Самый несправедливый матч в плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ уничтожал «Ливерпуль», но проиграл

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сегодня, 01:33

Ужасная развязка для парижан.

У парижан было всё, кроме забитых мячей

Иллюстрация ценности реализации и влияния везения. По ударам разница 27:2, а «Ливерпуль» забил единственным ударом в створ ворот в концовке. Алиссон удачно вынес мяч, Нуньес скинул на Эллиотта, а свежий хавбек огорчил Доннарумму. Несправедливо, но как говорит французская пословица – «се ля ви». «Такова жизнь». У «Ливерпуля» до перерыва скверно сыграли все полевые игроки. Только голкипер Алиссон спасал гостей. Бразилец взял пять ударов в первом тайме. А ещё несколько раз ПСЖ сам простил лидера АПЛ .

Голкипер хозяев Доннарумма отдыхал, его команда владела мячом 68% времени. Статистическая разница была жесткой и непривычной для «Ливерпуля». 1:12 по ударам, 0:5 по выстрелам в створ, 29% брака в передачах у гостей. Англичане не успевали отбирать мяч, прессинг ПСЖ до перерыва работал намного лучше. Игровой тонус парижан впечатлял. Единственный факт, который спасал «Ливерпуль» в передряге – не пропустили по правилам. Гол Кварацхелии отменили из-за офсайда. Не успел сделать один шаг левой ногой.

После первого тайма у ПСЖ было в три раза больше передач. «Ливерпуль» в таком плохом состоянии не видели очень давно. Их словно заморозили и выставили на поле не оттаявшими. Легкие матчи закончились, кульминация сезона начинается сейчас. «Ливерпуль» заслужил сегодня проигрывать. Салах был в кармане у защитника Мендеша. Центральные хавбеки «Ливерпуля» не могли создать комбинацию из трех передач подряд. Диспетчера не было, Собослаи нагрузили в обороне. Гравенберха заняли работой хавбеки ПСЖ .

Защитник Конате едва не доигрался до пенальти, но толчок в спину Баркола не впечатлил арбитров. Зато впечатляла легкость футболистов ПСЖ . У одной команды получалось почти всё (кроме реализации моментов), а другая терпела. Витинья, Руис и Невеш стали героями до перерыва, как и форварды ПСЖ . Кварацхелия, Дембеле и Баркола менялись местами, запутывая защитников «Ливерпуля». «Красным» тогда оставались лишь контратаки, но футболисты ПСЖ четко пресекали такие попытки, часто возвращая мяч.

Команды действовали плотно и персонально

С первых минут футболисты жестко встречали друг друга. На общем плане сразу был виден приказ двух тренеров – рассчитывать расстояние до напарников и создавать кристаллические тактические сетки. Сначала получали заметные зоны между линиями. Футболисты невероятно аккуратно выбирали позиции. А когда видели рядом соперника – сразу атаковали, как Александер-Арнольд вингера Баркола. Или как его коллега из обороны ПСЖ Мендеш поступал с Салахом. А затем ПСЖ шаг за шагом начал забирать инициативу.

По командному движению фиксировали состояние коллективов. Встречались банды из списка самых сильных в мире прямо сейчас. Осталось понять, кто первым вынудит оппонента совершить ошибку. Дембеле прятался между защитниками. Кварацхелия играл на двух флангах. А латерали Мендеш и Хакими включались в атаке. «Ливерпуль» без мяча работал узко и компактно. А с мячом было непросто найти свободную зону. ПСЖ прессинговал резче, четче и красивее. У парижан прекрасная командная скорость и взрывной темп.

Интересно было, как команда Слота выйдет в атаку после перерыва? Оказалось, что никак. Собослаи много работал в обороне. Лидерам «Ливерпуля» не нравилось, что ПСЖ заиграл первым номером. Британцы напоминали «Атлетико» против «Реала». «Ливерпулю» было крайне важно не пропустить быстрый мяч, чтобы поменять подход, подстроившись под опасного соперника. И малыш Невеш простил гостей неудачным ударом после паса Дембеле. Усман убежал от двух человек на правом фланге, но напарник его подвел.

«Ливерпуль» продолжал терпеть и не пропустил

До матча довелось отметить, то Слот не мастер перемен в сложных поединках. Он и сегодня ничего не изменил. Ему просто повезло, что гол организовали парни, вышедшие на пару минут. Когда у «Ливерпуля» ничего не получается, то остается отбиваться. Арне не изменил настройки своей команды в перерыве. Голландец признал, что ПСЖ был лучше. Оставалось лишь скрестить пальцы. Хотя у «Ливерпуля» был шанс оживить игру заменами, они ждали усталости ПСЖ . План в целом сработал. Парижане в концовке потеряли темп в атаке.

Немного жаль, что «Ливерпуль» забил на контратаке. Ничего личного, вопрос справедливости. Когда «красные» на крыльях Салаха летят к голам, то желаешь команде Слота успеха. А когда десять человек за линией мяча, то не стоит наглеть и требовать победы, когда ПСЖ к успеху был намного ближе. Не хватило только финального удара. Луис Энрике сожалел, что не получилось отпраздновать гол по правилам до перерыва. Вот тогда «Ливерпуль» запаниковал, дергался и ошибался чаще. В раздевалке выдохнули и продолжили свои страдания.

Прекрасно, что ПСЖ показал свою силу. Теперь в Англии «Ливерпуль» постарается взять реванш за неубедительный футбол. Ответный матч будет интереснее. А схватка на этой неделе свелась к разговору о великолепном Алиссоне. Бразилец может остаться ещё на год. Огорчит грузина Мамардашвили, который планирует присоединиться к «Ливерпулю» следующим летом. А кто заменит Салаха? Сегодня Мохамеда стоило убрать с поля быстрее, египтянин затерялся. У него 0 ударов в створ – вся статистика, которая нужна, чтобы понять суть поединка.