один из боссов «Зенита» заявлял, что Угальде стоит 6 миллионов евро, а отдали 13. Переплата была нужна, чтобы агент убедил футболиста на трансфер.

Старт получился кошмарным. В 12 матчах за «Спартак» в РПЛ в прошлом сезоне Угальде не создал ни одного мяча. Причем играл в основе, тренеры ему доверяли. Манфреда надежно закрывали защитники. У него было крайне мало верных моментов. После неудачного весеннего отрезка казалось, что «Спартак» Станковича будет искать другие варианты в атаке. Тем более, нападающий Соболев сообщил тренеру, что планирует уйти. А когда появился вариант с «Зенитом», то Александр сделал всё, чтобы покинуть столицу.

В «Спартаке» боялись, что Угальде не наладит игру и огорчит снова. Поэтому подписали бразильца Жозе и оставили в заявке Николсона. Зимой оба покинули «красно-белых», ведь у Станковича новый герой. Угальде повторил серии Павлюченко и Соболева. В 21-м веке только эта тройка футболистов забивала в пяти турах РПЛ подряд. Причем у Манфреда неприличная статистика. 10 голов, 2 ассиста. Четыре удачных матча провел в конце прошлого года. Тогда от Угальде пострадали конкуренты «Краснодар» и «Локомотив».

Против «железнодорожников» у нападающего покер и ассист. На старте нового года в сложном матче с «Оренбургом» Угальде получил лишь два момента. Первым ударом своей команды в створ ворот сумел огорчить голкипера Сысуева. Благодаря голу в начале второго тайма «Спартак» получил преимущество, которое в итоге не упустил. Теперь у Станковича семь побед подряд. Впереди матчи против «Рубина» и «Зенита» в РПЛ , Угальде будет непросто продлить голевую серию. Но у него уже достаточно успешных игр.

Когда форвард с ценником в скромные 15 млн евро демонстрирует такую аккуратность у чужих ворот – забил на 6 голов больше, чем получил моментов по сумме xG, то автоматически оказывается в центре внимания скаутов. Понятно, что зимой богатые клубы вели переговоры только с агентом игрока, а не делали запрос в «Спартак». Прекрасно понимали, что москвичи откажутся отпускать важного игрока. Зато трансферная кампания Станковича показывает, что в «Спартаке» понимают – Угальде нет смысла оставаться в клубе.

«Спартак» будет наигрывать замену Угальде

Опытный Гарсия обошелся «красно-белым» в рекордные 18.7 млн евро. Форвард из Тринидада и Тобаго результативно играл в Греции. Не самый рослый и крепкий, зато умеет работать не только в центре. На коротком отрезке в матче против «Оренбурга» москвичи расположились по схеме «4-2-4», когда Барко перешел в центре к Умярову. Но Станкович испугался контратак соперника с таким скромным центром поля. Поэтому Угальде ушел отдыхать, а появился разрушитель Зобнин. Без Манфреда тоже удалось забить.

Маркиньос пытается доказать Станковичу, что вингеру можно доверять слева. А у Бонгонды появились конкуренты справа. Для аргентинца Солари, который отличился в концовке матча, правый край – привычная позиция. А Гарсия легко меняет амплуа. В любом случае у «Спартака» слишком много претендентов на выход в тройке атаки. Медина, Маркиньос, Бонгонда, Угальде, Гарсия и Солари – шесть человек на выбор под основу. По итогам весенних туров определят оптимальное сочетание, оставив и вариант с парой впереди.

Но такая расстановка ухудшает позицию Барко. Если аргентинца ставить в связку полузащитников, то будет реже на ударных позициях и не сможет создавать так много моментов. «Спартак» явно готовится к уходу Угальде. Иначе не было смысла отпускать Николсона и Жозе, а затем подписывать Гарсию, для которого роль центрального нападающего самая удобная, поскольку в АЕКе любил контратаки. Их будут применять в Москве. Солари сразу показал скорость на правом фланге, совершил два заметных рывка.

Угальде стал лидером, но молодому футболисту нужно показать амбициозность. И раз теперь у «Спартака» есть «потолок зарплат», о котором говорил бывший спортивный директор, то у москвичей нет шансов «подкупить» футболиста новым невероятным контрактом. Нападающему с такими характеристиками выдадут больше денег в составе середняка Серии А, или даже в аутсайдере АПЛ . Хотя Манфред, разумеется, хочет попасть в клуб из еврокубков. Слухи про «Манчестер Сити» были рекламой, но прогресс заметили.

Нападающего «Спартака» представляет локальное агентство из Коста-Рики. Скорее всего, теперь Угальде заключит контракт с опытным посредником. В таком случае шансы попасть в гранд вырастут. Хотя логично обходить акул бизнеса, многие клубы им по-прежнему доверяют чаще. Центральный нападающий такого формата закрепится в Италии. Также может найти себе место в одном из клубов АПЛ . Был интерес со стороны «Монако», но команда из чемпионата Франции зимой подписала бывшего форварда «Арсенала».

Датчанин Бирет забил 10 голов в 7 турах Лиги 1, у него тоже роскошная серия. Угальде важно доказать покупателям, что является стабильным игроком. Пока аналитиков грандов отпугивает везучесть и меткость форварда. Кассьерра в прошлом сезоне тоже в «Зените» колотил голы. А теперь потерялся и разочаровывает Семака. Но Угальде моложе, это его козырь на трансферном рынке. Многие клубы захотят подписать 22-летнего нападающего. Особенно с учетом, что у Манфреда формат Лаутаро Мартинеса, сыграет в дуэте.